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Стадион:
Нитра
1:3
Конец матча
Подбрезова
0'
1:0
11' Гол
Nikola Gataric
1:1
32' Гол
Оравец Матей
34' Желтая карточка
Milos Simoncic
1:2
58' Гол
Jozef Spyrka
76' Желтая карточка
Marius Charizopoulos
90' Желтая карточка
Marek Fabry
1:3
90' Гол
Lukas Urbanic
90'+3
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Lukas Urbanic бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Marek Fabry получил желтую карточку от судьи
86'
Подбрезова делает замену. Брежнаник Михал уходит с поля, а Marek Kristian Bartos выходит на его замену.
83'
Нитра делает замену. Ivan Zgrablic уходит с поля, а Marek Fabry выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Marius Charizopoulos получил желтую карточку от судьи
71'
Нитра делает замену. Биловски Фредерик уходит с поля, а Роберт Валента выходит на его замену.
63'
Нитра делает замену. Nemanja Sokovic уходит с поля, а Маховец Ярослав выходит на его замену.
62'
Подбрезова делает замену. Daniel Pavuk уходит с поля, а Victor Olatunji выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Jozef Spyrka бьет в цель!
47'
Подбрезова делает замену. Jozef Pastorek уходит с поля, а Rene Paraj выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Милош Симончич получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Оравец Матей бьет в цель!
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Nikola Gataric бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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