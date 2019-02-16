Стадион: Стидион под Зобором
1:3
Конец матча
1:0
11' ГолNikola Gataric
1:1
32' ГолОравец Матей
34' Желтая карточкаMilos Simoncic
1:2
58' ГолJozef Spyrka
76' Желтая карточкаMarius Charizopoulos
90' Желтая карточкаMarek Fabry
1:3
90' ГолLukas Urbanic
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Lukas Urbanic бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Marek Fabry получил желтую карточку от судьи
86'
Подбрезова делает замену. Брежнаник Михал уходит с поля, а Marek Kristian Bartos выходит на его замену.
83'
Нитра делает замену. Ivan Zgrablic уходит с поля, а Marek Fabry выходит на его замену.
76'
Marius Charizopoulos получил желтую карточку от судьи
71'
Нитра делает замену. Биловски Фредерик уходит с поля, а Роберт Валента выходит на его замену.
63'
Нитра делает замену. Nemanja Sokovic уходит с поля, а Маховец Ярослав выходит на его замену.
62'
Подбрезова делает замену. Daniel Pavuk уходит с поля, а Victor Olatunji выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Jozef Spyrka бьет в цель!
47'
Подбрезова делает замену. Jozef Pastorek уходит с поля, а Rene Paraj выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Милош Симончич получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Оравец Матей бьет в цель!
11'
Г О О О О Л - Nikola Gataric бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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