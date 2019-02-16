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Стадион:
Жилина
1:1
Конец матча
Спартак Трнава
0'
41' Желтая карточка
Filip Kasa
44' Желтая карточка
Robert Bozenik
45' Желтая карточка
Грендель Эрик
0:1
65' Гол
Депетрис Давид
1:1
87' Гол
Ivan Santiago Diaz
89' Желтая карточка
Янечка Марек
90' Вторая желтая карточка
Filip Kasa
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Filip Kasa получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
89'
Янечка Марек получил желтую карточку от судьи
87'
Спартак Трнава делает замену. Йылмаз Кубилай уходит с поля, а Пекар Штефан выходит на его замену.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Ivan Santiago Diaz бьет в цель!
76'
Жилина делает замену. Печовски Виктор уходит с поля, а Filip Balaj выходит на его замену.
72'
Спартак Трнава делает замену. Дудл Вацлав уходит с поля, а Маркоски Кире выходит на его замену.
69'
Жилина делает замену. Мигалик Ярослав уходит с поля, а Томич Михал выходит на его замену.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Депетрис Давид бьет в цель!
50'
Жилина делает замену. Голубек Якуб уходит с поля, а Martin Gambos выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Грендель Эрик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
44'
Robert Bozenik получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Filip Kasa получил желтую карточку от судьи
34'
Спартак Трнава делает замену. Аширу Мусефиу уходит с поля, а Мизенбёк Фабиан выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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