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Стадион:
Земплин
1:0
Конец матча
Середь
0'
1:0
10' Пенальти
Жофчак Игор
36' Желтая карточка
Sadam Sulley
36' Желтая карточка
Михалик Любомир
40' Желтая карточка
Баэс Альдо
51' Желтая карточка
Кузма Марек
79' Желтая карточка
Matus Vojtko
80' Желтая карточка
Сус Мартин
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Земплин делает замену. Диарра Шейк III уходит с поля, а Dominik Spiriak выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Сус Мартин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
79'
Matus Vojtko получил желтую карточку от судьи
74'
Середь делает замену. Баэс Альдо уходит с поля, а Rudolf Bilas выходит на его замену.
62'
Середь делает замену. Filip Pankarican уходит с поля, а Любомир Улрих выходит на его замену.
59'
Середь делает замену. Denis Ventura уходит с поля, а Martin Meciar выходит на его замену.
53'
Земплин делает замену. Жофчак Игор уходит с поля, а Christos Kountouriotis выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Кузма Марек получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Баэс Альдо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Михалик Любомир получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Sadam Sulley получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Жофчак Игор из команды Земплин забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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