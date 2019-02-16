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Стадион:
Тренчин
3:0
Конец матча
Сеница
0'
1:0
7' Гол
Чатакович Хамза
20' Желтая карточка
Gabriel Dubois
81' Вторая желтая карточка
Gabriel Dubois
2:0
82' Пенальти
Уббинк Корнелис
3:0
90' Гол
Паур Якуб
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тренчин делает замену. Слеегерс Джои уходит с поля, а Adrian Slavik выходит на его замену.
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Паур Якуб бьет в цель!
87'
Сеница делает замену. Рамирес Эрик уходит с поля, а Edmund Addo выходит на его замену.
85'
Тренчин делает замену. Milan Corryn уходит с поля, а Jakub Kadak выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Уббинк Корнелис из команды Тренчин забивает с точки!
81'
Gabriel Dubois получает вторую желтую карточку. Удаление.
76'
Сеница делает замену. Клапан Миховил-Ероним уходит с поля, а Frank Castaneda выходит на его замену.
68'
Тренчин делает замену. Чатакович Хамза уходит с поля, а Паур Якуб выходит на его замену.
67'
Сеница делает замену. Jean Deretti уходит с поля, а Kevaughn Atkinson выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
20'
Gabriel Dubois получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Чатакович Хамза бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion na Sihoti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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