  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Словакия
  5. Суперлига
Стадион:
Ружомберок
4:0
Конец матча
Злате Моравце
0'
1:0
16' Гол
Костадинов Тихомир
22' Желтая карточка
Мустеданагич Зинедин
2:0
36' Гол
Кесе Кристи
43' Желтая карточка
Кружляк Доминик
54' Желтая карточка
Кочан Матей
56' Желтая карточка
Чоглей Петер
3:0
59' Гол
Мустеданагич Зинедин
83' Желтая карточка
Дубек Томаш
4:0
85' Гол
Matus Kmet
90'
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Matus Kmet бьет в цель!
Желтая карточка
83'
Дубек Томаш получил желтую карточку от судьи
80'
Ружомберок делает замену. Кочан Матей уходит с поля, а Adam Brenkus выходит на его замену.
80'
Ружомберок делает замену. Мустеданагич Зинедин уходит с поля, а Такач Далибор выходит на его замену.
73'
Злате Моравце делает замену. Хомутов Владислав уходит с поля, а Дубек Томаш выходит на его замену.
71'
Ружомберок делает замену. Гал-Андрезли Петер уходит с поля, а Matus Kmet выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Мустеданагич Зинедин бьет в цель!
Желтая карточка
56'
Чоглей Петер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Кочан Матей получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Злате Моравце делает замену. Карол Карлин уходит с поля, а Jakub Svec выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Кружляк Доминик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Кесе Кристи бьет в цель!
Желтая карточка
22'
Мустеданагич Зинедин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Костадинов Тихомир бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Кубок (1/8 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Англия: Национальная лига
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Англия: Первая лига
Болгария: Первая профессиональная лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: Суперлига Индии
Иордания: Премьер-лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Кипр: Первый дивизион
Марокко: Ботола
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Уэльс: Премьер-лига
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 8)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация