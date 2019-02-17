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Стадион:
Байер Л
0:0
Первый тайм: 8'
Фортуна
0' 8'
Первый тайм
8'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
8'
Зуттнер Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Фолланд Кевин из команды Байер Л забрасывает мяч в штрафную.
6'
Вайзер Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Циммер Жан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Венделл Боргес из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Лукебакио Доди
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
4'
Удар от ворот произведет Фортуна
4'
Арангис Чарлес из команды Байер Л сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
3'
Удар от ворот произведет Байер Л
3'
Шанс! Караман Кенан из команды Фортуна пробил головой, но мимо
Угловой
3'
Циммер Жан из команды Фортуна подал угловой справа.
2'
Драгович Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Финк Оливер из команды Фортуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Брандт Юлиан ошибается в защите.
Фол, нарушение
2'
Фолланд Кевин из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Циммерман Маттиас пострадал.
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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