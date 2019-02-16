  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион:
Герта
1:0
Второй тайм: 73'
Вердер
0'
1:0
25' Гол
Зельке Дейви
27' Желтая карточка
Рекик Карим
61' Желтая карточка
Лангкамп Себастьян
72' Желтая карточка
Баргфреде Филипп
73'
Второй тайм
73'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
72'
Баргфреде Филипп - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
72'
Баргфреде Филипп из команды Вердер играет слишком грубо. Дуда Ондрей оказался на газоне.
71'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Миттельштедт Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
69'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
69'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
69'
Удар от ворот произведет Вердер
69'
Груйич Марко не смог попасть в створ ударом издали
67'
Рашица Милот из команды Вердер делает неудачный навес.
67'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает пас партнеру.
67'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает пас партнеру.
66'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер пасует в штрафную, но Ярстейн Руне выходит и ловит мяч.
66'
Плохо сыграл Рекик Карим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
65'
Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
64'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Удар от ворот произведет Герта
63'
Баргфреде Филипп не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Калу Саломон из команды Герта поставил подножку. Пострадал Аугустинссон Людвиг
61'
Тактическая замена. Эггештайн Йоханнес уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
Желтая карточка
61'
Лангкамп Себастьян получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Лангкамп Себастьян из команды Вердер играет слишком грубо. Зельке Дейви оказался на газоне.
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Зельке Дейви нанес удар головой, но Павленка Иржи спокойно отбил мяч.
Угловой
60'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
60'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лангкамп Себастьян из команды Вердер.
59'
Дуда Ондрей мяч отрикошетил от ворот
59'
Отличные скиллы показывает Дуда Ондрей, обводя своих соперников
59'
Вердер контролирует мяч.
59'
Герта контролирует мяч.
Офсайд
58'
Калу Саломон из команды Герта в офсайде
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Аугустинссон Людвиг из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Зельке Дейви
57'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Торунарига Джордан получил травму и заменен. Шелбред Пер-Сильян выходит на поле.
56'
Рашица Милот нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает пас партнеру.
56'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Торунарига Джордан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
55'
Торунарига Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Удар от ворот произведет Вердер
54'
Калу Саломон из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Герта контролирует мяч.
53'
Удар от ворот произведет Герта
53'
Крузе Макс не смог попасть в створ ударом издали
52'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Герта
51'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой слева.
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер подал угловой справа.
49'
Рашица Милот из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Калу Саломон из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Вердер контролирует мяч.
47'
Хорошую попытку сделал Рашица Милот. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Лустенбергер Фабиан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Эггештайн Максимилиан
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
47'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Груйич Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Вердер контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Герта
46'
Рашица Милот не смог попасть в створ ударом издали
46'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
46'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Ярстейн Руне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
45'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой слева.
45'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Травма, повреждение
44'
Торунарига Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Штарк Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Эггештайн Йоханнес из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
43'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Дуда Ондрей
41'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Отличный пас сделал Дуда Ондрей из команды Герта. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
39'
Матч возобновлен
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Удар от ворот произведет Вердер
38'
Груйич Марко из команды Герта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
38'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
38'
Мойсандер Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Какой удар! Со штрафного Дуда Ондрей сотряс перекладину!
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Баргфреде Филипп из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Лазаро Валентино
37'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Груйич Марко из команды Герта поставил подножку. Пострадал Баргфреде Филипп
35'
Дуда Ондрей нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Зельке Дейви из команды Герта делает пас партнеру.
35'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
34'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Дуда Ондрей из команды Герта подал угловой справа.
32'
Лазаро Валентино из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Герта имеет хороший шанс забить.
32'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
32'
Дуда Ондрей из команды Герта в офсайде
32'
Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Дуда Ондрей из команды Герта отправил кросс в штрафную...
31'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Дуда Ондрей из команды Герта подал угловой справа.
31'
Зельке Дейви из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
30'
Рашица Милот из команды Вердер в офсайде
30'
Герта контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Рашица Милот из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Лазаро Валентино
Фол, нарушение
28'
Дуда Ондрей наказан за толчок Баргфреде Филипп
28'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
27'
Рекик Карим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Безумный фол. Рекик Карим грубо играет против соперника. Пострадал Крузе Макс
27'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Калу Саломон сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Зельке Дейви изменил счет на табло!
25'
Калу Саломон из команды Герта увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
25'
Герта имеет хороший шанс забить.
25'
Лустенбергер Фабиан разрезает оборону соперника отличным пасом
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
24'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Удар от ворот произведет Вердер
23'
Лазаро Валентино из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Груйич Марко из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Герта контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Штарк Никлас из команды Герта опасно и грубо сыграл. Рашица Милот пострадал.
21'
Зельке Дейви видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
21'
Калу Саломон разрезает оборону соперника отличным пасом
20'
Герта контролирует мяч.
20'
Дуда Ондрей из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
19'
Груйич Марко наказан за толчок Классен Дэви
19'
Калу Саломон из команды Герта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Матч возобновлен
17'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
16'
Герта контролирует мяч.
16'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Торунарига Джордан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Эггештайн Йоханнес
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
14'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
14'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер в офсайде
13'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Рашица Милот из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Рашица Милот из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Вратарь команды Вердер выходит и забирает мяч.
13'
Зельке Дейви из команды Герта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Лазаро Валентино из команды Герта делает пас партнеру.
13'
Герта имеет хороший шанс забить.
12'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Матч возобновлен
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Герта контролирует мяч.
10'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Удар от ворот произведет Вердер
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
9'
Вердер контролирует мяч.
9'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
9'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Классен Дэви из команды Вердер играет слишком грубо. Груйич Марко оказался на газоне.
Фол, нарушение
8'
Судья свистит. Аугустинссон Людвиг атаковал сзади соперника. Это Лазаро Валентино заработал своей команде штрафной
7'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
7'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Рашица Милот наказан за толчок Штарк Никлас
6'
Удар от ворот произведет Герта
6'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лазаро Валентино из команды Герта.
6'
Эггештайн Максимилиан разрезает оборону соперника отличным пасом
6'
Вердер контролирует мяч.
6'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
5'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Вердер контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
4'
Герта контролирует мяч.
4'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Вердер контролирует мяч.
3'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Герта контролирует мяч.
1'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Герта начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Кубок (1/8 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А
Боливия: Примера: Апертура
Бразилия: Минейро
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Израиль: Лигат ха'Ал
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Италия: Серия C (Группа B)
Перу: Примера: Апертура
Румыния: Первая лига
Финляндия: Кубок (Группа D)
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация