Стадион: Олимпиаштадион
1:0
25' ГолЗельке Дейви
27' Желтая карточкаРекик Карим
61' Желтая карточкаЛангкамп Себастьян
72' Желтая карточкаБаргфреде Филипп
Второй тайм
73'
72'
Баргфреде Филипп - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
72'
Баргфреде Филипп из команды Вердер играет слишком грубо. Дуда Ондрей оказался на газоне.
71'
71'
Миттельштедт Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
71'
Груйич Марко наказан за толчок Эггештайн Максимилиан
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
69'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
69'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
69'
69'
Груйич Марко не смог попасть в створ ударом издали
69'
Рашица Милот наказан за толчок Миттельштедт Максимилиан
67'
Рашица Милот из команды Вердер делает неудачный навес.
67'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает пас партнеру.
67'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает пас партнеру.
66'
66'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер пасует в штрафную, но Ярстейн Руне выходит и ловит мяч.
66'
Плохо сыграл Рекик Карим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
65'
Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Дуда Ондрей наказан за толчок Эггештайн Максимилиан
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
64'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
64'
63'
63'
63'
Баргфреде Филипп не смог попасть в створ ударом издали
62'
Судья сигнализирует, что Калу Саломон из команды Герта поставил подножку. Пострадал Аугустинссон Людвиг
61'
Тактическая замена. Эггештайн Йоханнес уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
61'
Лангкамп Себастьян получил желтую карточку от судьи
61'
Лангкамп Себастьян из команды Вердер играет слишком грубо. Зельке Дейви оказался на газоне.
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Зельке Дейви нанес удар головой, но Павленка Иржи спокойно отбил мяч.
60'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
60'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лангкамп Себастьян из команды Вердер.
59'
Дуда Ондрей мяч отрикошетил от ворот
59'
Отличные скиллы показывает Дуда Ондрей, обводя своих соперников
59'
59'
58'
Калу Саломон из команды Герта в офсайде
57'
Судья сигнализирует, что Аугустинссон Людвиг из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Зельке Дейви
57'
57'
57'
Торунарига Джордан получил травму и заменен. Шелбред Пер-Сильян выходит на поле.
56'
Рашица Милот нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает пас партнеру.
56'
56'
Матч возобновлен
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Торунарига Джордан получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Торунарига Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
54'
Калу Саломон из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
53'
53'
Крузе Макс не смог попасть в створ ударом издали
52'
52'
52'
51'
51'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой слева.
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
50'
Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер подал угловой справа.
49'
49'
49'
Калу Саломон из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
48'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
47'
Хорошую попытку сделал Рашица Милот. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
46'
Судья сигнализирует, что Лустенбергер Фабиан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Эггештайн Максимилиан
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
47'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
47'
Груйич Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
46'
Рашица Милот не смог попасть в створ ударом издали
46'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
46'
45'
Ярстейн Руне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
45'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой слева.
45'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
44'
Торунарига Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Штарк Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Эггештайн Йоханнес из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
43'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Дуда Ондрей
42'
Эггештайн Йоханнес наказан за толчок Торунарига Джордан
41'
41'
41'
40'
Отличный пас сделал Дуда Ондрей из команды Герта. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
39'
Матч возобновлен
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
38'
Груйич Марко из команды Герта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
38'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
38'
Мойсандер Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Какой удар! Со штрафного Дуда Ондрей сотряс перекладину!
37'
Судья сигнализирует, что Баргфреде Филипп из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Лазаро Валентино
37'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
Судья сигнализирует, что Груйич Марко из команды Герта поставил подножку. Пострадал Баргфреде Филипп
35'
Дуда Ондрей нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Зельке Дейви из команды Герта делает пас партнеру.
35'
33'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Дуда Ондрей из команды Герта подал угловой справа.
32'
Лазаро Валентино из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
32'
32'
Дуда Ондрей из команды Герта в офсайде
32'
Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Дуда Ондрей из команды Герта отправил кросс в штрафную...
31'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Дуда Ондрей из команды Герта подал угловой справа.
31'
Зельке Дейви из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Рашица Милот из команды Вердер в офсайде
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
29'
Судья сигнализирует, что Рашица Милот из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Лазаро Валентино
28'
Дуда Ондрей наказан за толчок Баргфреде Филипп
28'
27'
Рекик Карим получил желтую карточку от судьи
27'
Безумный фол. Рекик Карим грубо играет против соперника. Пострадал Крузе Макс
27'
25'
Калу Саломон сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Зельке Дейви изменил счет на табло!
25'
Калу Саломон из команды Герта увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
25'
25'
Лустенбергер Фабиан разрезает оборону соперника отличным пасом
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
24'
23'
23'
Лазаро Валентино из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Груйич Марко из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
21'
Штарк Никлас из команды Герта опасно и грубо сыграл. Рашица Милот пострадал.
21'
Зельке Дейви видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
21'
Калу Саломон разрезает оборону соперника отличным пасом
20'
20'
Дуда Ондрей из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
19'
Груйич Марко наказан за толчок Классен Дэви
19'
Калу Саломон из команды Герта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
18'
18'
17'
17'
Матч возобновлен
17'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
16'
16'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Судья сигнализирует, что Торунарига Джордан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Эггештайн Йоханнес
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
14'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер в офсайде
13'
13'
13'
13'
Вратарь команды Вердер выходит и забирает мяч.
13'
Зельке Дейви из команды Герта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Лазаро Валентино из команды Герта делает пас партнеру.
13'
12'
12'
12'
12'
Матч возобновлен
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
10'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
9'
9'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
9'
8'
Классен Дэви из команды Вердер играет слишком грубо. Груйич Марко оказался на газоне.
8'
Судья свистит. Аугустинссон Людвиг атаковал сзади соперника. Это Лазаро Валентино заработал своей команде штрафной
7'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
7'
7'
Рашица Милот наказан за толчок Штарк Никлас
6'
6'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лазаро Валентино из команды Герта.
6'
Эггештайн Максимилиан разрезает оборону соперника отличным пасом
6'
6'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
5'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
4'
4'
3'
3'
2'
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Герта начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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