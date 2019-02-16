Стадион: Райн-Неккар-Арена
2:0
Второй тайм: 52'
1:0
4' ГолЖоэлинтон
2:0
14' ГолБельфодиль Исхак
Второй тайм
52'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм в офсайде
52'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
50'
Бельфодиль Исхак наказан за толчок Антон Вальдемар
49'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает отличный кросс...
49'
49'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отдал передачу, которая была заблокирована.
49'
49'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Плохо сыграл Фелипе Мартинс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
48'
Амири Надим из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
48'
48'
48'
Фелипе Мартинс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Как он промахнулся? Жоэлинтон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
ШАНС! Жоэлинтон вышел один-на-один с голкипером...
47'
Амири Надим разрезает оборону соперника отличным пасом
46'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Ганновер 96 делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
46'
Тактическая замена. Бакалорц Марвин уходит с поля и его заменяет Асано Такума
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Хоффенхайм играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
49'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Мюллер Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Амири Надим наказан за толчок Жонатас Кристиан
48'
47'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
47'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
47'
47'
Бакалорц Марвин возвращается на поле.
46'
46'
Матч возобновлен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Бакалорц Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
45'
Бакалорц Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Хоффенхайм начинает контратаку
43'
Судья сигнализирует, что Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Бакалорц Марвин
42'
Виммер Кевин из команды Ганновер 96 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
42'
41'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Демирбай Керем!
41'
41'
Амири Надим из команды Хоффенхайм сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кадержабек Павел мяча так и не получил
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
39'
Хоффенхайм контролирует мяч.
38'
Мюллер Николай из команды Ганновер 96 в офсайде
38'
37'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Виммер Кевин наказан за толчок Жоэлинтон
37'
Амири Надим имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
37'
Плохо сыграл Фелипе Мартинс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
35'
Амири Надим из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
35'
Отличные скиллы показывает Бельфодиль Исхак, обводя своих соперников
34'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Харагути Генки пострадал.
34'
33'
Нуху Касим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Плохо сыграл Бауманн Оливер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Мюллер Николай из команды Ганновер 96 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Амири Надим наказан за толчок Уолас Соуза
31'
31'
Судья сигнализирует, что Пош Штефан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Жонатас Кристиан
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
30'
29'
29'
Жоэлинтон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Демирбай Керем нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
29'
Корб Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Плохо сыграл Виммер Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
28'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
27'
Жонатас Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
27'
Виммер Кевин из команды Ганновер 96 не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
26'
26'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
Мюллер Николай из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
24'
23'
23'
Корб Юлиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
23'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Мюллер Николай из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
22'
Жонатас Кристиан из команды Ганновер 96 отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
22'
Бельфодиль Исхак не смог попасть в створ ударом издали
22'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
21'
21'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
20'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
20'
19'
19'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
19'
Виммер Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Нуху Касим из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
18'
18'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Корб Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Матч возобновлен
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
15'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
14'
Отличный гол забил Бельфодиль Исхак
14'
Демирбай Керем сделал результативную передачу.
14'
ГОООООЛ - Бельфодиль Исхак Хоффенхайм забивает ударом головой
14'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Фелипе Мартинс из команды Ганновер 96 играет слишком грубо. Амири Надим оказался на газоне.
13'
Крамарич Андрей пробует нанести удар издали, но Эссер Михаэль держит все под контролем
12'
Уолас Соуза наказан за толчок Нуху Касим
12'
12'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
12'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
11'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Жоэлинтон нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
Шульц Нико наказан за толчок Жонатас Кристиан
10'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Жоэлинтон и Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм.
9'
9'
Нуху Касим из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Шульц Нико делает длинную передачу вперед
7'
7'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
7'
7'
Шанс! Уолас Соуза из команды Ганновер 96 пробил головой, но мимо
6'
6'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Г О О О О Л - Жоэлинтон забивает!
4'
ШАНС! Жоэлинтон вышел один-на-один с голкипером...
4'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
4'
Корб Юлиан ошибается в защите.
4'
4'
Кадержабек Павел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Амири Надим из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Харагути Генки оказался на газоне.
3'
3'
3'
Антон Вальдемар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
2'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Ганновер 96 начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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