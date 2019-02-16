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Стадион:
Хоффенхайм
2:0
Второй тайм: 52'
Ганновер 96
0'
1:0
4' Гол
Жоэлинтон
2:0
14' Гол
Бельфодиль Исхак
52'
Второй тайм
Офсайд
52'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм в офсайде
52'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
50'
Бельфодиль Исхак наказан за толчок Антон Вальдемар
49'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает отличный кросс...
49'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отдал передачу, которая была заблокирована.
49'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Плохо сыграл Фелипе Мартинс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
48'
Амири Надим из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
48'
Фелипе Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
48'
Фелипе Мартинс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
47'
Как он промахнулся? Жоэлинтон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
ШАНС! Жоэлинтон вышел один-на-один с голкипером...
47'
Амири Надим разрезает оборону соперника отличным пасом
46'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Ганновер 96 делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
46'
Тактическая замена. Бакалорц Марвин уходит с поля и его заменяет Асано Такума
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Хоффенхайм играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
49'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Мюллер Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Амири Надим наказан за толчок Жонатас Кристиан
48'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
47'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
47'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
Травма, повреждение
47'
Бакалорц Марвин возвращается на поле.
46'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Матч возобновлен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Травма, повреждение
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Бакалорц Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
45'
Бакалорц Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Хоффенхайм начинает контратаку
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Бакалорц Марвин
42'
Виммер Кевин из команды Ганновер 96 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
42'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Демирбай Керем!
41'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Амири Надим из команды Хоффенхайм сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кадержабек Павел мяча так и не получил
40'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
39'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Офсайд
38'
Мюллер Николай из команды Ганновер 96 в офсайде
38'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
37'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Виммер Кевин наказан за толчок Жоэлинтон
37'
Амири Надим имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
37'
Плохо сыграл Фелипе Мартинс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
36'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
35'
Амири Надим из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
35'
Отличные скиллы показывает Бельфодиль Исхак, обводя своих соперников
Фол, нарушение
34'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Харагути Генки пострадал.
34'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Нуху Касим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Плохо сыграл Бауманн Оливер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Мюллер Николай из команды Ганновер 96 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
32'
Амири Надим наказан за толчок Уолас Соуза
31'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Пош Штефан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Жонатас Кристиан
31'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
30'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
29'
Жоэлинтон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Демирбай Керем нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Корб Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Плохо сыграл Виммер Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
28'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
27'
Жонатас Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
27'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
27'
Виммер Кевин из команды Ганновер 96 не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
26'
Мюллер Николай из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
26'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
Мюллер Николай из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
24'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
23'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
23'
Корб Юлиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
23'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Мюллер Николай из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
22'
Жонатас Кристиан из команды Ганновер 96 отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
22'
Бельфодиль Исхак не смог попасть в створ ударом издали
22'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
21'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
21'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Фелипе Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
20'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
Угловой
19'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
19'
Виммер Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Нуху Касим из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
18'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Корб Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Матч возобновлен
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
15'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
14'
Отличный гол забил Бельфодиль Исхак
14'
Демирбай Керем сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
ГОООООЛ - Бельфодиль Исхак Хоффенхайм забивает ударом головой
14'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Фелипе Мартинс из команды Ганновер 96 играет слишком грубо. Амири Надим оказался на газоне.
13'
Крамарич Андрей пробует нанести удар издали, но Эссер Михаэль держит все под контролем
Фол, нарушение
12'
Уолас Соуза наказан за толчок Нуху Касим
12'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
12'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
12'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
11'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
11'
Жоэлинтон нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Фелипе Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
10'
Шульц Нико наказан за толчок Жонатас Кристиан
10'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Жоэлинтон и Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм.
9'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
9'
Нуху Касим из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
8'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
8'
Шульц Нико делает длинную передачу вперед
7'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
7'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
7'
Шанс! Уолас Соуза из команды Ганновер 96 пробил головой, но мимо
Угловой
6'
Мюллер Николай из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
6'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Жоэлинтон забивает!
4'
ШАНС! Жоэлинтон вышел один-на-один с голкипером...
4'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
4'
Корб Юлиан ошибается в защите.
Угловой
4'
Мюллер Николай из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
4'
Кадержабек Павел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
3'
Амири Надим из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Харагути Генки оказался на газоне.
3'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
Угловой
3'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
3'
Антон Вальдемар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
2'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
1'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Ганновер 96 начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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