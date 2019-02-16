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Стадион:
Вольфсбург
1:0
Второй тайм: 55'
Майнц
0'
1:0
4' Гол
Арнольд Максимилиан
40' Желтая карточка
Брекало Йосип
44' Желтая карточка
Бель Штефан
55'
Второй тайм
Офсайд
55'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц в офсайде
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
54'
Удар от ворот произведет Майнц
54'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
54'
После штрафного удара,который нанес Арнольд Максимилиан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
53'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
53'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
52'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Майнц
51'
Руссийон Жером нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
51'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой справа.
50'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
50'
Вольфсбург начинает контратаку
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
49'
Удар от ворот произведет Майнц
49'
Брекало Йосип не смог попасть в створ ударом издали
49'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
48'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
47'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Выглядело как неплохой момент. Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
45'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
Желтая карточка
44'
Бель Штефан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Бель Штефан из команды Майнц толкнул локтем оппонента. Это Брекало Йосип заработал фол
44'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
43'
Вольфсбург контролирует мяч.
43'
Матч возобновлен
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Герардт Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Аарон Кариколь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Желтая карточка
40'
Брекало Йосип получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург толкнул локтем оппонента. Это Латца Данни заработал фол
39'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кнохе Робин из команды Вольфсбург.
37'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Удар от ворот произведет Майнц
Угловой
36'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург разыграл угловой с правого угла.
36'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
36'
Кунде Пьер наказан за толчок Герардт Янник
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
34'
Удар от ворот произведет Майнц
34'
Виллиам Фуртадо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
33'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
33'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Матч возобновлен
33'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
32'
Ньякат Мусса из команды Майнц играет слишком грубо. Вегхорст Ваут оказался на газоне.
32'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
31'
Вольфсбург контролирует мяч.
31'
Кунде Пьер из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
30'
Майнц начинает контратаку
30'
Вольфсбург контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
29'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
29'
ШАНС! Латца Данни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Плохо сыграл Брукс Джон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Виллиам Фуртадо ошибается в защите.
28'
Удар от ворот произведет Майнц
28'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
28'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
27'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург разыграл угловой с левого угла.
27'
Гбамин Жан-Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
26'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Травма, повреждение
26'
Кайсон Робин возвращается на поле.
26'
Виллиам Фуртадо нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Кайсон Робин получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Удар от ворот произведет Майнц
24'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
24'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
24'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Герардт Янник из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
23'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
23'
Матч возобновлен
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Аарон Кариколь из команды Майнц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Ньякат Мусса нанес удар головой, но Кастельс Коэн спокойно отбил мяч.
Угловой
21'
Брозински Даниэль из команды Майнц подал угловой справа.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Герардт Янник из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Латца Данни
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
19'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
19'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
18'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
18'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
18'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
17'
Бель Штефан из команды Майнц наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
17'
Брозински Даниэль из команды Майнц подал угловой справа.
17'
Кнохе Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
15'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
15'
Кунде Пьер не смог попасть в створ ударом издали
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Майнц контролирует мяч.
14'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Виллиам Фуртадо нарушает правила. Кунде Пьер пострадал
12'
Латца Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
11'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
9'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Бель Штефан делает длинную передачу вперед
9'
Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
8'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Латца Данни пробует нанести удар издали, но Кастельс Коэн держит все под контролем
7'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
6'
Латца Данни из команды Майнц подал угловой слева.
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
5'
Кнохе Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Кунде Пьер нанес удар издали, а Кастельс Коэн отбил его обратно в игру!
5'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Майнц имеет хороший шанс забить.
4'
Брекало Йосип сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург переиграл вратаря дальним ударом!
3'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Вольфсбург контролирует мяч.
2'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вольфсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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