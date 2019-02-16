Стадион: Фольксваген-Арена
1:0
Второй тайм: 55'
1:0
4' ГолАрнольд Максимилиан
40' Желтая карточкаБрекало Йосип
44' Желтая карточкаБель Штефан
Второй тайм
55'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц в офсайде
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
54'
54'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
54'
После штрафного удара,который нанес Арнольд Максимилиан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
53'
Аарон Кариколь наказан за толчок Арнольд Максимилиан
53'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
53'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
52'
51'
51'
Руссийон Жером нанес удар, но промахнулся очень сильно.
51'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой справа.
50'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
50'
Вольфсбург начинает контратаку
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
49'
49'
Брекало Йосип не смог попасть в створ ударом издали
49'
48'
48'
Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
48'
48'
47'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
45'
Выглядело как неплохой момент. Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
45'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
44'
Бель Штефан получил желтую карточку от судьи
44'
Бель Штефан из команды Майнц толкнул локтем оппонента. Это Брекало Йосип заработал фол
44'
44'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Матч возобновлен
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Герардт Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Аарон Кариколь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Брекало Йосип получил желтую карточку от судьи
40'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург толкнул локтем оппонента. Это Латца Данни заработал фол
39'
39'
38'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кнохе Робин из команды Вольфсбург.
37'
37'
36'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург разыграл угловой с правого угла.
36'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Кунде Пьер наказан за толчок Герардт Янник
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
34'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
34'
34'
Виллиам Фуртадо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
33'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Матч возобновлен
33'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
32'
Ньякат Мусса из команды Майнц играет слишком грубо. Вегхорст Ваут оказался на газоне.
32'
32'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
31'
31'
Кунде Пьер из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
30'
Майнц начинает контратаку
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
29'
29'
29'
ШАНС! Латца Данни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Плохо сыграл Брукс Джон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Виллиам Фуртадо ошибается в защите.
28'
28'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
28'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
27'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург разыграл угловой с левого угла.
27'
Гбамин Жан-Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
26'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
26'
Кайсон Робин возвращается на поле.
26'
Виллиам Фуртадо нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Кайсон Робин получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
24'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
24'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
24'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Герардт Янник из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Матч возобновлен
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Аарон Кариколь из команды Майнц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Ньякат Мусса нанес удар головой, но Кастельс Коэн спокойно отбил мяч.
21'
Брозински Даниэль из команды Майнц подал угловой справа.
20'
Судья сигнализирует, что Герардт Янник из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Латца Данни
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
19'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
19'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
18'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
18'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
18'
17'
17'
Бель Штефан из команды Майнц наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
17'
Брозински Даниэль из команды Майнц подал угловой справа.
17'
Кнохе Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
15'
15'
Кунде Пьер не смог попасть в створ ударом издали
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Майнц контролирует мяч.
14'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
14'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
13'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Виллиам Фуртадо нарушает правила. Кунде Пьер пострадал
12'
Латца Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
9'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
9'
9'
9'
Бель Штефан делает длинную передачу вперед
9'
Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
8'
Латца Данни пробует нанести удар издали, но Кастельс Коэн держит все под контролем
7'
6'
Гбамин Жан-Филипп наказан за толчок Арнольд Максимилиан
6'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
6'
Латца Данни из команды Майнц подал угловой слева.
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
5'
Кнохе Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Кунде Пьер нанес удар издали, а Кастельс Коэн отбил его обратно в игру!
5'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Майнц имеет хороший шанс забить.
4'
Брекало Йосип сделал результативную передачу.
4'
Г О О О О Л - Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург переиграл вратаря дальним ударом!
3'
3'
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вольфсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Англия: Кубок (1/8 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Дабл-ю Лига: Женщины: Плей-офф (Финал)
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Кубок (1/4 финала)
Азербайджан: Премьер-лига
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Итог 1 Ноттс Каунти 0 Мэнсфилд 41' 0 Кембридж Юнайтед 0 Транмер 40' 2 Форест Грин 0 Йовил Таун 39' 0 Маклсфилд 0 Колчестер 41' 0 Эксетер Сити 0 Бёри 39' 0 Линкольн Сити 0 Стивенэйдж 39' 0 Нортгемптон 0 Кроули Таун 40' 0 Порт Вейл 0 Моркам 40' 1 Карлайл 1 Милтон Кинс Донс 40' 0 Гримсби 0 Челтенем Отл 0 Ньюпорт 0 Суиндон Таун 41' 1 Олдхэм Атлетик 0 Крю Александра
Англия: Национальная лига
38' 0 Галифакс 0 Олдершот 39' 0 Лейтон Ориент 0 Мэйденхэд Юнайтед 40' 0 Саттон 0 Барроу 42' 0 Борэм Вуд 1 Хартлпул 42' 2 Истли 1 Брейнтри 41' 1 Хавант энд Уотерлувилл 0 Рексем 41' 0 Солихалл 1 Барнет 40' 0 Филд 1 Честерфилд 40' 0 Дагенем энд Редбридж 0 Гейтсхед 41' 0 Харрогейт 1 Эббсфлит 41' 1 Сэлфорд Сити 1 Довер 40' 1 Бромли 0 Мэйдстоун
Англия: Национальная лига. Север
41' 0 Нанитон 0 Спеннимур Таун 41' 0 Эштон Юнайтед 0 Херефорд 40' 0 Дарлингтон 0 Саутпорт 42' 0 Лемингтон 2 Блит Спартанс 42' 1 Олтринэм 0 Брэдфорд Парк 42' 1 Честер 0 Бостон Юнайтед 42' 0 Киддерминстер 1 Йорк Сити 39' 1 Стокпорт 1 Телфорд 41' 0 Альфретон 1 Чорли 40' 1 Брэкли 0 Керзон 40' 1 Юнайтед оф Манчестер 2 Гайзли
Англия: Национальная лига. Юг
39' 0 Хэмптон энд Ричмонд 0 Глостер 41' 0 Уэлдстон 1 Сент-Олбанс 41' 2 Конкорд Рейнджерс 0 Бат 40' 0 Челмсфорд 0 Ист Таррок Юнайтед 41' 2 Далвич Гамлет 3 Хемел Хемпстэд 40' 1 Труро 0 Оксфорд Сити 41' 1 Уокинг 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 42' 1 Биллерикей 0 Истборн 41' 1 Слауг 1 Дартфорд 39' 0 Уэллинг 0 Торкуэй 42' 0 Чиппенхэм Таун 1 Ханегрфорд Таун
Англия: Первая лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Бразилия: Минейро
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа B)
Финляндия: Кубок (Группа D)
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 1)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 8)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Кубок Вызова (1/2 финала)
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Япония: Суперкубок (Финал)
Комментарии к прогнозам (0)