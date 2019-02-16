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Стадион:
Штуттгарт
1:1
Второй тайм: 55'
РБ Лейпциг
0'
0:1
6' Гол
Поульсен Юссуф
1:1
16' Пенальти
Цубер Стивен
22' Желтая карточка
Кастро Гонсало
24' Желтая карточка
Забитцер Марсель
55'
Второй тайм
Фол, нарушение
56'
Эшвайн Александер нарушает правила. Демме Диего пострадал
55'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
55'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
54'
Адамс Тайлер нарушает правила. Бек Андреас пострадал
53'
Штуттгарт контролирует мяч.
53'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Штуттгарт контролирует мяч.
52'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Штуттгарт начинает контратаку
52'
Эшвайн Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Форсберг Эмиль из команды РБ Лейпциг подал угловой слева.
52'
Адамс Тайлер из команды РБ Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована.
52'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
51'
Поульсен Юссуф нарушает правила. Кемпф Марк-Оливер пострадал
51'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
50'
Демме Диего не смог попасть в створ ударом издали
50'
Опасность предотвращена - Бек Андреас из команды Штуттгарт вступил в отбор удачно
50'
РБ Лейпциг начинает контратаку
50'
Игрок из команды Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
49'
Эшвайн Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Форсберг Эмиль из команды РБ Лейпциг подал угловой справа.
49'
Опасность предотвращена - Павар Бенджамин из команды Штуттгарт вступил в отбор удачно
49'
Демме Диего из команды РБ Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
48'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Клостерманн Лукас делает длинную передачу вперед
47'
Хороший удар издали нанес Форсберг Эмиль, но отличный сейв сделал Цилер Рон-Роберт. Угловой.
47'
Форсберг Эмиль из команды РБ Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
47'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
48'
Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой справа.
48'
Кабак Озан из команды Штуттгарт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
47'
Кастро Гонсало навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Назначен штрафной. Пострадал Эшвайн Александер, его свалил Конате Ибраима.
46'
Адамс Тайлер ошибается в защите.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Офсайд
46'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт в офсайде
46'
Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
45'
Штуттгарт контролирует мяч.
Фол, нарушение
45'
Вернер Тимо наказан за толчок Кабак Озан
45'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
43'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
43'
Штуттгарт контролирует мяч.
43'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
43'
Демме Диего из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
42'
Цубер Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Вернер Тимо
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Форсберг Эмиль
41'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
41'
Форсберг Эмиль из команды РБ Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Поульсен Юссуф нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
40'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Орбан Вилли оказался на газоне.
40'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
40'
Адамс Тайлер из команды РБ Лейпциг навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
39'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Гулач Петер из команды РБ Лейпциг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
38'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Штуттгарт контролирует мяч.
Фол, нарушение
38'
Поульсен Юссуф наказан за толчок Кемпф Марк-Оливер
Фол, нарушение
37'
Орбан Вилли из команды РБ Лейпциг опасно и грубо сыграл. Цубер Стивен пострадал.
37'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг делает неудачный навес.
36'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
Офсайд
36'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт в офсайде
36'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
36'
Забитцер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
36'
Кастро Гонсало навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Адамс Тайлер из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Кастро Гонсало
35'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
34'
Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
34'
Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Гомес Марио из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
34'
Штуттгарт контролирует мяч.
Офсайд
33'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг в офсайде
33'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
33'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Забитцер Марсель оказался на газоне.
33'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Штуттгарт контролирует мяч.
32'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
32'
Вернер Тимо возвращается на поле.
31'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Вернер Тимо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
30'
Вернер Тимо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Вернер Тимо
30'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
29'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
29'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Штуттгарт контролирует мяч.
27'
Штуттгарт контролирует мяч.
26'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Штуттгарт контролирует мяч.
26'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
25'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Желтая карточка
24'
Забитцер Марсель получает желтую карточку за неспортивное поведение
24'
Штуттгарт контролирует мяч.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Адамс Тайлер из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Эшвайн Александер
23'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
22'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
22'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Забитцер Марсель пострадал.
22'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
Офсайд
21'
Гомес Марио из команды Штуттгарт в офсайде
21'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
20'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
19'
ШАНС! Вернер Тимо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру.
19'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
19'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Эшвайн Александер наказан за толчок Орбан Вилли
18'
Штуттгарт контролирует мяч.
Офсайд
17'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг в офсайде
17'
Штуттгарт контролирует мяч.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Цубер Стивен из команды Штуттгарт забивает с точки!
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
15'
ПЕНАЛЬТИ! - Орбан Вилли играет рукой в штрафной! Орбан Вилли вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
14'
Матч возобновлен
14'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
14'
Гомес Марио из команды Штуттгарт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
14'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
13'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
13'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
13'
Штуттгарт контролирует мяч.
12'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
12'
Отличный пас сделал Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
11'
Кемпф Марк-Оливер из команды Штуттгарт отдал передачу, которая была заблокирована.
11'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Кастро Гонсало из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Забитцер Марсель
10'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
9'
Инсуа Эмилиано делает длинную передачу вперед
9'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Инсуа Эмилиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Демме Диего из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Цубер Стивен
8'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Штуттгарт контролирует мяч.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Поульсен Юссуф забивает!
6'
Кемпф Марк-Оливер ошибается в защите.
6'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована.
6'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
5'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру.
5'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Форсберг Эмиль
5'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
4'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Форсберг Эмиль из команды РБ Лейпциг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
4'
Штуттгарт контролирует мяч.
3'
Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
Угловой
3'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт разыграл угловой с левого угла.
3'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Адамс Тайлер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
2'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
Штуттгарт контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Кастро Гонсало из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Забитцер Марсель
1'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг направляет мяч в штрафную площадку, но Цилер Рон-Роберт выбегает и ловит мяч
1'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру.
1'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Штуттгарт начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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