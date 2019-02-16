Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
1:1
Второй тайм: 55'
0:1
6' ГолПоульсен Юссуф
1:1
16' ПенальтиЦубер Стивен
22' Желтая карточкаКастро Гонсало
24' Желтая карточкаЗабитцер Марсель
Второй тайм
56'
Эшвайн Александер нарушает правила. Демме Диего пострадал
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
55'
54'
54'
Адамс Тайлер нарушает правила. Бек Андреас пострадал
53'
53'
53'
53'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
52'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Штуттгарт начинает контратаку
52'
Эшвайн Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Форсберг Эмиль из команды РБ Лейпциг подал угловой слева.
52'
Адамс Тайлер из команды РБ Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована.
52'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
Поульсен Юссуф нарушает правила. Кемпф Марк-Оливер пострадал
51'
50'
50'
Демме Диего не смог попасть в створ ударом издали
50'
Опасность предотвращена - Бек Андреас из команды Штуттгарт вступил в отбор удачно
50'
РБ Лейпциг начинает контратаку
50'
Игрок из команды Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
49'
Эшвайн Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Форсберг Эмиль из команды РБ Лейпциг подал угловой справа.
49'
Опасность предотвращена - Павар Бенджамин из команды Штуттгарт вступил в отбор удачно
49'
Демме Диего из команды РБ Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
48'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Клостерманн Лукас делает длинную передачу вперед
47'
Хороший удар издали нанес Форсберг Эмиль, но отличный сейв сделал Цилер Рон-Роберт. Угловой.
47'
Форсберг Эмиль из команды РБ Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
47'
46'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
48'
Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой справа.
48'
Кабак Озан из команды Штуттгарт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
47'
Кастро Гонсало навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Назначен штрафной. Пострадал Эшвайн Александер, его свалил Конате Ибраима.
46'
Адамс Тайлер ошибается в защите.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт в офсайде
46'
Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
45'
45'
Вернер Тимо наказан за толчок Кабак Озан
45'
44'
44'
43'
43'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
43'
43'
43'
Демме Диего из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
42'
Цубер Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Вернер Тимо
41'
Судья сигнализирует, что Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Форсберг Эмиль
41'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
41'
Форсберг Эмиль из команды РБ Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Поульсен Юссуф нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Орбан Вилли оказался на газоне.
40'
40'
Адамс Тайлер из команды РБ Лейпциг навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
40'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
39'
39'
39'
38'
Гулач Петер из команды РБ Лейпциг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
38'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
38'
Поульсен Юссуф наказан за толчок Кемпф Марк-Оливер
37'
Орбан Вилли из команды РБ Лейпциг опасно и грубо сыграл. Цубер Стивен пострадал.
37'
36'
Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг делает неудачный навес.
36'
36'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт в офсайде
36'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Забитцер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
36'
Кастро Гонсало навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Судья сигнализирует, что Адамс Тайлер из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Кастро Гонсало
35'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
34'
Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
34'
Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Гомес Марио из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
34'
33'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг в офсайде
33'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Забитцер Марсель оказался на газоне.
33'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
32'
32'
Вернер Тимо возвращается на поле.
31'
Эшвайн Александер наказан за толчок Хальстенберг Марсель
31'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Матч возобновлен
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Вернер Тимо получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Вернер Тимо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Вернер Тимо
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
29'
29'
29'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
29'
28'
28'
27'
26'
26'
26'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
24'
Забитцер Марсель получает желтую карточку за неспортивное поведение
24'
24'
Судья сигнализирует, что Адамс Тайлер из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Эшвайн Александер
23'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт предупрежден после нескольких фолов.
22'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Забитцер Марсель пострадал.
22'
21'
Гомес Марио из команды Штуттгарт в офсайде
21'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
19'
ШАНС! Вернер Тимо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
19'
19'
19'
18'
Эшвайн Александер наказан за толчок Орбан Вилли
18'
17'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг в офсайде
17'
16'
Г О О О О Л - Цубер Стивен из команды Штуттгарт забивает с точки!
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
ПЕНАЛЬТИ! - Орбан Вилли играет рукой в штрафной! Орбан Вилли вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
14'
Матч возобновлен
14'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
14'
Гомес Марио из команды Штуттгарт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
14'
13'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
13'
13'
12'
12'
12'
Отличный пас сделал Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
11'
11'
Кемпф Марк-Оливер из команды Штуттгарт отдал передачу, которая была заблокирована.
11'
11'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
10'
Судья сигнализирует, что Кастро Гонсало из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Забитцер Марсель
10'
9'
9'
Инсуа Эмилиано делает длинную передачу вперед
9'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Инсуа Эмилиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Судья сигнализирует, что Демме Диего из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Цубер Стивен
8'
8'
7'
6'
Г О О О О Л - Поульсен Юссуф забивает!
6'
Кемпф Марк-Оливер ошибается в защите.
6'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована.
6'
6'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
5'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
5'
5'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Форсберг Эмиль
5'
4'
4'
4'
4'
Форсберг Эмиль из команды РБ Лейпциг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
4'
3'
Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
3'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт разыграл угловой с левого угла.
3'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Адамс Тайлер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
2'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
1'
Судья сигнализирует, что Кастро Гонсало из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Забитцер Марсель
1'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг направляет мяч в штрафную площадку, но Цилер Рон-Роберт выбегает и ловит мяч
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Штуттгарт начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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38' 0 Галифакс 0 Олдершот 39' 0 Лейтон Ориент 0 Мэйденхэд Юнайтед 40' 0 Саттон 0 Барроу 42' 0 Борэм Вуд 1 Хартлпул 42' 2 Истли 1 Брейнтри 41' 1 Хавант энд Уотерлувилл 0 Рексем 41' 0 Солихалл 1 Барнет 40' 0 Филд 1 Честерфилд 40' 0 Дагенем энд Редбридж 0 Гейтсхед 41' 0 Харрогейт 1 Эббсфлит 41' 1 Сэлфорд Сити 1 Довер 40' 1 Бромли 0 Мэйдстоун
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