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Стадион:
Санкт-Галлен
0:1
Второй тайм: 51'
Тун
0'
0:1
16' Гол
Соргич Деян
29' Желтая карточка
Majeed Ashimeru
32' Желтая карточка
Шпильман Марвин
51'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Шпильман Марвин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Majeed Ashimeru получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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