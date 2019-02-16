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Стадион:
Люцерн
0:1
Второй тайм: 51'
Лугано
0'
7' Желтая карточка
Элеке Блессинг
29' Желтая карточка
Шульц Марвин
0:1
32' Гол
Садику Армандо
35' Желтая карточка
Пиччинокки Марио
45' Желтая карточка
Сульмони Фульвио
51'
Второй тайм
46'
Лугано делает замену. Пиччинокки Марио уходит с поля, а Човило Мирослав выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Сульмони Фульвио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Пиччинокки Марио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Садику Армандо бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Шульц Марвин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
7'
Элеке Блессинг получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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