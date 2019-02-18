  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Польша
  5. Экстракласса
Стадион:
Висла Краков
0:0
Первый тайм: 17'
Шлёнск
0' 17'
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Кубок (1/8 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Греция: Суперлига
Египет: Премьер-лига
Израиль: Первая лига Израиля
Кубок ФНЛ (Плей-офф)
Польша: Экстракласса
Турция: Первая лига Турции
Чехия: 1 Лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация