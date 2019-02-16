11' Желтая карточкаМайсурадзе Ираклий
1:0
27' ГолУдожи Чигозе
32' Желтая карточкаAndreas Karo
51' Желтая карточкаРасич Федерико
1:1
65' ГолНемец Адам
68' Желтая карточкаРиера Лоренцо
Второй тайм
90'
[player1] получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эносис делает замену. Риера Лоренцо уходит с поля, а Щербаков Александр выходит на его замену.
84'
Пафос делает замену. Brayan Angulo уходит с поля, а Довбня Александр Евгеньевич выходит на его замену.
75'
Пафос делает замену. Ракель Денис уходит с поля, а Ибрахим Абдисалам выходит на его замену.
70'
Эносис делает замену. Удожи Чигозе уходит с поля, а Питтас Яннис выходит на его замену.
68'
Риера Лоренцо получил желтую карточку от судьи
65'
Г О О О О Л - Немец Адам бьет в цель!
60'
Эносис делает замену. Антониу Минас уходит с поля, а Сарате Гонсало выходит на его замену.
59'
Пафос делает замену. Фолпрехт Зденек уходит с поля, а Лулинья выходит на его замену.
51'
Расич Федерико получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Andreas Karo получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Удожи Чигозе бьет в цель!
11'
Майсурадзе Ираклий получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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