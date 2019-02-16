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Эносис
1:1
Конец матча
Пафос
0'
11' Желтая карточка
Майсурадзе Ираклий
1:0
27' Гол
Удожи Чигозе
32' Желтая карточка
Andreas Karo
51' Желтая карточка
Расич Федерико
1:1
65' Гол
Немец Адам
68' Желтая карточка
Риера Лоренцо
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эносис делает замену. Риера Лоренцо уходит с поля, а Щербаков Александр выходит на его замену.
84'
Пафос делает замену. Brayan Angulo уходит с поля, а Довбня Александр Евгеньевич выходит на его замену.
75'
Пафос делает замену. Ракель Денис уходит с поля, а Ибрахим Абдисалам выходит на его замену.
70'
Эносис делает замену. Удожи Чигозе уходит с поля, а Питтас Яннис выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Риера Лоренцо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Немец Адам бьет в цель!
60'
Эносис делает замену. Антониу Минас уходит с поля, а Сарате Гонсало выходит на его замену.
59'
Пафос делает замену. Фолпрехт Зденек уходит с поля, а Лулинья выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Расич Федерико получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Andreas Karo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Удожи Чигозе бьет в цель!
Желтая карточка
11'
Майсурадзе Ираклий получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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