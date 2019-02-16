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Стадион:
Корона Кельце
0:0
Конец матча
Лехия Гданьск
0'
13' Желтая карточка
Ognjen Gnjatic
20' Желтая карточка
Маркес Иван
68' Желтая карточка
Августин Блажей
71' Желтая карточка
Maciej Gorski
79' Желтая карточка
Adnan Kovacevic
90'+5
Второй тайм
90'
Корона Кельце делает замену. Форбс Браун уходит с поля, а Oskar Sewerzynski выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Лехия Гданьск делает замену. Собех Артур уходит с поля, а Mateusz Zukowski выходит на его замену.
88'
Лехия Гданьск делает замену. Михаляк Конрад уходит с поля, а Karol Fila выходит на его замену.
86'
Лехия Гданьск делает замену. Tomasz Makowski уходит с поля, а Арак Якуб выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Adnan Kovacevic получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Мацей Гурски получил желтую карточку от судьи
69'
Корона Кельце делает замену. Пучко Матей уходит с поля, а Мацей Гурски выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Августин Блажей получил желтую карточку от судьи
64'
Корона Кельце делает замену. Marcin Cebula уходит с поля, а Vato Arveladze выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
20'
Маркес Иван получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Ognjen Gnjatic получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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