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Стадион:
Заглембе Сосновец
3:2
Конец матча
Арка Гдыня
0'
0:1
9' Гол
Збожень Дамиан
30' Желтая карточка
Зарандия Лука
33' Желтая карточка
Хельструп Фредерик
36' Желтая карточка
Семашко Рафал
1:1
38' Гол
Zarko Udovicic
1:2
45' Пенальти
Збожень Дамиан
2:2
60' Гол
Павловски Шимон
3:2
85' Гол
Павловски Шимон
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Заглембе Сосновец делает замену. Georgios Mygas уходит с поля, а Давид Рындак выходит на его замену.
88'
Арка Гдыня делает замену. Марич Лука уходит с поля, а Michael Olczyk выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Павловски Шимон бьет в цель!
83'
Заглембе Сосновец делает замену. Габедава Георгий уходит с поля, а Sebastian Milewski выходит на его замену.
83'
Заглембе Сосновец делает замену. Грессак Лукас уходит с поля, а Olaf Nowak выходит на его замену.
79'
Арка Гдыня делает замену. Семашко Рафал уходит с поля, а Jan Los выходит на его замену.
69'
Арка Гдыня делает замену. Maksymilian Banaszewski уходит с поля, а Nabil Aankour выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Павловски Шимон бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Збожень Дамиан из команды Арка Гдыня забивает с точки!
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Zarko Udovicic бьет в цель!
Желтая карточка
36'
Семашко Рафал получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Хельструп Фредерик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Зарандия Лука получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Збожень Дамиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ludowy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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