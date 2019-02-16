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Алки Ороклинис
1:3
Конец матча
Аполлон
0'
0:1
8' Пенальти
Зелая Эмилио
1:1
63' Гол
Ivan Franca
1:2
69' Гол
Брю Кевин
1:3
71' Гол
Шембри Андре
77' Желтая карточка
Kostas Charalampous
87' Желтая карточка
Селимович Вахид
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
87'
Селимович Вахид получил желтую карточку от судьи
79'
Алки Ороклинис делает замену. El Hedi Belameiri уходит с поля, а Йоанн Трибо выходит на его замену.
78'
Аполлон делает замену. Зелая Эмилио уходит с поля, а Кириаку Хараламбос выходит на его замену.
78'
Аполлон делает замену. Брю Кевин уходит с поля, а Карайоль Мустафа выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Kostas Charalampous получил желтую карточку от судьи
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Шембри Андре бьет в цель!
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Брю Кевин бьет в цель!
67'
Аполлон делает замену. Сардинеро Адриан уходит с поля, а Шембри Андре выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Ivan Franca бьет в цель!
61'
Алки Ороклинис делает замену. Уикс Тео уходит с поля, а Charrad Gadacha выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Зелая Эмилио из команды Аполлон забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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