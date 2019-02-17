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Докса Катокопия
0:0
Второй тайм: 50'
Эрмис Арадиппу
0'
12' Желтая карточка
Лагос Тасcос
18' Желтая карточка
Александру Нектариос
50'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
18'
Александру Нектариос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Лагос Тасcос получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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