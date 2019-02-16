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Стадион:
Ягеллония
0:0
Второй тайм: 54'
Висла Плоцк
0' 54'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Ягеллония делает замену. Patryk Klimala уходит с поля, а Щепович Стефан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Висла Плоцк делает замену. Меребашвили Георгий уходит с поля, а Nico Varela выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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