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Стадион: Зрители: 4608
Пяст
4:0
Конец матча
Лех
0'
1:0
31' Гол
Пажишек Пётр
2:0
53' Гол
Феликс Хорхе
3:0
66' Гол
Mikkel Kirkeskov
4:0
70' Гол
Валенсия Хоэль
86' Желтая карточка
Тралка Лукаш
4:0
90' Не забитый пенальти
Тиба Педру
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
ОН ПРОМАЗАЛ - Тиба Педру пробил пенальти, но не смог забить!
87'
Пяст делает замену. Феликс Хорхе уходит с поля, а Бадиа Жерар выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Тралка Лукаш получил желтую карточку от судьи
84'
Пяст делает замену. Валенсия Хоэль уходит с поля, а Йодловец Томаш выходит на его замену.
76'
Лех делает замену. Гюткьяр Кристиан уходит с поля, а Жамалетдинов Тимур выходит на его замену.
75'
Пяст делает замену. Пажишек Пётр уходит с поля, а Пападопулос Михал выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Валенсия Хоэль бьет в цель!
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Миккель Киркесков бьет в цель!
61'
Лех делает замену. Йевтич Дарко уходит с поля, а Гаёс Мацей выходит на его замену.
61'
Лех делает замену. Клупс Тымотеуш уходит с поля, а Юзвяк Камиль выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Феликс Хорхе бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Пажишек Пётр бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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