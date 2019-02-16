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Стадион:
АЗ Алкмаар
3:0
Второй тайм: 80'
ВВВ-Венло
0'
1:0
7' Гол
Тил Гуус
2:0
22' Гол в свои ворота
Nils Roeseler
48' Желтая карточка
Махер Адам II
51' Желтая карточка
Ван Ойен Петер
3:0
61' Гол
Сёнтьенс Матс
80'
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Второй тайм
Фол, нарушение
81'
Млапа Пениэль наказан за толчок Коопмейнерс Теун
81'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
Желтая карточка
80'
Хацидиакос Пантелис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
80'
Назначен штрафной. Пострадал Грот Джей-Рой, его свалил Хацидиакос Пантелис.
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Угловой
79'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
79'
Деккер Тристан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар навешивает в штрафную с рикошетом.
79'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
78'
Шанс! Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар пробил головой, но мимо
78'
Махер Адам II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Безумный фол. Руттен Морено грубо играет против соперника. Пострадал Гудмундссон Альберт
78'
Опасность! Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
77'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
76'
Судья свистит. Пост Данни атаковал сзади соперника. Это Тил Гуус заработал своей команде штрафной
75'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
Тактическая замена. Ван Ойен Петер уходит с поля и его заменяет Ван Брюген Дамиан
75'
Тактическая замена. Влаар Рон уходит с поля и его заменяет Хацидиакос Пантелис
74'
Тактическая замена. Сёнтьенс Матс уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Альберт
74'
Йоостен Патрик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Йоостен Патрик
72'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
72'
Уннерсталл Ларс не дал случится голу! Стенгс Келвин должен был забивать, но Уннерсталл Ларс сделал отличный сейв
71'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
71'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
71'
Тил Гуус имел все шансы забить, но Уннерсталл Ларс сделал отличный сейв!
70'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Линторст Эверт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Уннерсталл Ларс не дал случится голу! Мидтше Фредрик должен был забивать, но Уннерсталл Ларс сделал отличный сейв
70'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мидтше Фредрик и Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар.
70'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
70'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
69'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Мидтше Фредрик пробует нанести удар издали, но Уннерсталл Ларс держит все под контролем
68'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
67'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
67'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
66'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
66'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
65'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Млапа Пениэль пробует нанести удар издали, но Бизот Марко держит все под контролем
65'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
64'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
63'
Млапа Пениэль не смог попасть в створ ударом издали
63'
ВВВ-Венло имеет хороший шанс забить.
62'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
61'
Махер Адам II сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Сёнтьенс Матс изменил счет на табло!
61'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Тил Гуус нанес удар в каркас ворот!
61'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
61'
Уннерсталл Ларс не дал случится голу! Сёнтьенс Матс должен был забивать, но Уннерсталл Ларс сделал отличный сейв
60'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
59'
Ван Ойен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло отдал передачу, которая была заблокирована.
58'
ВВВ-Венло имеет хороший шанс забить.
58'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
58'
Мидтше Фредрик не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
57'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
57'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Должен был быть гол! Свенссон Юнас имел отличный шанс, но Уннерсталл Ларс не дал голу состоятся!
56'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
55'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
54'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
52'
ВВВ-Венло начинает контратаку
52'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
51'
Ван Ойен Петер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
50'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
49'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Мидтше Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ван Ойен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
48'
Махер Адам II получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Млапа Пениэль пострадал.
48'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
Фол, нарушение
47'
Сёнтьенс Ральф наказан за толчок Махер Адам II
Фол, нарушение
47'
Тил Гуус задерживает мяч рукой
46'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
46'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
46'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
45'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
45'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
45'
ШАНС! Млапа Пениэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
43'
Йоостен Патрик не смог попасть в створ ударом издали
43'
Руттен Морено нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Свенссон Юнас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
42'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
41'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
41'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
40'
Йоостен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
Матч возобновлен
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
Оуведжан Томас мяч отрикошетил от ворот
39'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
39'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
38'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
Офсайд
37'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло в офсайде
37'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
36'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
35'
Грот Джей-Рой решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Грот Джей-Рой
33'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
33'
Отличные скиллы показывает Идрисси Уссама, обводя своих соперников
32'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
31'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
31'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
31'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
31'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Руттен Морено из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Стенгс Келвин
30'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Руттен Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
28'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
27'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
27'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
26'
Линторст Эверт из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Оуведжан Томас пострадал.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Руттен Морено из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Стенгс Келвин
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
24'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
24'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
24'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Коопмейнерс Теун пострадал.
23'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Нильс Реселер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
22'
Идрисси Уссама сделал результативную передачу.
22'
Стенгс Келвин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
22'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
22'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
21'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
20'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
20'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Стенгс Келвин мяча так и не получил
19'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
18'
Йоостен Патрик не смог попасть в створ ударом издали
18'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
18'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
17'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Матч возобновлен
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Травма, повреждение
15'
Коопмейнерс Теун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Линторст Эверт из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Коопмейнерс Теун
15'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
14'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
14'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
13'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
13'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
Фол, нарушение
12'
Идрисси Уссама задерживает мяч рукой
11'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
11'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
11'
Деккер Тристан из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
9'
Назначен штрафной. Пострадал Линторст Эверт, его свалил Свенссон Юнас.
8'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Тил Гуус забивает!
6'
Деккер Тристан ошибается в защите.
Фол, нарушение
6'
Махер Адам II наказан за толчок Ван Ойен Петер
5'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
5'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар пасует в штрафную, но Уннерсталл Ларс выходит и ловит мяч.
4'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
4'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар в офсайде
3'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
2'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Стенгс Келвин нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
1'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
ВВВ-Венло начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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