Стадион: АФАС
3:0
Второй тайм: 80'
1:0
7' ГолТил Гуус
2:0
22' Гол в свои воротаNils Roeseler
48' Желтая карточкаМахер Адам II
51' Желтая карточкаВан Ойен Петер
3:0
61' ГолСёнтьенс Матс
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Второй тайм
81'
Млапа Пениэль наказан за толчок Коопмейнерс Теун
81'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
80'
Хацидиакос Пантелис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
80'
Назначен штрафной. Пострадал Грот Джей-Рой, его свалил Хацидиакос Пантелис.
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
79'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
79'
Деккер Тристан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар навешивает в штрафную с рикошетом.
79'
78'
Шанс! Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар пробил головой, но мимо
78'
Махер Адам II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Безумный фол. Руттен Морено грубо играет против соперника. Пострадал Гудмундссон Альберт
78'
Опасность! Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
77'
76'
Судья свистит. Пост Данни атаковал сзади соперника. Это Тил Гуус заработал своей команде штрафной
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
Тактическая замена. Ван Ойен Петер уходит с поля и его заменяет Ван Брюген Дамиан
75'
Тактическая замена. Влаар Рон уходит с поля и его заменяет Хацидиакос Пантелис
74'
Тактическая замена. Сёнтьенс Матс уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Альберт
74'
Йоостен Патрик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
74'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Йоостен Патрик
72'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
72'
Уннерсталл Ларс не дал случится голу! Стенгс Келвин должен был забивать, но Уннерсталл Ларс сделал отличный сейв
71'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
71'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
71'
Тил Гуус имел все шансы забить, но Уннерсталл Ларс сделал отличный сейв!
70'
70'
Линторст Эверт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Уннерсталл Ларс не дал случится голу! Мидтше Фредрик должен был забивать, но Уннерсталл Ларс сделал отличный сейв
70'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мидтше Фредрик и Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар.
70'
70'
69'
69'
68'
Мидтше Фредрик пробует нанести удар издали, но Уннерсталл Ларс держит все под контролем
68'
67'
67'
66'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Млапа Пениэль пробует нанести удар издали, но Бизот Марко держит все под контролем
65'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
64'
64'
63'
Млапа Пениэль не смог попасть в створ ударом издали
63'
ВВВ-Венло имеет хороший шанс забить.
62'
61'
Махер Адам II сделал результативную передачу.
61'
Г О О О О Л - Сёнтьенс Матс изменил счет на табло!
61'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Тил Гуус нанес удар в каркас ворот!
61'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
61'
Уннерсталл Ларс не дал случится голу! Сёнтьенс Матс должен был забивать, но Уннерсталл Ларс сделал отличный сейв
60'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
59'
Ван Ойен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло отдал передачу, которая была заблокирована.
58'
ВВВ-Венло имеет хороший шанс забить.
58'
58'
Мидтше Фредрик не смог попасть в створ ударом издали
57'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
57'
57'
Должен был быть гол! Свенссон Юнас имел отличный шанс, но Уннерсталл Ларс не дал голу состоятся!
56'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
54'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
52'
ВВВ-Венло начинает контратаку
52'
51'
Ван Ойен Петер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
51'
Судья сигнализирует, что Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
50'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
49'
49'
Мидтше Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ван Ойен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Махер Адам II получил желтую карточку от судьи
48'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Млапа Пениэль пострадал.
48'
47'
Сёнтьенс Ральф наказан за толчок Махер Адам II
47'
Тил Гуус задерживает мяч рукой
46'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
46'
46'
46'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
45'
45'
ШАНС! Млапа Пениэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
43'
43'
43'
43'
Йоостен Патрик не смог попасть в створ ударом издали
43'
Руттен Морено нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Свенссон Юнас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
42'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
41'
41'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
41'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
40'
Йоостен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
Матч возобновлен
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
Оуведжан Томас мяч отрикошетил от ворот
39'
39'
39'
38'
37'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло в офсайде
37'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
36'
36'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
35'
Грот Джей-Рой решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
34'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Грот Джей-Рой
33'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
33'
Отличные скиллы показывает Идрисси Уссама, обводя своих соперников
32'
31'
31'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
31'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
31'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
31'
Судья сигнализирует, что Руттен Морено из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Стенгс Келвин
30'
30'
Руттен Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
29'
Судья сигнализирует, что Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
28'
27'
27'
27'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Линторст Эверт из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Оуведжан Томас пострадал.
25'
Судья сигнализирует, что Руттен Морено из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Стенгс Келвин
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
24'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
24'
24'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Коопмейнерс Теун пострадал.
23'
22'
Г О О О О Л - Нильс Реселер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
22'
Идрисси Уссама сделал результативную передачу.
22'
Стенгс Келвин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
22'
22'
22'
21'
21'
21'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
20'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
20'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Стенгс Келвин мяча так и не получил
19'
19'
18'
Йоостен Патрик не смог попасть в створ ударом издали
18'
18'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
18'
18'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
17'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
16'
Матч возобновлен
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
15'
Коопмейнерс Теун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Судья сигнализирует, что Линторст Эверт из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Коопмейнерс Теун
15'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
14'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
14'
13'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
13'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
13'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
12'
Идрисси Уссама задерживает мяч рукой
11'
11'
11'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
11'
Деккер Тристан из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
9'
Назначен штрафной. Пострадал Линторст Эверт, его свалил Свенссон Юнас.
8'
7'
Г О О О О Л - Тил Гуус забивает!
6'
Деккер Тристан ошибается в защите.
6'
Махер Адам II наказан за толчок Ван Ойен Петер
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар пасует в штрафную, но Уннерсталл Ларс выходит и ловит мяч.
4'
4'
4'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар в офсайде
3'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
2'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Стенгс Келвин нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
ВВВ-Венло начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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