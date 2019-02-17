Стадион: Газ Метан
0:1
Второй тайм: 81'
0:1
9' ПенальтиТандия Ибраима
32' Желтая карточкаAdrian Rus
43' Желтая карточкаIgor Jovanovic
44' Желтая карточкаШамед Нассер
44' Желтая карточкаОмар Абуд
49' Желтая карточкаРондон Марио
57' Желтая карточкаGabriel Moura
59' Желтая карточкаМариус Марсел Константин
Второй тайм
82'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш отдал передачу, которая была заблокирована.
82'
Pedro Mendes из команды Газ Метан Mедиаш сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
81'
Васвари Габриэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Pedro Mendes из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой справа.
81'
Рудоль Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Роберто Ромео из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
80'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Мариус Марсел Константин из команды Газ Метан Mедиаш сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Мариус Марсел Константин из команды Газ Метан Mедиаш идет с мячом вперед на обострение...
80'
80'
Аурелиу Луиш из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
80'
Судья сигнализирует, что Васвари Габриэл из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Bradley Diallo
79'
Тандия Ибраима из команды Сепси в офсайде
79'
78'
Тактическая замена. Florin Stefan уходит с поля и его заменяет Сато Дайсуке
78'
ШАНС! Велев Стефан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Отличные скиллы показывает Велев Стефан, обводя своих соперников
77'
77'
Шамед Нассер не смог попасть в створ ударом издали
77'
77'
Bradley Diallo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Как он промахнулся? Майлат Себастьян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
76'
Роберто Ромео делает скидку назад вдоль ворот
75'
75'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
75'
Судья сигнализирует, что Тандия Ибраима из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Pedro Mendes
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
72'
71'
71'
71'
Pedro Mendes не смог попасть в створ ударом издали
70'
70'
Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
70'
Тандия Ибраима наказан за толчок Аурелиу Луиш
68'
Тактическая замена. Joseph Mensah уходит с поля и его заменяет Рудоль Себастьян
67'
67'
Отличный пас сделал Florin Stefan из команды Сепси. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
66'
66'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
65'
Микаэл Андре получил травму и заменен. Pedro Mendes выходит на поле.
63'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
63'
62'
Матч возобновится спорным мячом
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Микаэл Андре получил травму и медбригада забирает его с поля.
61'
Микаэл Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
61'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
59'
Мариус Марсел Константин получил желтую карточку от судьи
59'
Мариус Марсел Константин из команды Газ Метан Mедиаш толкнул локтем оппонента. Это Васвари Габриэл заработал фол
59'
Шамед Нассер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
57'
Gabriel Moura получил желтую карточку от судьи
57'
Судья сигнализирует, что Gabriel Moura из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Darius Olaru
57'
Васвари Габриэл из команды Сепси играет слишком грубо. Мариус Марсел Константин оказался на газоне.
56'
56'
56'
Bradley Diallo из команды Газ Метан Mедиаш толкнул локтем оппонента. Это Florin Stefan заработал фол
55'
55'
Шанс! Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш пробил головой, но мимо
55'
Bradley Diallo из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
55'
55'
Csongor Fejer выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой слева.
54'
54'
54'
Шамед Нассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Велев Стефан из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Antoni Ivanov пострадал.
53'
53'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
53'
52'
Выглядело как неплохой момент. Тандия Ибраима из команды Сепси закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
51'
51'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
50'
50'
Шамед Нассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Рефери не любит споров - именно за это Рондон Марио сейчас получил желтую
49'
Судья сигнализирует, что Игорь Йованович из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Darius Olaru
49'
48'
48'
ШАНС! Васвари Габриэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Тандия Ибраима из команды Сепси делает пас партнеру.
47'
47'
Аурелиу Луиш наказан за толчок Florin Stefan
46'
46'
46'
Тактическая замена. Ely Fernandes уходит с поля и его заменяет Майлат Себастьян
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Микаэл Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Велев Стефан делает длинную передачу вперед
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
44'
Шамед Нассер грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
21'
Bradley Diallo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Игрок из команды Сепси вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Joseph Mensah из команды Сепси делает пас партнеру.
19'
Васвари Габриэл наказан за толчок Микаэл Андре
18'
18'
Мариус Марсел Константин наказан за толчок Gabriel Moura
17'
Васвари Габриэл наказан за толчок Шамед Нассер
17'
Razvan Trif получил травму и заменен. Bradley Diallo выходит на поле.
17'
Карницкий Александр наказан за толчок Ely Fernandes
16'
Florin Stefan из команды Сепси подал угловой справа.
16'
Мариус Марсел Константин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Florin Stefan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
Razvan Trif на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Безумный фол. Razvan Trif грубо играет против соперника. Пострадал Joseph Mensah
14'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
13'
Ely Fernandes навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Судья сигнализирует, что Gabriel Moura из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Ely Fernandes
12'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Сепси контролирует мяч.
11'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
10'
9'
Г О О О О Л - Тандия Ибраима из команды Сепси забивает с точки!
8'
ПЕНАЛЬТИ - Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Игорь Йованович.
8'
Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Васвари Габриэл из команды Сепси подал угловой слева.
7'
Мариус Марсел Константин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Васвари Габриэл из команды Сепси подал угловой слева.
7'
Роберто Ромео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Florin Stefan из команды Сепси сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
6'
Микаэл Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Васвари Габриэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Микаэл Андре наказан за толчок Тандия Ибраима
5'
5'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
4'
3'
3'
Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
2'
1'
1'
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Сепси начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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