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2018-2019
Стадион:
Газ Метан Mедиаш
0:1
Второй тайм: 81'
Сепси
0'
0:1
9' Пенальти
Тандия Ибраима
32' Желтая карточка
Adrian Rus
43' Желтая карточка
Igor Jovanovic
44' Желтая карточка
Шамед Нассер
44' Желтая карточка
Омар Абуд
49' Желтая карточка
Рондон Марио
57' Желтая карточка
Gabriel Moura
59' Желтая карточка
Мариус Марсел Константин
81'
Второй тайм
82'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш отдал передачу, которая была заблокирована.
82'
Pedro Mendes из команды Газ Метан Mедиаш сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Васвари Габриэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Pedro Mendes из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой справа.
81'
Рудоль Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Роберто Ромео из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
80'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Мариус Марсел Константин из команды Газ Метан Mедиаш сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Мариус Марсел Константин из команды Газ Метан Mедиаш идет с мячом вперед на обострение...
80'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Аурелиу Луиш из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Васвари Габриэл из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Bradley Diallo
Офсайд
79'
Тандия Ибраима из команды Сепси в офсайде
79'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
78'
Тактическая замена. Florin Stefan уходит с поля и его заменяет Сато Дайсуке
78'
ШАНС! Велев Стефан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Отличные скиллы показывает Велев Стефан, обводя своих соперников
77'
Удар от ворот произведет Сепси
77'
Шамед Нассер не смог попасть в створ ударом издали
77'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Bradley Diallo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Омар Абуд из команды Сепси идет с мячом вперед на обострение...
76'
Удар от ворот произведет Сепси
76'
Как он промахнулся? Майлат Себастьян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
76'
Роберто Ромео делает скидку назад вдоль ворот
75'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Тандия Ибраима из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Pedro Mendes
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
72'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Удар от ворот произведет Сепси
71'
Pedro Mendes не смог попасть в створ ударом издали
70'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
70'
Тандия Ибраима наказан за толчок Аурелиу Луиш
68'
Тактическая замена. Joseph Mensah уходит с поля и его заменяет Рудоль Себастьян
67'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Отличный пас сделал Florin Stefan из команды Сепси. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
66'
Adrian Rus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
65'
Микаэл Андре получил травму и заменен. Pedro Mendes выходит на поле.
65'
Омар Абуд из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
63'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
63'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Микаэл Андре получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
61'
Микаэл Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
60'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
60'
Омар Абуд из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Желтая карточка
59'
Мариус Марсел Константин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
Мариус Марсел Константин из команды Газ Метан Mедиаш толкнул локтем оппонента. Это Васвари Габриэл заработал фол
59'
Шамед Нассер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
57'
Gabriel Moura получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Gabriel Moura из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Darius Olaru
Фол, нарушение
57'
Васвари Габриэл из команды Сепси играет слишком грубо. Мариус Марсел Константин оказался на газоне.
56'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
56'
Bradley Diallo из команды Газ Метан Mедиаш толкнул локтем оппонента. Это Florin Stefan заработал фол
55'
Удар от ворот произведет Сепси
55'
Шанс! Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш пробил головой, но мимо
55'
Bradley Diallo из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
55'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Csongor Fejer выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой слева.
54'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Adrian Rus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Шамед Нассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Велев Стефан из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Antoni Ivanov пострадал.
53'
Adrian Rus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
53'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Выглядело как неплохой момент. Тандия Ибраима из команды Сепси закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
52'
Омар Абуд из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
51'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
51'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Шамед Нассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
49'
Рефери не любит споров - именно за это Рондон Марио сейчас получил желтую
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Игорь Йованович из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Darius Olaru
49'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
48'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
48'
ШАНС! Васвари Габриэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Тандия Ибраима из команды Сепси делает пас партнеру.
47'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
47'
Аурелиу Луиш наказан за толчок Florin Stefan
46'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Ely Fernandes уходит с поля и его заменяет Майлат Себастьян
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Микаэл Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Велев Стефан делает длинную передачу вперед
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
44'
Шамед Нассер грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
21'
Bradley Diallo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Игрок из команды Сепси вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Joseph Mensah из команды Сепси делает пас партнеру.
Фол, нарушение
19'
Васвари Габриэл наказан за толчок Микаэл Андре
18'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
18'
Мариус Марсел Константин наказан за толчок Gabriel Moura
Фол, нарушение
17'
Васвари Габриэл наказан за толчок Шамед Нассер
17'
Razvan Trif получил травму и заменен. Bradley Diallo выходит на поле.
Фол, нарушение
17'
Карницкий Александр наказан за толчок Ely Fernandes
Угловой
16'
Florin Stefan из команды Сепси подал угловой справа.
16'
Мариус Марсел Константин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Florin Stefan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Травма, повреждение
15'
Razvan Trif на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
15'
Безумный фол. Razvan Trif грубо играет против соперника. Пострадал Joseph Mensah
14'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ely Fernandes навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Gabriel Moura из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Ely Fernandes
12'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Сепси контролирует мяч.
11'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
10'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Тандия Ибраима из команды Сепси забивает с точки!
Фол, нарушение
8'
ПЕНАЛЬТИ - Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Игорь Йованович.
8'
Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Васвари Габриэл из команды Сепси подал угловой слева.
7'
Мариус Марсел Константин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
7'
Васвари Габриэл из команды Сепси подал угловой слева.
7'
Роберто Ромео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Florin Stefan из команды Сепси сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
6'
Микаэл Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Васвари Габриэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
5'
Микаэл Андре наказан за толчок Тандия Ибраима
5'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
4'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
1'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Сепси начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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