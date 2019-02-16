Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
0:1
Конец матча
29' Желтая карточкаIonut Stoica
0:1
67' ГолРоша Нуну
75' Желтая карточкаМатею Александру
90' Желтая карточкаПильячелли Мирко
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Университатя Крайова вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
95'
Назначен штрафной. Пострадал Роша Нуну, его свалил Petrisor Petrescu.
95'
Роша Нуну из команды Университатя Крайова идет с мячом вперед на обострение...
95'
Lucian Dumitriu из команды Германнштадт опасно и грубо сыграл. Роша Нуну пострадал.
95'
Дандя Александру из команды Германнштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
94'
94'
94'
94'
Матч возобновлен
94'
Университатя Крайова остается без одного игрока, потому что Меса Сезар уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
94'
Ох, нехорошо это выглядит. Меса Сезар получил травму и медбригада забирает его с поля.
94'
Меса Сезар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Феделе Маттео из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Petrisor Petrescu пострадал.
93'
Мартич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Судье надоело, что Пильячелли Мирко тянет время и он наказал его горчичником
92'
92'
Язвич Филип из команды Германнштадт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт в офсайде
91'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
90'
90'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Отличные скиллы показывает Меса Сезар, обводя своих соперников
89'
Тактическая замена. Бэрбуц Кристиан уходит с поля и его заменяет Феделе Маттео
88'
Дандя Александру наказан за толчок Пильячелли Мирко
88'
Daniel Tatar из команды Германнштадт подал угловой слева.
88'
Пильячелли Мирко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Sergiu Popovici из команды Германнштадт подал угловой справа.
88'
Келич Ренато ошибается в защите.
88'
Ionut Stoica из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
87'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
87'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
86'
86'
Язвич Филип из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
86'
85'
85'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
85'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
84'
Lucian Dumitriu из команды Германнштадт в офсайде
84'
Язвич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
83'
83'
82'
82'
81'
81'
Catalin Cabuz не дал случится голу! Меса Сезар должен был забивать, но Catalin Cabuz сделал отличный сейв
80'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает навес прямо в штрафную.
80'
Роша Нуну из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
80'
80'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова пробил со штрафного, но очень мимо цели.
79'
Миюшкович Неманья из команды Германнштадт играет слишком грубо. Роша Нуну оказался на газоне.
79'
78'
Миюшкович Неманья наказан за толчок Elvir Koljic
78'
78'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
77'
77'
Тактическая замена. Кристя Андрей уходит с поля и его заменяет Меса Сезар
77'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
76'
Sergiu Popovici из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
75'
Судья подбегает и показывает Матею Александру из команды Университатя Крайова отложенную желтую карточку за фол.
75'
75'
Sergiu Popovici из команды Германнштадт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Отличные скиллы показывает Банку Никусор, обводя своих соперников
75'
Игра в одни ворота сейчас. Университатя Крайова доминирует и владеет мячом
75'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
74'
Petrisor Petrescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
73'
73'
Матею Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
73'
73'
Роша Нуну из команды Университатя Крайова плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает передачу одноклубнику.
72'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
72'
Язвич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Морейра Педру получил травму и заменен. Sergiu Popovici выходит на поле.
71'
Морейра Педру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Catalin Cabuz из команды Германнштадт сделал отличный сейв!
70'
Хороший удар издали нанес Роша Нуну, но отличный сейв сделал Catalin Cabuz. Угловой.
70'
70'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова идет с мячом вперед на обострение...
70'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
69'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт в офсайде
69'
69'
Elvir Koljic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Daniel Tatar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Судья сигнализирует, что Мартич Иван из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Юхвель Тсуму
68'
67'
Elvir Koljic сделал результативную передачу.
67'
Г О О О О Л - Роша Нуну изменил счет на табло!
67'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
67'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает передачу одноклубнику.
67'
Ionut Stoica выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт в офсайде
66'
Язвич Филип из команды Германнштадт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
65'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
65'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
65'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
65'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
65'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова разыграл угловой с правого угла.
64'
Матч возобновлен
64'
Elvir Koljic на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
63'
Роша Нуну из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Тактическая замена. Valentin Mihaila уходит с поля и его заменяет Роша Нуну
62'
62'
Кристя Андрей не смог попасть в створ ударом издали
61'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
61'
61'
61'
Lucian Dumitriu не смог попасть в створ ударом издали
60'
60'
60'
60'
60'
ШТАНГА! Пробил головой Stefan Blanaru прямо в каркас ворот!
60'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
59'
Язвич Филип из команды Германнштадт делает отличный кросс...
59'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
59'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
59'
Тактическая замена. Мэцел Александру уходит с поля и его заменяет Язвич Филип
58'
58'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
58'
58'
57'
57'
Daniel Tatar задерживает мяч рукой
57'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
56'
56'
56'
Матею Александру бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
55'
55'
Как он промахнулся? Stefan Blanaru имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
55'
ШАНС! Stefan Blanaru вышел один-на-один с голкипером...
55'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт делает передачу одноклубнику.
55'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
54'
Тактическая замена. Лендрич Иван уходит с поля и его заменяет Stefan Blanaru
54'
54'
ШАНС! Бэрбуц Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Отличные скиллы показывает Бэрбуц Кристиан, обводя своих соперников
54'
54'
53'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Lucian Dumitriu из команды Германнштадт в офсайде
52'
Petrisor Petrescu из команды Германнштадт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Германнштадт начинает контратаку
52'
51'
51'
Матч возобновлен
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
49'
49'
Кристя Андрей из команды Университатя Крайова навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
49'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
49'
49'
Дандя Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Отличные скиллы показывает Матею Александру, обводя своих соперников
49'
48'
48'
47'
47'
46'
Catalin Cabuz из команды Германнштадт сделал отличный сейв!
46'
Матею Александру нанес удар издали, а Catalin Cabuz отбил его обратно в игру!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Кикэлдэу Александру ошибается в защите.
47'
Команда Университатя Крайова играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
47'
Lucian Dumitriu не смог попасть в створ ударом издали
46'
46'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
Daniel Tatar из команды Германнштадт подал угловой слева.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт отдал передачу, которая была заблокирована.
45'
Lucian Dumitriu из команды Германнштадт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
45'
Valentin Mihaila нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
44'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
44'
Lucian Dumitriu наказан за толчок Кикэлдэу Александру
43'
43'
Матч возобновлен
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
43'
43'
42'
Кристя Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
42'
42'
41'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
40'
40'
Lucian Dumitriu пробует нанести удар издали, но Пильячелли Мирко держит все под контролем
40'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
39'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
39'
Мэцел Александру ошибается в защите.
39'
Матею Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Лендрич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Лендрич Иван нанес удар головой, но Пильячелли Мирко спокойно отбил мяч.
38'
Daniel Tatar из команды Германнштадт делает отличный кросс...
37'
37'
37'
37'
36'
36'
36'
35'
Мартич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
35'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
34'
34'
Отличный пас сделал Банку Никусор из команды Университатя Крайова. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
34'
34'
34'
Юхвель Тсуму нанес удар головой, но Пильячелли Мирко спокойно отбил мяч.
33'
Catalin Cabuz навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова толкнул локтем оппонента. Это Дандя Александру заработал фол
32'
32'
32'
Бэрбуц Кристиан возвращается на поле.
31'
31'
Банку Никусор нанес удар, но промахнулся очень сильно.
31'
31'
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Бэрбуц Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Бэрбуц Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
29'
Ionut Stoica - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
29'
Судья свистит. Ionut Stoica атаковал сзади соперника. Это Бэрбуц Кристиан заработал своей команде штрафной
29'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова идет с мячом вперед на обострение...
29'
29'
29'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
28'
27'
27'
27'
27'
26'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
26'
25'
Судья сигнализирует, что Матею Александру из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Petrisor Petrescu
25'
Игра в одни ворота сейчас. Университатя Крайова доминирует и владеет мячом
25'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
24'
24'
24'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
24'
23'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает неудачный навес.
23'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Феррейра Тьягу из команды Университатя Крайова толкнул локтем оппонента. Это Юхвель Тсуму заработал фол
22'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Лендрич Иван наказан за толчок Феррейра Тьягу
20'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
20'
Матею Александру нанес удар головой, но Catalin Cabuz спокойно отбил мяч.
20'
Кристя Андрей из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
20'
19'
19'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
18'
Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
Кристя Андрей из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
18'
18'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
17'
17'
16'
16'
Daniel Tatar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
15'
Мэцел Александру из команды Германнштадт опасно и грубо сыграл. Valentin Mihaila пострадал.
14'
Petrisor Petrescu из команды Германнштадт опасно и грубо сыграл. Valentin Mihaila пострадал.
13'
Юхвель Тсуму нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Petrisor Petrescu из команды Германнштадт подал угловой справа.
13'
Мэцел Александру из команды Германнштадт навешивает в штрафную с рикошетом.
12'
12'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
11'
11'
11'
Lucian Dumitriu не смог попасть в створ ударом издали
11'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт находит одноклубника четким пасом пяткой.
10'
Petrisor Petrescu из команды Германнштадт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Petrisor Petrescu из команды Германнштадт идет с мячом вперед на обострение...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.
10'
10'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
8'
Лендрич Иван из команды Германнштадт в офсайде
8'
8'
Elvir Koljic нанес удар, но промахнулся очень сильно.
8'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
7'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Банку Никусор ошибается в защите.
7'
Морейра Педру из команды Германнштадт опасно и грубо сыграл. Бэрбуц Кристиан пострадал.
7'
Лендрич Иван из команды Германнштадт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Ionut Stoica выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 8%, [team2]: 92%.
5'
4'
Банку Никусор нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова разыграл угловой с левого угла.
4'
Кристя Андрей нанес удар головой, но Catalin Cabuz перевел мяч на угловой!
4'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова делает отличный кросс...
3'
3'
Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Daniel Tatar из команды Германнштадт опасно и грубо сыграл. Бэрбуц Кристиан пострадал.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Германнштадт начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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Англия: .Чемпионшип
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Итог 1 Ноттс Каунти 0 Мэнсфилд 41' 0 Кембридж Юнайтед 0 Транмер 40' 2 Форест Грин 0 Йовил Таун 39' 0 Маклсфилд 0 Колчестер 41' 0 Эксетер Сити 0 Бёри 39' 0 Линкольн Сити 0 Стивенэйдж 39' 0 Нортгемптон 0 Кроули Таун 40' 0 Порт Вейл 0 Моркам 40' 1 Карлайл 1 Милтон Кинс Донс 40' 0 Гримсби 0 Челтенем Отл 0 Ньюпорт 0 Суиндон Таун 41' 1 Олдхэм Атлетик 0 Крю Александра
Англия: Национальная лига
38' 0 Галифакс 0 Олдершот 39' 0 Лейтон Ориент 0 Мэйденхэд Юнайтед 40' 0 Саттон 0 Барроу 42' 0 Борэм Вуд 1 Хартлпул 42' 2 Истли 1 Брейнтри 41' 1 Хавант энд Уотерлувилл 0 Рексем 41' 0 Солихалл 1 Барнет 40' 0 Филд 1 Честерфилд 40' 0 Дагенем энд Редбридж 0 Гейтсхед 41' 0 Харрогейт 1 Эббсфлит 41' 1 Сэлфорд Сити 1 Довер 40' 1 Бромли 0 Мэйдстоун
Англия: Национальная лига. Север
41' 0 Нанитон 0 Спеннимур Таун 41' 0 Эштон Юнайтед 0 Херефорд 40' 0 Дарлингтон 0 Саутпорт 42' 0 Лемингтон 2 Блит Спартанс 42' 1 Олтринэм 0 Брэдфорд Парк 42' 1 Честер 0 Бостон Юнайтед 42' 0 Киддерминстер 1 Йорк Сити 39' 1 Стокпорт 1 Телфорд 41' 0 Альфретон 1 Чорли 40' 1 Брэкли 0 Керзон 40' 1 Юнайтед оф Манчестер 2 Гайзли
Англия: Национальная лига. Юг
39' 0 Хэмптон энд Ричмонд 0 Глостер 41' 0 Уэлдстон 1 Сент-Олбанс 41' 2 Конкорд Рейнджерс 0 Бат 40' 0 Челмсфорд 0 Ист Таррок Юнайтед 41' 2 Далвич Гамлет 3 Хемел Хемпстэд 40' 1 Труро 0 Оксфорд Сити 41' 1 Уокинг 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 42' 1 Биллерикей 0 Истборн 41' 1 Слауг 1 Дартфорд 39' 0 Уэллинг 0 Торкуэй 42' 0 Чиппенхэм Таун 1 Ханегрфорд Таун
Англия: Первая лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Бразилия: Минейро
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа B)
Финляндия: Кубок (Группа D)
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 1)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 8)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Кубок Вызова (1/2 финала)
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Япония: Суперкубок (Финал)
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