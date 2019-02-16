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  4. Румыния
  5. Первая лига
2018-2019
Стадион:
Германнштадт
0:1
Конец матча
Университатя Крайова
0'
29' Желтая карточка
Ionut Stoica
0:1
67' Гол
Роша Нуну
75' Желтая карточка
Матею Александру
90' Желтая карточка
Пильячелли Мирко
90'+6
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Университатя Крайова вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
95'
Назначен штрафной. Пострадал Роша Нуну, его свалил Petrisor Petrescu.
95'
Роша Нуну из команды Университатя Крайова идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
95'
Lucian Dumitriu из команды Германнштадт опасно и грубо сыграл. Роша Нуну пострадал.
95'
Дандя Александру из команды Германнштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
94'
Daniel Tatar из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
94'
Феррейра Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Daniel Tatar из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
94'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
94'
Университатя Крайова остается без одного игрока, потому что Меса Сезар уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
Травма, повреждение
94'
Ох, нехорошо это выглядит. Меса Сезар получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
94'
Меса Сезар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
93'
Феделе Маттео из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Petrisor Petrescu пострадал.
93'
Мартич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
92'
Судье надоело, что Пильячелли Мирко тянет время и он наказал его горчичником
92'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
92'
Язвич Филип из команды Германнштадт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Petrisor Petrescu из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
91'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Офсайд
91'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт в офсайде
91'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
90'
Petrisor Petrescu из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
90'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Отличные скиллы показывает Меса Сезар, обводя своих соперников
89'
Тактическая замена. Бэрбуц Кристиан уходит с поля и его заменяет Феделе Маттео
Угловой
88'
Daniel Tatar из команды Германнштадт подал угловой слева.
88'
Пильячелли Мирко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
88'
Sergiu Popovici из команды Германнштадт подал угловой справа.
88'
Келич Ренато ошибается в защите.
88'
Ionut Stoica из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
87'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
87'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
86'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
86'
Язвич Филип из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
86'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
85'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Офсайд
84'
Lucian Dumitriu из команды Германнштадт в офсайде
84'
Язвич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
83'
Отличные скиллы показывает Роша Нуну, обводя своих соперников
83'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Университатя Крайова контролирует мяч.
81'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Catalin Cabuz не дал случится голу! Меса Сезар должен был забивать, но Catalin Cabuz сделал отличный сейв
80'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает навес прямо в штрафную.
80'
Роша Нуну из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
80'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
80'
Удар от ворот произведет Германнштадт
80'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
79'
Миюшкович Неманья из команды Германнштадт играет слишком грубо. Роша Нуну оказался на газоне.
79'
Отличные скиллы показывает Роша Нуну, обводя своих соперников
Фол, нарушение
78'
Миюшкович Неманья наказан за толчок Elvir Koljic
78'
Удар от ворот произведет Германнштадт
78'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
77'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
77'
Тактическая замена. Кристя Андрей уходит с поля и его заменяет Меса Сезар
77'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
76'
Sergiu Popovici из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
75'
Судья подбегает и показывает Матею Александру из команды Университатя Крайова отложенную желтую карточку за фол.
75'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
75'
Sergiu Popovici из команды Германнштадт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Отличные скиллы показывает Банку Никусор, обводя своих соперников
75'
Игра в одни ворота сейчас. Университатя Крайова доминирует и владеет мячом
75'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
74'
Petrisor Petrescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
73'
Миюшкович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Матею Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
73'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Роша Нуну из команды Университатя Крайова плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает передачу одноклубнику.
Угловой
72'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
72'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
72'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
72'
Язвич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Морейра Педру получил травму и заменен. Sergiu Popovici выходит на поле.
Угловой
72'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
Травма, повреждение
71'
Морейра Педру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Catalin Cabuz из команды Германнштадт сделал отличный сейв!
70'
Хороший удар издали нанес Роша Нуну, но отличный сейв сделал Catalin Cabuz. Угловой.
70'
Отличные скиллы показывает Роша Нуну, обводя своих соперников
70'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова идет с мячом вперед на обострение...
70'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Офсайд
69'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт в офсайде
69'
Petrisor Petrescu из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
69'
Elvir Koljic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Daniel Tatar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Мартич Иван из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Юхвель Тсуму
68'
Германнштадт контролирует мяч.
67'
Elvir Koljic сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Роша Нуну изменил счет на табло!
67'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
67'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает передачу одноклубнику.
67'
Ionut Stoica выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
Офсайд
67'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт в офсайде
66'
Язвич Филип из команды Германнштадт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Феррейра Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
65'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
65'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
65'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
Угловой
65'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова разыграл угловой с правого угла.
64'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
64'
Elvir Koljic на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
63'
Роша Нуну из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Тактическая замена. Valentin Mihaila уходит с поля и его заменяет Роша Нуну
62'
Удар от ворот произведет Германнштадт
62'
Кристя Андрей не смог попасть в створ ударом издали
61'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
61'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
61'
Lucian Dumitriu не смог попасть в створ ударом издали
60'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Daniel Tatar из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
60'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Daniel Tatar из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
60'
ШТАНГА! Пробил головой Stefan Blanaru прямо в каркас ворот!
60'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
59'
Язвич Филип из команды Германнштадт делает отличный кросс...
59'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
59'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
59'
Тактическая замена. Мэцел Александру уходит с поля и его заменяет Язвич Филип
58'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
58'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Кикэлдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Daniel Tatar задерживает мяч рукой
57'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
56'
Petrisor Petrescu из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
56'
Удар от ворот произведет Германнштадт
56'
Матею Александру бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
55'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
55'
Как он промахнулся? Stefan Blanaru имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
55'
ШАНС! Stefan Blanaru вышел один-на-один с голкипером...
55'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт делает передачу одноклубнику.
55'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
54'
Тактическая замена. Лендрич Иван уходит с поля и его заменяет Stefan Blanaru
54'
Удар от ворот произведет Германнштадт
54'
ШАНС! Бэрбуц Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Отличные скиллы показывает Бэрбуц Кристиан, обводя своих соперников
54'
Миюшкович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
53'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
52'
Lucian Dumitriu из команды Германнштадт в офсайде
52'
Petrisor Petrescu из команды Германнштадт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Германнштадт начинает контратаку
52'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Матч возобновлен
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
49'
Удар от ворот произведет Германнштадт
49'
Кристя Андрей из команды Университатя Крайова навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
49'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
49'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
49'
Дандя Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Отличные скиллы показывает Матею Александру, обводя своих соперников
49'
Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
48'
Университатя Крайова контролирует мяч.
47'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Catalin Cabuz из команды Германнштадт сделал отличный сейв!
46'
Матею Александру нанес удар издали, а Catalin Cabuz отбил его обратно в игру!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Кикэлдэу Александру ошибается в защите.
47'
Команда Университатя Крайова играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
47'
Lucian Dumitriu не смог попасть в створ ударом издали
46'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
46'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
46'
Daniel Tatar из команды Германнштадт подал угловой слева.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт отдал передачу, которая была заблокирована.
45'
Lucian Dumitriu из команды Германнштадт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Удар от ворот произведет Германнштадт
45'
Valentin Mihaila нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
Удар от ворот произведет Германнштадт
44'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
44'
Lucian Dumitriu наказан за толчок Кикэлдэу Александру
43'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Матч возобновлен
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
43'
Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
42'
Кристя Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
42'
Daniel Tatar из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
42'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Lucian Dumitriu пробует нанести удар издали, но Пильячелли Мирко держит все под контролем
40'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
39'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
39'
Мэцел Александру ошибается в защите.
39'
Матею Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Лендрич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
38'
Лендрич Иван нанес удар головой, но Пильячелли Мирко спокойно отбил мяч.
38'
Daniel Tatar из команды Германнштадт делает отличный кросс...
37'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Феррейра Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Petrisor Petrescu из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
37'
Германнштадт контролирует мяч.
36'
Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
36'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Мартич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
35'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
34'
Удар от ворот произведет Германнштадт
34'
Отличный пас сделал Банку Никусор из команды Университатя Крайова. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
34'
Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
34'
Юхвель Тсуму нанес удар головой, но Пильячелли Мирко спокойно отбил мяч.
33'
Catalin Cabuz навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова толкнул локтем оппонента. Это Дандя Александру заработал фол
32'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
32'
Бэрбуц Кристиан возвращается на поле.
31'
Удар от ворот произведет Германнштадт
31'
Банку Никусор нанес удар, но промахнулся очень сильно.
31'
Миюшкович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Кикэлдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Бэрбуц Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
30'
Бэрбуц Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
Желтая карточка
29'
Ionut Stoica - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
29'
Судья свистит. Ionut Stoica атаковал сзади соперника. Это Бэрбуц Кристиан заработал своей команде штрафной
29'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова идет с мячом вперед на обострение...
29'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
28'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
27'
Удар от ворот произведет Германнштадт
26'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Матею Александру из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Petrisor Petrescu
25'
Игра в одни ворота сейчас. Университатя Крайова доминирует и владеет мячом
25'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
24'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Удар от ворот произведет Германнштадт
24'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
24'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает неудачный навес.
23'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
22'
Феррейра Тьягу из команды Университатя Крайова толкнул локтем оппонента. Это Юхвель Тсуму заработал фол
22'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
21'
Лендрич Иван наказан за толчок Феррейра Тьягу
20'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
20'
Матею Александру нанес удар головой, но Catalin Cabuz спокойно отбил мяч.
20'
Кристя Андрей из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
20'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
19'
Университатя Крайова контролирует мяч.
19'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
18'
Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
Кристя Андрей из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Удар от ворот произведет Германнштадт
18'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
17'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
17'
Университатя Крайова контролирует мяч.
16'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Daniel Tatar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
15'
Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Кикэлдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
Фол, нарушение
15'
Мэцел Александру из команды Германнштадт опасно и грубо сыграл. Valentin Mihaila пострадал.
Фол, нарушение
14'
Petrisor Petrescu из команды Германнштадт опасно и грубо сыграл. Valentin Mihaila пострадал.
13'
Юхвель Тсуму нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
13'
Petrisor Petrescu из команды Германнштадт подал угловой справа.
13'
Мэцел Александру из команды Германнштадт навешивает в штрафную с рикошетом.
12'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Университатя Крайова контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
11'
Lucian Dumitriu не смог попасть в створ ударом издали
11'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт находит одноклубника четким пасом пяткой.
10'
Petrisor Petrescu из команды Германнштадт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Petrisor Petrescu из команды Германнштадт идет с мячом вперед на обострение...
10'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.
10'
Удар от ворот произведет Германнштадт
10'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
8'
Лендрич Иван из команды Германнштадт в офсайде
8'
Удар от ворот произведет Германнштадт
8'
Elvir Koljic нанес удар, но промахнулся очень сильно.
8'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
7'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Банку Никусор ошибается в защите.
Фол, нарушение
7'
Морейра Педру из команды Германнштадт опасно и грубо сыграл. Бэрбуц Кристиан пострадал.
7'
Лендрич Иван из команды Германнштадт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Ionut Stoica выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 8%, [team2]: 92%.
5'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Банку Никусор нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
4'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова разыграл угловой с левого угла.
4'
Кристя Андрей нанес удар головой, но Catalin Cabuz перевел мяч на угловой!
4'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова делает отличный кросс...
3'
Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Германнштадт контролирует мяч.
2'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
Фол, нарушение
1'
Daniel Tatar из команды Германнштадт опасно и грубо сыграл. Бэрбуц Кристиан пострадал.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Германнштадт начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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