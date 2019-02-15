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2018-2019
Стадион:
Вииторул Констанца
0:0
Второй тайм: 68'
КСМ Студенцеск
0'
11' Желтая карточка
Михалаке Мариус
35' Желтая карточка
Кака Камер
41' Желтая карточка
Драгус Денис
44' Вторая желтая карточка
Драгус Денис
45' Желтая карточка
Gabriel Bosoi
54' Желтая карточка
Willy Semedo
65' Желтая карточка
Балута Тудор
67' Вторая желтая карточка
Willy Semedo
68'
Второй тайм
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Bradley de Nooijer
68'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
67'
Willy Semedo получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
66'
Willy Semedo из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Балута Тудор оказался на газоне.
Желтая карточка
65'
Балута Тудор получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
65'
Безумный фол. Балута Тудор грубо играет против соперника. Пострадал Andrei Burlacu
63'
Миньо Рубен взял и забрал мяч на выходе
63'
Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Аким Влад из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
62'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
62'
Вынэ Йонуц не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
61'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца играет слишком грубо. Andrei Sin оказался на газоне.
61'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
61'
Цэру Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск подал угловой справа.
60'
Dylan Flores мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Virgil Ghita из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Платини Суареш
Фол, нарушение
60'
Младен Себастьян наказан за толчок Andrei Burlacu
60'
Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Младен Себастьян из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
59'
Михалаке Мариус наказан за толчок Балута Тудор
59'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
59'
ШАНС! Boris Garros нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
Фол, нарушение
57'
Boris Garros наказан за толчок Вынэ Йонуц
57'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
Угловой
56'
Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск подал угловой слева.
56'
Тактическая замена. Касап Карлос уходит с поля и его заменяет Аким Влад
56'
Willy Semedo из команды КСМ Студенцеск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
54'
Willy Semedo получает желтую карточку за нырок
Фол, нарушение
54'
Willy Semedo упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
53'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
53'
Willy Semedo из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
51'
ШАНС! Dylan Flores нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Цэру Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Andrei Sin из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
50'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
50'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
49'
Безумный фол. Вынэ Йонуц грубо играет против соперника. Пострадал Andrei Sin
49'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
48'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
47'
Миньо Рубен взял и забрал мяч на выходе
47'
Балута Тудор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Офсайд
47'
Boris Garros из команды КСМ Студенцеск в офсайде
46'
Тактическая замена. Gabriel Bosoi уходит с поля и его заменяет Платини Суареш
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Alexandru Zaharia из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
49'
Virgil Ghita выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
48'
Gabriel Bosoi получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Gabriel Bosoi из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Хаджи Янис оказался на газоне.
47'
Миньо Рубен взял и забрал мяч на выходе
47'
Хаджи Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Гардош Флорин из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Хаджи Янис оказался на газоне.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
45'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
44'
Драгус Денис получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
44'
Драгус Денис упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
43'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
43'
Andrei Burlacu из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
43'
Матч возобновлен
43'
Тактическая замена. Кака Камер уходит с поля и его заменяет Willy Semedo
Травма, повреждение
42'
Gabriel Bosoi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
41'
Безумный фол. Драгус Денис грубо играет против соперника. Пострадал Gabriel Bosoi
Желтая карточка
41'
Драгус Денис получил желтую карточку от судьи
41'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
40'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Миньо Рубен взял и забрал мяч на выходе
38'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
38'
Gabriel Bosoi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца подал угловой слева.
38'
Касап Карлос из команды Вииторул Констанца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
38'
Boris Garros нарушает правила. Цэру Богдан пострадал
37'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
37'
Как он промахнулся? Цэру Богдан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
37'
Балута Тудор из команды Вииторул Констанца делает пас партнеру.
37'
Virgil Ghita из команды Вииторул Констанца делает передачу одноклубнику.
Угловой
37'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца подал угловой слева.
36'
Хаджи Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Вииторул Констанца имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
36'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца опасно и грубо сыграл. Alexandru Zaharia пострадал.
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Желтая карточка
35'
Кака Камер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Судья свистит. Кака Камер атаковал сзади соперника. Это Хури Льес заработал своей команде штрафной
35'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
Балута Тудор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск подал угловой слева.
34'
Andrei Burlacu из команды КСМ Студенцеск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Гардош Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
33'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Касап Карлос из команды Вииторул Констанца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
32'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца подал угловой слева.
31'
Матч возобновлен
31'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
31'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
Как он промахнулся? Фрасинеску Козмин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
29'
Плохо сыграл Bradley de Nooijer - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Dylan Flores навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца играет слишком грубо. Alexandru Zaharia оказался на газоне.
Фол, нарушение
28'
Балута Тудор задерживает мяч рукой
28'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
28'
ШАНС! Драгус Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Отличные скиллы показывает Драгус Денис, обводя своих соперников
27'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Хури Льес нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
26'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
24'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
24'
ШАНС! Драгус Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
23'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
23'
Шанс! Boris Garros из команды КСМ Студенцеск пробил головой, но мимо
Угловой
22'
Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск подал угловой справа.
22'
Кака Камер мяч отрикошетил от ворот
22'
Отличные скиллы показывает Кака Камер, обводя своих соперников
22'
КСМ Студенцеск начинает контратаку
21'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
21'
Балута Тудор не смог попасть в створ ударом издали
20'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
20'
Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Балута Тудор оказался на газоне.
19'
Михалаке Мариус пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
19'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца играет слишком грубо. Кака Камер оказался на газоне.
18'
Dylan Flores нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
Травма, повреждение
17'
Михалаке Мариус возвращается на поле.
16'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Михалаке Мариус получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Травма, повреждение
15'
Михалаке Мариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Гардош Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
13'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
13'
Шанс! Драгус Денис из команды Вииторул Констанца пробил головой, но мимо
Угловой
13'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца подал угловой слева.
13'
Гардош Флорин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Касап Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
11'
Михалаке Мариус получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
11'
Михалаке Мариус из команды КСМ Студенцеск толкнул локтем оппонента. Это Хаджи Янис заработал фол
11'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
11'
Назначен штрафной. Пострадал Балута Тудор, его свалил Dylan Flores.
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
9'
Virgil Ghita выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск подал угловой слева.
9'
Младен Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
7'
Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Балута Тудор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Безумный фол. Михалаке Мариус грубо играет против соперника. Пострадал Касап Карлос
6'
Миньо Рубен взял и забрал мяч на выходе
6'
Балута Тудор из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
6'
Драгус Денис из команды Вииторул Констанца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
6'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца подал угловой слева.
5'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
4'
Гардош Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Boris Garros наказан за толчок Цэру Богдан
2'
Virgil Ghita выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Alexandru Zaharia из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
2'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
КСМ Студенцеск начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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