Стадион: Центральный (Овидиу)
0:0
Второй тайм: 68'
11' Желтая карточкаМихалаке Мариус
35' Желтая карточкаКака Камер
41' Желтая карточкаДрагус Денис
44' Вторая желтая карточкаДрагус Денис
45' Желтая карточкаGabriel Bosoi
54' Желтая карточкаWilly Semedo
65' Желтая карточкаБалута Тудор
67' Вторая желтая карточкаWilly Semedo
Второй тайм
68'
Судья сигнализирует, что Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Bradley de Nooijer
68'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
67'
Willy Semedo получает вторую желтую карточку. Удаление.
66'
Willy Semedo из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Балута Тудор оказался на газоне.
65'
Балута Тудор получил желтую карточку от судьи
65'
Безумный фол. Балута Тудор грубо играет против соперника. Пострадал Andrei Burlacu
63'
63'
63'
Аким Влад из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
62'
62'
Вынэ Йонуц не смог попасть в створ ударом издали
61'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца играет слишком грубо. Andrei Sin оказался на газоне.
61'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
61'
Цэру Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск подал угловой справа.
60'
Dylan Flores мяч отрикошетил от ворот
60'
Судья сигнализирует, что Virgil Ghita из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Платини Суареш
60'
Младен Себастьян наказан за толчок Andrei Burlacu
60'
59'
Младен Себастьян из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
59'
Михалаке Мариус наказан за толчок Балута Тудор
59'
59'
ШАНС! Boris Garros нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
57'
Boris Garros наказан за толчок Вынэ Йонуц
57'
56'
56'
Тактическая замена. Касап Карлос уходит с поля и его заменяет Аким Влад
56'
Willy Semedo из команды КСМ Студенцеск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
54'
Willy Semedo получает желтую карточку за нырок
54'
Willy Semedo упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
53'
53'
Willy Semedo из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
52'
51'
ШАНС! Dylan Flores нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Цэру Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Andrei Sin из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
50'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
50'
49'
Безумный фол. Вынэ Йонуц грубо играет против соперника. Пострадал Andrei Sin
49'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
48'
47'
47'
Балута Тудор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Boris Garros из команды КСМ Студенцеск в офсайде
46'
Тактическая замена. Gabriel Bosoi уходит с поля и его заменяет Платини Суареш
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Alexandru Zaharia из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
49'
48'
Gabriel Bosoi получил желтую карточку от судьи
48'
Gabriel Bosoi из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Хаджи Янис оказался на газоне.
47'
47'
Хаджи Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Гардош Флорин из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Хаджи Янис оказался на газоне.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
44'
Драгус Денис получает вторую желтую карточку. Удаление.
44'
Драгус Денис упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
43'
43'
Andrei Burlacu из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
43'
Матч возобновлен
43'
Тактическая замена. Кака Камер уходит с поля и его заменяет Willy Semedo
42'
Gabriel Bosoi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Безумный фол. Драгус Денис грубо играет против соперника. Пострадал Gabriel Bosoi
41'
Драгус Денис получил желтую карточку от судьи
41'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
40'
39'
39'
39'
38'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
38'
Gabriel Bosoi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Касап Карлос из команды Вииторул Констанца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Boris Garros нарушает правила. Цэру Богдан пострадал
37'
37'
Как он промахнулся? Цэру Богдан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
37'
Балута Тудор из команды Вииторул Констанца делает пас партнеру.
37'
Virgil Ghita из команды Вииторул Констанца делает передачу одноклубнику.
37'
36'
Хаджи Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Вииторул Констанца имеет хороший шанс забить.
36'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца опасно и грубо сыграл. Alexandru Zaharia пострадал.
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
35'
Кака Камер получил желтую карточку от судьи
35'
Судья свистит. Кака Камер атаковал сзади соперника. Это Хури Льес заработал своей команде штрафной
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
Балута Тудор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Andrei Burlacu из команды КСМ Студенцеск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
34'
33'
32'
32'
Касап Карлос из команды Вииторул Констанца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
31'
Матч возобновлен
31'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
31'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
Как он промахнулся? Фрасинеску Козмин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
29'
Плохо сыграл Bradley de Nooijer - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Dylan Flores навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца играет слишком грубо. Alexandru Zaharia оказался на газоне.
28'
Балута Тудор задерживает мяч рукой
28'
28'
ШАНС! Драгус Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Отличные скиллы показывает Драгус Денис, обводя своих соперников
27'
27'
Хури Льес нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
24'
24'
ШАНС! Драгус Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
23'
23'
Шанс! Boris Garros из команды КСМ Студенцеск пробил головой, но мимо
22'
Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск подал угловой справа.
22'
Кака Камер мяч отрикошетил от ворот
22'
Отличные скиллы показывает Кака Камер, обводя своих соперников
22'
КСМ Студенцеск начинает контратаку
21'
21'
Балута Тудор не смог попасть в створ ударом издали
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
20'
Dylan Flores из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Балута Тудор оказался на газоне.
19'
Михалаке Мариус пробил со штрафного прямо в стенку
19'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца играет слишком грубо. Кака Камер оказался на газоне.
18'
Dylan Flores нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
17'
Михалаке Мариус возвращается на поле.
16'
Матч возобновлен
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Михалаке Мариус получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
15'
Михалаке Мариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
14'
14'
13'
13'
Шанс! Драгус Денис из команды Вииторул Констанца пробил головой, но мимо
13'
13'
Гардош Флорин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Касап Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Михалаке Мариус получил желтую карточку от судьи
11'
Михалаке Мариус из команды КСМ Студенцеск толкнул локтем оппонента. Это Хаджи Янис заработал фол
11'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
11'
Назначен штрафной. Пострадал Балута Тудор, его свалил Dylan Flores.
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
9'
9'
9'
Младен Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
8'
7'
7'
7'
Балута Тудор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Безумный фол. Михалаке Мариус грубо играет против соперника. Пострадал Касап Карлос
6'
6'
Балута Тудор из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
6'
Драгус Денис из команды Вииторул Констанца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
6'
5'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
4'
4'
3'
Boris Garros наказан за толчок Цэру Богдан
2'
2'
Alexandru Zaharia из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
2'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
КСМ Студенцеск начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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