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  5. Первая лига
2018-2019
Стадион:
Волунтари
0:0
Второй тайм: 83'
Дунэря Кэлэраши
0'
10' Желтая карточка
Stefan Vladoiu
19' Желтая карточка
Армаш Игорь
80' Желтая карточка
Красники Джетмер
83'
Второй тайм
Фол, нарушение
83'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши играет слишком грубо. Балаур Ионуц оказался на газоне.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Рэуцэ Александру
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Stefan Vladoiu из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Влад Александру
82'
Удар от ворот произведет Волунтари
82'
Шанс! Alin Dobrosavlevici из команды Дунэря Кэлэраши пробил головой, но мимо
82'
Головой пробил Alin Dobrosavlevici, но голкипер отбил его в поле!
82'
Georgian Honciu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Красники Джетмер из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Мунтяну Валентин
81'
Alin Dobrosavlevici выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Влад Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
80'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Желтая карточка
80'
Рефери не любит споров - именно за это Красники Джетмер сейчас получил желтую
79'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Влад Александру
78'
Тудорие Александру из команды Волунтари сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
77'
Ледуни Аисса из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
77'
Ion Gheorghe нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Удар от ворот произведет Волунтари
77'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
77'
Влад Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой справа.
76'
Ледуни Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
76'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой слева.
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
75'
Опасность предотвращена - Красники Джетмер из команды Волунтари вступил в отбор удачно
75'
Отличные скиллы показывает Мунтяну Валентин, обводя своих соперников
75'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
74'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
74'
Ледуни Аисса нанес удар, но промахнулся очень сильно.
74'
Тудорие Александру из команды Волунтари сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
73'
Игрок из команды Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
73'
Georgian Honciu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Рэуцэ Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
73'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Gabriel Deac нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
72'
Отличные скиллы показывает Gabriel Deac, обводя своих соперников
72'
Гадзе Ричард из команды Волунтари сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
72'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши играет слишком грубо. Рэуцэ Александру оказался на газоне.
71'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
69'
Alexandru Munteanu из команды Дунэря Кэлэраши делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Дунэря Кэлэраши имеет хороший шанс забить.
68'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
68'
Шанс! Балаур Ионуц из команды Волунтари пробил головой, но мимо
68'
Ледуни Аисса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Alin Dobrosavlevici наказан за толчок Тудорие Александру
68'
Удар от ворот произведет Волунтари
67'
Тактическая замена. Синьорелли Франко уходит с поля и его заменяет Влад Александру
67'
ШАНС! Mediop Ndiaye нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Гадзе Ричард из команды Волунтари направляет мяч в штрафную площадку, но Каланча Николай выбегает и ловит мяч
66'
Рэуцэ Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
66'
Тудорие Александру из команды Волунтари сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
Stefan Vladoiu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Gabriel Deac из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Офсайд
64'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши в офсайде
64'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши забрасывает мяч в штрафную.
64'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
64'
Тудорие Александру из команды Волунтари играет слишком грубо. Alin Dobrosavlevici оказался на газоне.
63'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
62'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Stefan Vladoiu из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
62'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Daniel Benzar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Ледуни Аисса наказан за толчок Mediop Ndiaye
60'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
60'
Рэуцэ Александру не смог попасть в створ ударом издали
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
59'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Удар от ворот произведет Волунтари
58'
Аммари Нажиб не смог попасть в створ ударом издали
58'
Alexandru Munteanu из команды Дунэря Кэлэраши делает пас партнеру.
58'
Daniel Benzar из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
58'
Stefan Vladoiu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Синьорелли Франко из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
58'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
56'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
55'
Удар от ворот произведет Волунтари
55'
Stefan Vladoiu из команды Дунэря Кэлэраши навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
55'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
55'
Тактическая замена. Mihai Capatana уходит с поля и его заменяет Gabriel Deac
54'
Тактическая замена. Ianis Stoica уходит с поля и его заменяет Alexandru Munteanu
54'
ШАНС! Гадзе Ричард нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
54'
Mihai Capatana из команды Волунтари подал угловой справа.
54'
Рэуцэ Александру мяч отрикошетил от ворот
53'
Срджан Лучин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Синьорелли Франко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Бурчану Александру из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Mihai Capatana
52'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Рэуцэ Александру из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
51'
Stefan Vladoiu наказан за толчок Гадзе Ричард
51'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
51'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой слева.
51'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Армаш Игорь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши делает навес прямо в штрафную.
50'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
49'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Ледуни Аисса пробует нанести удар издали, но Каланча Николай держит все под контролем
47'
Волунтари контролирует мяч.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Красники Джетмер из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Daniel Benzar
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Бурчану Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Тудорие Александру из команды Волунтари делает передачу одноклубнику.
Угловой
45'
Mihai Capatana из команды Волунтари подал угловой слева.
44'
Удар от ворот произведет Волунтари
43'
Как он промахнулся? Mediop Ndiaye имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
43'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши идет с мячом вперед на обострение...
43'
Армаш Игорь ошибается в защите.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Ianis Stoica из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Рэуцэ Александру
Фол, нарушение
42'
Daniel Benzar из команды Дунэря Кэлэраши играет слишком грубо. Балаур Ионуц оказался на газоне.
41'
Alin Dobrosavlevici выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Красники Джетмер из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
40'
Синьорелли Франко из команды Волунтари играет слишком грубо. Mediop Ndiaye оказался на газоне.
40'
Срджан Лучин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Mihai Capatana из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
Угловой
40'
Mihai Capatana из команды Волунтари разыграл угловой с левого угла.
40'
Ion Gheorghe из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
39'
Mihai Capatana из команды Волунтари делает пас партнеру.
39'
Срджан Лучин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ion Gheorghe из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
39'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
38'
Ватка Космин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Daniel Benzar из команды Дунэря Кэлэраши сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
37'
Ion Gheorghe из команды Волунтари навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
36'
Daniel Benzar наказан за толчок Ледуни Аисса
36'
Гадзе Ричард нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Бурчану Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Синьорелли Франко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Alin Dobrosavlevici наказан за толчок Тудорие Александру
35'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Удар от ворот произведет Волунтари
33'
Аммари Нажиб не смог попасть в створ ударом издали
33'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Плохо сыграл Балаур Ионуц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
31'
Менди Гастон из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
31'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Аммари Нажиб пробует нанести удар издали, но Ватка Космин держит все под контролем
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Daniel Benzar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Ледуни Аисса наказан за толчок Daniel Benzar
29'
Волунтари контролирует мяч.
28'
Daniel Benzar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ion Gheorghe из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
28'
Гадзе Ричард из команды Волунтари отдал передачу, которая была заблокирована.
27'
Ion Gheorghe из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Срджан Лучин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ion Gheorghe из команды Волунтари навешивает в штрафную с рикошетом.
26'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
25'
Гадзе Ричард из команды Волунтари играет слишком грубо. Stefan Vladoiu оказался на газоне.
25'
Ianis Stoica из команды Дунэря Кэлэраши направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
25'
Армаш Игорь ошибается в защите.
24'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
24'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
24'
Тудорие Александру наказан за толчок Аммари Нажиб
23'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Волунтари
22'
Как он промахнулся? Georgian Honciu имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
Daniel Benzar из команды Дунэря Кэлэраши делает передачу одноклубнику.
22'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
22'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Ватка Космин не дал случится голу! Georgian Honciu должен был забивать, но Ватка Космин сделал отличный сейв
20'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
20'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Бурчану Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
19'
Армаш Игорь получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Армаш Игорь из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Mediop Ndiaye
18'
Ватка Космин взял и забрал мяч на выходе
18'
Плохо сыграл Армаш Игорь - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Stefan Vladoiu из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
18'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Stefan Vladoiu из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
17'
Каланча Николай взял и забрал мяч на выходе
17'
Ion Gheorghe из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Daniel Benzar из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Красники Джетмер
16'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Волунтари контролирует мяч.
15'
Бурчану Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ion Gheorghe из команды Волунтари навешивает в штрафную с рикошетом.
15'
Alin Dobrosavlevici выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Mihai Capatana из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
14'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Синьорелли Франко из команды Волунтари направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Ледуни Аисса из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Тудорие Александру наказан за толчок Срджан Лучин
12'
Синьорелли Франко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Красники Джетмер
11'
Ватка Космин взял и забрал мяч на выходе
11'
Ianis Stoica из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
11'
Бурчану Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ледуни Аисса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
10'
Stefan Vladoiu получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
10'
Безумный фол. Stefan Vladoiu грубо играет против соперника. Пострадал Ion Gheorghe
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
9'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Ватка Космин взял и забрал мяч на выходе
8'
Alin Dobrosavlevici делает длинную передачу вперед
8'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
6'
ШАНС! Гадзе Ричард нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
6'
Mihai Capatana из команды Волунтари подал угловой справа.
5'
Красники Джетмер из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
5'
Волунтари контролирует мяч.
Фол, нарушение
4'
Аммари Нажиб наказан за толчок Ледуни Аисса
3'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Ватка Космин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Stefan Vladoiu делает длинную передачу вперед
3'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
2'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Ianis Stoica из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Ion Gheorghe
Фол, нарушение
2'
Ледуни Аисса наказан за толчок Ianis Stoica
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Польша: Экстракласса
Румыния: Первая лига
Сербия: Суперлига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 2)
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 7)
Швеция: Кубок (Группа 8)

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