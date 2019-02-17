Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
0:0
Второй тайм: 83'
10' Желтая карточкаStefan Vladoiu
19' Желтая карточкаАрмаш Игорь
80' Желтая карточкаКрасники Джетмер
Второй тайм
83'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши играет слишком грубо. Балаур Ионуц оказался на газоне.
83'
Судья сигнализирует, что Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Рэуцэ Александру
83'
Судья сигнализирует, что Stefan Vladoiu из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Влад Александру
82'
82'
Шанс! Alin Dobrosavlevici из команды Дунэря Кэлэраши пробил головой, но мимо
82'
Головой пробил Alin Dobrosavlevici, но голкипер отбил его в поле!
82'
Georgian Honciu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Судья сигнализирует, что Красники Джетмер из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Мунтяну Валентин
81'
81'
Влад Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
Рефери не любит споров - именно за это Красники Джетмер сейчас получил желтую
80'
Красники Джетмер наказан за толчок Мунтяну Валентин
79'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
78'
Судья сигнализирует, что Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Влад Александру
78'
Тудорие Александру из команды Волунтари сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
77'
Ледуни Аисса из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
77'
Ion Gheorghe нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
77'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
77'
Влад Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой справа.
76'
Ледуни Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой слева.
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
75'
Опасность предотвращена - Красники Джетмер из команды Волунтари вступил в отбор удачно
75'
Отличные скиллы показывает Мунтяну Валентин, обводя своих соперников
75'
74'
74'
74'
Ледуни Аисса нанес удар, но промахнулся очень сильно.
74'
Тудорие Александру из команды Волунтари сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
73'
Игрок из команды Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
73'
Georgian Honciu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Рэуцэ Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
73'
72'
Gabriel Deac нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
72'
Отличные скиллы показывает Gabriel Deac, обводя своих соперников
72'
Гадзе Ричард из команды Волунтари сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши играет слишком грубо. Рэуцэ Александру оказался на газоне.
71'
71'
71'
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
69'
Alexandru Munteanu из команды Дунэря Кэлэраши делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Дунэря Кэлэраши имеет хороший шанс забить.
68'
68'
Шанс! Балаур Ионуц из команды Волунтари пробил головой, но мимо
68'
Ледуни Аисса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Alin Dobrosavlevici наказан за толчок Тудорие Александру
68'
67'
Тактическая замена. Синьорелли Франко уходит с поля и его заменяет Влад Александру
67'
ШАНС! Mediop Ndiaye нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Гадзе Ричард из команды Волунтари направляет мяч в штрафную площадку, но Каланча Николай выбегает и ловит мяч
66'
Рэуцэ Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
66'
Тудорие Александру из команды Волунтари сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
Stefan Vladoiu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Gabriel Deac из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
64'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши в офсайде
64'
64'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши забрасывает мяч в штрафную.
64'
64'
Тудорие Александру из команды Волунтари играет слишком грубо. Alin Dobrosavlevici оказался на газоне.
63'
62'
62'
62'
62'
Daniel Benzar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Ледуни Аисса наказан за толчок Mediop Ndiaye
60'
60'
Рэуцэ Александру не смог попасть в створ ударом издали
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
59'
58'
58'
58'
Аммари Нажиб не смог попасть в створ ударом издали
58'
Alexandru Munteanu из команды Дунэря Кэлэраши делает пас партнеру.
58'
Daniel Benzar из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
58'
Stefan Vladoiu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Синьорелли Франко из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
58'
57'
56'
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
55'
55'
Stefan Vladoiu из команды Дунэря Кэлэраши навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
55'
55'
Тактическая замена. Mihai Capatana уходит с поля и его заменяет Gabriel Deac
54'
Тактическая замена. Ianis Stoica уходит с поля и его заменяет Alexandru Munteanu
54'
ШАНС! Гадзе Ричард нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Mihai Capatana из команды Волунтари подал угловой справа.
54'
Рэуцэ Александру мяч отрикошетил от ворот
53'
53'
53'
Судья сигнализирует, что Бурчану Александру из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Mihai Capatana
52'
52'
Рэуцэ Александру из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Stefan Vladoiu наказан за толчок Гадзе Ричард
51'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой слева.
51'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Армаш Игорь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши делает навес прямо в штрафную.
50'
50'
49'
49'
49'
48'
48'
Ледуни Аисса пробует нанести удар издали, но Каланча Николай держит все под контролем
47'
46'
Судья сигнализирует, что Красники Джетмер из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Daniel Benzar
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
45'
45'
Тудорие Александру из команды Волунтари делает передачу одноклубнику.
45'
Mihai Capatana из команды Волунтари подал угловой слева.
44'
43'
Как он промахнулся? Mediop Ndiaye имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
43'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши идет с мячом вперед на обострение...
43'
Армаш Игорь ошибается в защите.
42'
Судья сигнализирует, что Ianis Stoica из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Рэуцэ Александру
42'
Daniel Benzar из команды Дунэря Кэлэраши играет слишком грубо. Балаур Ионуц оказался на газоне.
41'
41'
Красники Джетмер из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
40'
Синьорелли Франко из команды Волунтари играет слишком грубо. Mediop Ndiaye оказался на газоне.
40'
40'
Mihai Capatana из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
40'
Mihai Capatana из команды Волунтари разыграл угловой с левого угла.
40'
Ion Gheorghe из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
39'
Mihai Capatana из команды Волунтари делает пас партнеру.
39'
39'
39'
38'
Ватка Космин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Daniel Benzar из команды Дунэря Кэлэраши сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
37'
Ion Gheorghe из команды Волунтари навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
36'
Daniel Benzar наказан за толчок Ледуни Аисса
36'
Гадзе Ричард нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
36'
35'
Alin Dobrosavlevici наказан за толчок Тудорие Александру
35'
35'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
34'
33'
Аммари Нажиб не смог попасть в створ ударом издали
33'
32'
32'
32'
31'
31'
Плохо сыграл Балаур Ионуц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
31'
Менди Гастон из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
31'
31'
30'
Аммари Нажиб пробует нанести удар издали, но Ватка Космин держит все под контролем
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
29'
Daniel Benzar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Ледуни Аисса наказан за толчок Daniel Benzar
29'
28'
Daniel Benzar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Гадзе Ричард из команды Волунтари отдал передачу, которая была заблокирована.
27'
Ion Gheorghe из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
27'
Ion Gheorghe из команды Волунтари навешивает в штрафную с рикошетом.
26'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
Гадзе Ричард из команды Волунтари играет слишком грубо. Stefan Vladoiu оказался на газоне.
25'
Ianis Stoica из команды Дунэря Кэлэраши направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
25'
Армаш Игорь ошибается в защите.
24'
24'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
24'
24'
Тудорие Александру наказан за толчок Аммари Нажиб
23'
23'
23'
22'
22'
Как он промахнулся? Georgian Honciu имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
Daniel Benzar из команды Дунэря Кэлэраши делает передачу одноклубнику.
22'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
22'
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Ватка Космин не дал случится голу! Georgian Honciu должен был забивать, но Ватка Космин сделал отличный сейв
20'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
20'
19'
19'
Бурчану Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Армаш Игорь получил желтую карточку от судьи
19'
Судья сигнализирует, что Армаш Игорь из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Mediop Ndiaye
19'
Бурчану Александру наказан за толчок Синьорелли Франко
18'
18'
Плохо сыграл Армаш Игорь - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
18'
18'
17'
Каланча Николай взял и забрал мяч на выходе
17'
17'
Судья сигнализирует, что Daniel Benzar из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Красники Джетмер
16'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
15'
15'
Ion Gheorghe из команды Волунтари навешивает в штрафную с рикошетом.
15'
15'
Mihai Capatana из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Синьорелли Франко из команды Волунтари направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
12'
Ледуни Аисса из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
12'
Тудорие Александру наказан за толчок Срджан Лучин
12'
12'
Судья сигнализирует, что Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Красники Джетмер
11'
11'
Ianis Stoica из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Ледуни Аисса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Stefan Vladoiu получил желтую карточку от судьи
10'
Безумный фол. Stefan Vladoiu грубо играет против соперника. Пострадал Ion Gheorghe
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
9'
8'
Бурчану Александру наказан за толчок Синьорелли Франко
8'
8'
Alin Dobrosavlevici делает длинную передачу вперед
8'
7'
7'
6'
6'
ШАНС! Гадзе Ричард нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
Mihai Capatana из команды Волунтари подал угловой справа.
5'
Красники Джетмер из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
5'
4'
Аммари Нажиб наказан за толчок Ледуни Аисса
3'
3'
Ватка Космин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Stefan Vladoiu делает длинную передачу вперед
3'
2'
2'
Судья сигнализирует, что Ianis Stoica из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Ion Gheorghe
2'
Ледуни Аисса наказан за толчок Ianis Stoica
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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