Стадион: Центральный стадион Динамо
1:1
Второй тайм: 67'
1:0
24' ГолМонтини Маттиа
1:1
28' ГолГоловфка Кэтэлин
31' Желтая карточкаАйт-Атмане Рашид
32' Желтая карточкаRicardo Grigore
45' Желтая карточкаФилип Иоан
54' Желтая карточкаАлийи Насер
Второй тайм
67'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест в офсайде
66'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест в офсайде
66'
Зенке Симон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест забрасывает мяч в штрафную.
65'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
64'
Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест навешивает в штрафную с рикошетом.
64'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Martin Fraisl взял и забрал мяч на выходе
63'
Филип Иоан из команды Динамо Бухарест забрасывает мяч в штрафную.
62'
Судья сигнализирует, что Родригес Джонатан из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Daniel Popa
62'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
Шанс! Daniel Popa из команды Динамо Бухарест пробил головой, но мимо
60'
60'
Мирон Джордже предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
59'
58'
Головфка Кэтэлин наказан за толчок Алийи Насер
58'
Буш Лауренциу из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
58'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
57'
57'
Зенке Симон не смог попасть в створ ударом издали
57'
Головфка Кэтэлин возвращается на поле.
56'
Тактическая замена. Папацоглу Афанассиос уходит с поля и его заменяет Daniel Popa
56'
Фаббрини Диего наказан за толчок Алийи Насер
56'
Монтини Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Родригес Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Матч возобновлен
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Головфка Кэтэлин получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
Головфка Кэтэлин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Алийи Насер получил желтую карточку от судьи
54'
Судья сигнализирует, что Алийи Насер из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Головфка Кэтэлин
53'
Н'Диайе Мамату из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Родригес Джонатан оказался на газоне.
53'
Буш Лауренциу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Andrei Burca наказан за толчок Папацоглу Афанассиос
52'
Ботошани контролирует мяч.
52'
51'
Монтини Маттиа не смог попасть в створ ударом издали
51'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Филип Иоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Буш Лауренциу из команды Ботошани подал угловой слева.
49'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
49'
48'
48'
47'
Н'Диайе Мамату наказан за толчок Фаббрини Диего
46'
46'
46'
Тактическая замена. Айт-Атмане Рашид уходит с поля и его заменяет Н'Диайе Мамату
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
47'
47'
Айт-Атмане Рашид пробует нанести удар издали, но Martin Fraisl держит все под контролем
46'
Родригес Джонатан из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Филип Иоан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
45'
Судья свистит. Филип Иоан атаковал сзади соперника. Это Lorand Levente Fulop заработал своей команде штрафной
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
44'
44'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
43'
Фаббрини Диего из команды Ботошани направляет мяч в штрафную площадку, но Макдермот Шон выбегает и ловит мяч
42'
Ботошани контролирует мяч.
42'
42'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
40'
40'
Динамо Бухарест имеет хороший шанс забить.
39'
39'
39'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
38'
38'
Фаббрини Диего из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
37'
Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Andrei Burca оказался на газоне.
37'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Фаббрини Диего оказался на газоне.
36'
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Нистор Дан наказан за толчок Карабуэ Лоссеми
35'
Папацоглу Афанассиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Родригес Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Судья сигнализирует, что Филип Иоан из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Карабуэ Лоссеми
34'
33'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Нистор Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Буш Лауренциу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Ricardo Grigore получил желтую карточку от судьи
32'
Судья сигнализирует, что Ricardo Grigore из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Карабуэ Лоссеми
32'
Родригес Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Айт-Атмане Рашид получил желтую карточку от судьи
31'
Судья сигнализирует, что Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Карабуэ Лоссеми
30'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
30'
Хорошую попытку сделал Карабуэ Лоссеми. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани делает пас партнеру.
30'
30'
28'
Lorand Levente Fulop сделал результативную передачу.
28'
Г О О О О Л - Головфка Кэтэлин изменил счет на табло!
28'
28'
Andrei Dumitras выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Andrei Burca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
27'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
27'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
24'
Г О О О О Л - Монтини Маттиа забивает!
24'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Папацоглу Афанассиос и попал в каркас ворот!
24'
Климавичюс Линас из команды Динамо Бухарест делает передачу одноклубнику.
24'
24'
Хороший удар издали нанес Нистор Дан, но отличный сейв сделал Martin Fraisl. Угловой.
23'
23'
Филип Иоан наказан за толчок Фаббрини Диего
23'
22'
22'
Судья сигнализирует, что Andrei Dumitras из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Монтини Маттиа
22'
21'
Карабуэ Лоссеми не смог попасть в створ ударом издали
20'
20'
Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бухарест в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
20'
19'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Онгенда Эрвин получил травму и заменен. Буш Лауренциу выходит на поле.
18'
Матч возобновлен
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Онгенда Эрвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Онгенда Эрвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Судья сигнализирует, что Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Головфка Кэтэлин
17'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
17'
16'
16'
Шанс! Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест пробил головой, но мимо
16'
Мастоу Джордан из команды Динамо Бухарест делает отличный кросс...
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
15'
15'
Andrei Dumitras из команды Ботошани сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
14'
Судья сигнализирует, что Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Родригес Джонатан
14'
14'
Как он промахнулся? Фаббрини Диего имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
14'
Карабуэ Лоссеми из команды Ботошани находит одноклубника четким пасом пяткой.
13'
Алийи Насер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
12'
Lorand Levente Fulop из команды Ботошани играет слишком грубо. Климавичюс Линас оказался на газоне.
12'
12'
Зенке Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
11'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
10'
Martin Fraisl взял и забрал мяч на выходе
9'
Мастоу Джордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья сигнализирует, что Хольцманн Марсель из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Зенке Симон
9'
8'
8'
7'
7'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Ботошани имеет хороший шанс забить.
6'
Монтини Маттиа наказан за толчок Andrei Dumitras
6'
Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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