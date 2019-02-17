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2018-2019
Стадион:
Динамо Бухарест
1:1
Второй тайм: 67'
Ботошани
0'
1:0
24' Гол
Монтини Маттиа
1:1
28' Гол
Головфка Кэтэлин
31' Желтая карточка
Айт-Атмане Рашид
32' Желтая карточка
Ricardo Grigore
45' Желтая карточка
Филип Иоан
54' Желтая карточка
Алийи Насер
67'
Второй тайм
Офсайд
67'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест в офсайде
Офсайд
66'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест в офсайде
66'
Зенке Симон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест забрасывает мяч в штрафную.
65'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
64'
Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест навешивает в штрафную с рикошетом.
64'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Martin Fraisl взял и забрал мяч на выходе
63'
Филип Иоан из команды Динамо Бухарест забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Родригес Джонатан из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Daniel Popa
62'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Удар от ворот произведет Ботошани
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
Шанс! Daniel Popa из команды Динамо Бухарест пробил головой, но мимо
Угловой
60'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
60'
Мирон Джордже предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
59'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
Фол, нарушение
58'
Головфка Кэтэлин наказан за толчок Алийи Насер
58'
Буш Лауренциу из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
58'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
57'
Удар от ворот произведет Ботошани
57'
Зенке Симон не смог попасть в створ ударом издали
Травма, повреждение
57'
Головфка Кэтэлин возвращается на поле.
56'
Тактическая замена. Папацоглу Афанассиос уходит с поля и его заменяет Daniel Popa
Фол, нарушение
56'
Фаббрини Диего наказан за толчок Алийи Насер
56'
Монтини Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Родригес Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Головфка Кэтэлин получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Травма, повреждение
55'
Головфка Кэтэлин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
54'
Алийи Насер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Алийи Насер из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Головфка Кэтэлин
Фол, нарушение
53'
Н'Диайе Мамату из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Родригес Джонатан оказался на газоне.
53'
Буш Лауренциу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
53'
Andrei Burca наказан за толчок Папацоглу Афанассиос
52'
Ботошани контролирует мяч.
52'
Удар от ворот произведет Ботошани
51'
Монтини Маттиа не смог попасть в створ ударом издали
51'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Филип Иоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Буш Лауренциу из команды Ботошани подал угловой слева.
49'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...
49'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
48'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
48'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Н'Диайе Мамату наказан за толчок Фаббрини Диего
46'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Айт-Атмане Рашид уходит с поля и его заменяет Н'Диайе Мамату
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
47'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
47'
Айт-Атмане Рашид пробует нанести удар издали, но Martin Fraisl держит все под контролем
46'
Родригес Джонатан из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Желтая карточка
45'
Филип Иоан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
45'
Судья свистит. Филип Иоан атаковал сзади соперника. Это Lorand Levente Fulop заработал своей команде штрафной
45'
Ботошани начинает контратаку
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
44'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
44'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
43'
Фаббрини Диего из команды Ботошани направляет мяч в штрафную площадку, но Макдермот Шон выбегает и ловит мяч
42'
Ботошани контролирует мяч.
42'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
42'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Ботошани
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
40'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Динамо Бухарест имеет хороший шанс забить.
39'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...
39'
Ботошани начинает контратаку
39'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
38'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Фаббрини Диего из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
37'
Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Andrei Burca оказался на газоне.
Фол, нарушение
37'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Фаббрини Диего оказался на газоне.
36'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
36'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
35'
Нистор Дан наказан за толчок Карабуэ Лоссеми
35'
Папацоглу Афанассиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Родригес Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Филип Иоан из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Карабуэ Лоссеми
34'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Нистор Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Буш Лауренциу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
32'
Ricardo Grigore получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Ricardo Grigore из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Карабуэ Лоссеми
32'
Родригес Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
31'
Айт-Атмане Рашид получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Карабуэ Лоссеми
30'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
30'
Хорошую попытку сделал Карабуэ Лоссеми. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани делает пас партнеру.
30'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...
30'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Lorand Levente Fulop сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Головфка Кэтэлин изменил счет на табло!
28'
Ботошани начинает контратаку
28'
Andrei Dumitras выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
28'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Andrei Burca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
27'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
27'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
26'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Монтини Маттиа забивает!
24'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Папацоглу Афанассиос и попал в каркас ворот!
24'
Климавичюс Линас из команды Динамо Бухарест делает передачу одноклубнику.
Угловой
24'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
24'
Хороший удар издали нанес Нистор Дан, но отличный сейв сделал Martin Fraisl. Угловой.
23'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
Фол, нарушение
23'
Филип Иоан наказан за толчок Фаббрини Диего
23'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Andrei Dumitras из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Монтини Маттиа
22'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
21'
Карабуэ Лоссеми не смог попасть в створ ударом издали
20'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
20'
Удар от ворот произведет Ботошани
19'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Онгенда Эрвин получил травму и заменен. Буш Лауренциу выходит на поле.
18'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Онгенда Эрвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
18'
Онгенда Эрвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Головфка Кэтэлин
17'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
17'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
16'
Удар от ворот произведет Ботошани
16'
Шанс! Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест пробил головой, но мимо
16'
Мастоу Джордан из команды Динамо Бухарест делает отличный кросс...
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
15'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
15'
Andrei Dumitras из команды Ботошани сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Родригес Джонатан
14'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
14'
Как он промахнулся? Фаббрини Диего имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
14'
Карабуэ Лоссеми из команды Ботошани находит одноклубника четким пасом пяткой.
13'
Алийи Насер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Lorand Levente Fulop из команды Ботошани играет слишком грубо. Климавичюс Линас оказался на газоне.
12'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Зенке Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Удар от ворот произведет Ботошани
11'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
11'
Удар от ворот произведет Ботошани
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
10'
Martin Fraisl взял и забрал мяч на выходе
9'
Мастоу Джордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Хольцманн Марсель из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Зенке Симон
9'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
8'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
7'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Ботошани имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
6'
Монтини Маттиа наказан за толчок Andrei Dumitras
6'
Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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