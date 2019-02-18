Стадион: Конкордия
0:0
Конец матча
15' Желтая карточкаМейра Жоау
38' Желтая карточкаРопотан Адриан
64' Желтая карточкаAndrei Marc
75' Желтая карточкаКапарко Алессандро
90' Желтая карточкаБентаиба Кадамуро
Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
95'
Неделку Драгош из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
95'
95'
Матч возобновлен
95'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
93'
Судья сигнализирует, что Жуниор Мораис из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Razvan Gradinaru
93'
Andrei Marc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Филип Лучан делает длинную передачу вперед
93'
Кристеску Мариан из команды Конкордия Кьяжна играет слишком грубо. Коман Флоринел оказался на газоне.
92'
91'
Неделку Драгош наказан за толчок Ропотан Адриан
91'
91'
Судье надоело, что Бентаиба Кадамуро тянет время и он наказал его горчичником
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
90'
Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
90'
Капарко Алессандро не дал случится голу! Ман Деннис должен был забивать, но Капарко Алессандро сделал отличный сейв
90'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
89'
89'
88'
Судья сигнализирует, что Жуниор Мораис из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Razvan Gradinaru
88'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
87'
Коман Флоринел из команды Стяуа играет слишком грубо. Мейра Жоау оказался на газоне.
86'
Судья сигнализирует, что Хора Иоан из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Горобцов Николас
86'
Cristian Albu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
85'
85'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
85'
Бентаиба Кадамуро из команды Конкордия Кьяжна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
84'
Andrei Marc наказан за толчок Филип Лучан
84'
84'
Судья сигнализирует, что Жуниор Мораис из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Razvan Gradinaru
83'
83'
83'
Неделку Драгош из команды Стяуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
82'
Тактическая замена. Thaer Bawab уходит с поля и его заменяет Cristian Albu
82'
Ман Деннис нанес удар головой, но Капарко Алессандро перевел мяч на угловой!
82'
81'
81'
Судья сигнализирует, что Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Жуниор Мораис
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
80'
Какой промах! Кристеску Мариан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
80'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
80'
Бэлгрэдян Кристиан отбил мяч на угловой после удара Илоки Жюль из штрафной площади.
80'
Ропотан Адриан делает длинную передачу вперед
79'
Хорошую попытку сделал Thaer Bawab. Удар в створ, но вратарь начеку
79'
78'
78'
Илоки Жюль из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
78'
77'
Судья сигнализирует, что Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Бензар Ромарио
77'
76'
76'
Судья сигнализирует, что Илоки Жюль из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
76'
75'
Тактическая замена. Алексе Мариус уходит с поля и его заменяет Кристеску Мариан
75'
Судье надоело, что Капарко Алессандро тянет время и он наказал его горчичником
75'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
75'
Выглядело как неплохой момент. Жуниор Мораис из команды Стяуа закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
75'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает пас партнеру.
74'
74'
74'
Бентаиба Кадамуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
73'
73'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна идет с мячом вперед на обострение...
73'
73'
Коман Флоринел из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
72'
Илоки Жюль нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Алексе Мариус наказан за толчок Неделку Драгош
71'
Ман Деннис из команды Стяуа в офсайде
71'
71'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа делает пас партнеру.
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
70'
70'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
70'
Тактическая замена. Пинтилий Михай уходит с поля и его заменяет Неделку Драгош
70'
ШАНС! Коман Флоринел нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Ман Деннис делает длинную передачу вперед
69'
Thaer Bawab наказан за толчок Филип Лучан
68'
68'
67'
67'
Алексе Мариус нанес удар, но промахнулся очень сильно.
67'
Филип Лучан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
66'
66'
Тактическая замена. Ньоэр Харлем-Эдди уходит с поля и его заменяет Хора Иоан
66'
Шанс! Планич Богдан из команды Стяуа пробил головой, но мимо
65'
65'
Ман Деннис из команды Стяуа разыграл угловой с правого угла.
65'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
65'
Ман Деннис пробил со штрафного прямо в стенку
64'
Andrei Marc получил желтую карточку от судьи
64'
Судья сигнализирует, что Andrei Marc из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
63'
63'
Планич Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
62'
Конкордия Кьяжна имеет хороший шанс забить.
62'
Филип Лучан задерживает мяч рукой
61'
61'
60'
Ропотан Адриан задерживает мяч рукой
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
60'
Тактическая замена. Nivaldo уходит с поля и его заменяет Илоки Жюль
59'
Коман Флоринел нанес удар, но промахнулся очень сильно.
59'
59'
58'
Пинтилий Михай из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Ропотан Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
Бентаиба Кадамуро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Бензар Ромарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Olimpiu Morutan
56'
Судья сигнализирует, что Thaer Bawab из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
56'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
55'
Nivaldo из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
55'
Планич Богдан наказан за толчок Thaer Bawab
54'
Olimpiu Morutan нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает пас партнеру.
54'
54'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
53'
53'
52'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа в офсайде
52'
52'
51'
51'
51'
Thaer Bawab навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
50'
Пинтилий Михай из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Razvan Gradinaru пострадал.
49'
49'
49'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
49'
Филип Лучан из команды Стяуа делает пас партнеру.
49'
49'
Бентаиба Кадамуро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Ман Деннис из команды Стяуа подал угловой справа.
48'
Ман Деннис из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
48'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Коман Флоринел и попал в перекладину!
47'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа делает пас партнеру.
47'
47'
46'
Капарко Алессандро взял и забрал мяч на выходе
46'
Ман Деннис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Тактическая замена. Матей Флорентин уходит с поля и его заменяет Olimpiu Morutan
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
48'
Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе
47'
Nivaldo из команды Конкордия Кьяжна отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
47'
Матей Флорентин не смог попасть в створ ударом издали
47'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа делает пас партнеру.
47'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Судья сигнализирует, что Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Матей Флорентин
45'
45'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
44'
44'
43'
43'
Стяуа имеет хороший шанс забить.
42'
Судья сигнализирует, что Andrei Marc из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Матей Флорентин
42'
Матей Флорентин из команды Стяуа идет с мячом вперед на обострение...
42'
Мейра Жоау наказан за толчок Тэнасе Флорин
42'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой слева.
41'
Горобцов Николас мяч отрикошетил от ворот
41'
Тэнасе Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
41'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Andrei Radu из команды Конкордия Кьяжна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
40'
Матей Флорентин задерживает мяч рукой
40'
Мейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Судья сигнализирует, что Бентаиба Кадамуро из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Матей Флорентин
39'
Матч возобновлен
39'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
38'
Ропотан Адриан получил желтую карточку от судьи
38'
Безумный фол. Ропотан Адриан грубо играет против соперника. Пострадал Жуниор Мораис
38'
37'
ШАНС! Ропотан Адриан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна делает пас партнеру.
37'
37'
Планич Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
37'
36'
36'
Жуниор Мораис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
36'
Алексе Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бензар Ромарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Andrei Radu получил желтую карточку от судьи
35'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
35'
Судья сигнализирует, что Andrei Radu из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Ман Деннис
34'
Стяуа имеет хороший шанс забить.
34'
34'
33'
Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна играет слишком грубо. Коман Флоринел оказался на газоне.
33'
33'
32'
32'
Матч возобновлен
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Ман Деннис из команды Стяуа разыграл угловой с правого угла.
31'
Капарко Алессандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Плохо сыграл Горобцов Николас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
31'
Ман Деннис из команды Стяуа подал угловой справа.
31'
Плохо сыграл Мейра Жоау - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Матей Флорентин из команды Стяуа подал угловой слева.
30'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
30'
Коман Флоринел из команды Стяуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Пинтилий Михай из команды Стяуа делает пас партнеру.
30'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
29'
29'
Судья сигнализирует, что Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
28'
Ропотан Адриан нанес удар головой, но Бэлгрэдян Кристиан спокойно отбил мяч.
28'
28'
Матей Флорентин из команды Стяуа играет слишком грубо. Горобцов Николас оказался на газоне.
28'
27'
27'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
26'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
25'
Ропотан Адриан делает длинную передачу вперед
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
25'
24'
Razvan Gradinaru наказан за толчок Коман Флоринел
24'
24'
23'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Жуниор Мораис из команды Стяуа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
22'
22'
21'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа в офсайде
21'
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
20'
19'
ШАНС! Алексе Мариус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
19'
Филип Лучан из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Nivaldo пострадал.
18'
18'
18'
Thaer Bawab из команды Конкордия Кьяжна в офсайде
17'
Судья сигнализирует, что Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Пинтилий Михай
16'
Судья сигнализирует, что Тэнасе Флорин из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Горобцов Николас
16'
Мейра Жоау возвращается на поле.
16'
Матч возобновлен
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Мейра Жоау получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Мейра Жоау на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Мейра Жоау получил желтую карточку от судьи
15'
Мейра Жоау из команды Конкордия Кьяжна толкнул локтем оппонента. Это Матей Флорентин заработал фол
14'
14'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
14'
Филип Лучан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
14'
Матч возобновлен
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
13'
Жуниор Мораис задерживает мяч рукой
12'
12'
12'
Алексе Мариус нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
11'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
11'
Пинтилий Михай ошибается в защите.
10'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
10'
Судья свистит. Razvan Gradinaru атаковал сзади соперника. Это Коман Флоринел заработал своей команде штрафной
10'
10'
9'
Филип Лучан наказан за толчок Nivaldo
9'
8'
Как он промахнулся? Ман Деннис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
8'
Ман Деннис из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Ман Деннис из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
7'
После штрафного удара,который нанес Ман Деннис мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
7'
Матч возобновлен
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
6'
Судья сигнализирует, что Бентаиба Кадамуро из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
5'
Капарко Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Матей Флорентин из команды Стяуа подал угловой слева.
5'
Матей Флорентин из команды Стяуа разыграл угловой с левого угла.
4'
Andrei Marc предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Жуниор Мораис из команды Стяуа забрасывает мяч в штрафную.
4'
4'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
3'
2'
Матей Флорентин наказан за толчок Горобцов Николас
1'
Судья сигнализирует, что Andrei Marc из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Конкордия Кьяжна начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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