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  4. Румыния
  5. Первая лига
2018-2019
Стадион:
Конкордия Кьяжна
0:0
Конец матча
Стяуа
0'
15' Желтая карточка
Мейра Жоау
38' Желтая карточка
Ропотан Адриан
64' Желтая карточка
Andrei Marc
75' Желтая карточка
Капарко Алессандро
90' Желтая карточка
Бентаиба Кадамуро
90'+5
Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
95'
Неделку Драгош из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
95'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
95'
Матч возобновлен
95'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
Хора Иоан из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Жуниор Мораис из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Razvan Gradinaru
93'
Andrei Marc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Филип Лучан делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
93'
Кристеску Мариан из команды Конкордия Кьяжна играет слишком грубо. Коман Флоринел оказался на газоне.
92'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
91'
Неделку Драгош наказан за толчок Ропотан Адриан
91'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
91'
Судье надоело, что Бентаиба Кадамуро тянет время и он наказал его горчичником
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Угловой
90'
Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
90'
Капарко Алессандро не дал случится голу! Ман Деннис должен был забивать, но Капарко Алессандро сделал отличный сейв
90'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
89'
Жуниор Мораис из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Жуниор Мораис из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Razvan Gradinaru
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
Фол, нарушение
87'
Коман Флоринел из команды Стяуа играет слишком грубо. Мейра Жоау оказался на газоне.
87'
Хора Иоан из команды Стяуа делает пас партнеру.
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Хора Иоан из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Горобцов Николас
86'
Cristian Albu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Хора Иоан из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
86'
Стяуа контролирует мяч.
85'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
85'
Бентаиба Кадамуро из команды Конкордия Кьяжна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Фол, нарушение
84'
Andrei Marc наказан за толчок Филип Лучан
84'
Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Жуниор Мораис из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Razvan Gradinaru
83'
Andrei Radu из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
83'
Конкордия Кьяжна начинает контратаку
83'
Неделку Драгош из команды Стяуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
82'
Коман Флоринел из команды Стяуа подал угловой слева.
82'
Тактическая замена. Thaer Bawab уходит с поля и его заменяет Cristian Albu
82'
Ман Деннис нанес удар головой, но Капарко Алессандро перевел мяч на угловой!
82'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
81'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Жуниор Мораис
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
Удар от ворот произведет Стяуа
80'
Какой промах! Кристеску Мариан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
80'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
80'
Бэлгрэдян Кристиан отбил мяч на угловой после удара Илоки Жюль из штрафной площади.
80'
Ропотан Адриан делает длинную передачу вперед
79'
Хорошую попытку сделал Thaer Bawab. Удар в створ, но вратарь начеку
79'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Илоки Жюль из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Конкордия Кьяжна начинает контратаку
78'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Бензар Ромарио
77'
Стяуа контролирует мяч.
76'
Стяуа контролирует мяч.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Илоки Жюль из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
76'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
75'
Тактическая замена. Алексе Мариус уходит с поля и его заменяет Кристеску Мариан
Желтая карточка
75'
Судье надоело, что Капарко Алессандро тянет время и он наказал его горчичником
75'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
75'
Выглядело как неплохой момент. Жуниор Мораис из команды Стяуа закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
75'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает пас партнеру.
74'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Бентаиба Кадамуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
73'
Конкордия Кьяжна контролирует мяч.
73'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна идет с мячом вперед на обострение...
73'
Конкордия Кьяжна начинает контратаку
73'
Коман Флоринел из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Стяуа начинает контратаку
72'
Илоки Жюль нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
72'
Алексе Мариус наказан за толчок Неделку Драгош
Офсайд
71'
Ман Деннис из команды Стяуа в офсайде
71'
Коман Флоринел из команды Стяуа делает пас партнеру.
71'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа делает пас партнеру.
71'
Стяуа начинает контратаку
70'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
70'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
70'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
70'
Тактическая замена. Пинтилий Михай уходит с поля и его заменяет Неделку Драгош
70'
ШАНС! Коман Флоринел нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Ман Деннис делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
69'
Thaer Bawab наказан за толчок Филип Лучан
68'
Конкордия Кьяжна контролирует мяч.
68'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Алексе Мариус нанес удар, но промахнулся очень сильно.
67'
Филип Лучан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Andrei Radu из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
66'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
66'
Тактическая замена. Ньоэр Харлем-Эдди уходит с поля и его заменяет Хора Иоан
66'
Шанс! Планич Богдан из команды Стяуа пробил головой, но мимо
65'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
Угловой
65'
Ман Деннис из команды Стяуа разыграл угловой с правого угла.
65'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
65'
Ман Деннис пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
64'
Andrei Marc получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Andrei Marc из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
63'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Планич Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
62'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Конкордия Кьяжна имеет хороший шанс забить.
Офсайд
62'
Филип Лучан задерживает мяч рукой
Угловой
61'
Коман Флоринел из команды Стяуа подал угловой слева.
61'
Жуниор Мораис из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
60'
Ропотан Адриан задерживает мяч рукой
60'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
60'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
60'
Тактическая замена. Nivaldo уходит с поля и его заменяет Илоки Жюль
59'
Коман Флоринел нанес удар, но промахнулся очень сильно.
59'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
59'
Стяуа контролирует мяч.
58'
Пинтилий Михай из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Ропотан Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Коман Флоринел из команды Стяуа подал угловой слева.
57'
Бентаиба Кадамуро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Бензар Ромарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Olimpiu Morutan
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Thaer Bawab из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
56'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Nivaldo из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Фол, нарушение
55'
Планич Богдан наказан за толчок Thaer Bawab
54'
Olimpiu Morutan нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает пас партнеру.
54'
Стяуа контролирует мяч.
54'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
52'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа в офсайде
52'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Стяуа контролирует мяч.
51'
Удар от ворот произведет Стяуа
51'
Thaer Bawab навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Фол, нарушение
50'
Пинтилий Михай из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Razvan Gradinaru пострадал.
49'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
49'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
49'
Филип Лучан из команды Стяуа делает пас партнеру.
49'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Бентаиба Кадамуро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
48'
Ман Деннис из команды Стяуа подал угловой справа.
48'
Ман Деннис из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
48'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Коман Флоринел и попал в перекладину!
47'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа делает пас партнеру.
47'
Коман Флоринел из команды Стяуа делает пас партнеру.
47'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Капарко Алессандро взял и забрал мяч на выходе
46'
Ман Деннис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
46'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Матей Флорентин уходит с поля и его заменяет Olimpiu Morutan
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
48'
Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе
47'
Nivaldo из команды Конкордия Кьяжна отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
47'
Матей Флорентин не смог попасть в створ ударом издали
47'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа делает пас партнеру.
47'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Матей Флорентин
45'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
44'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Стяуа контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
43'
Стяуа имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Andrei Marc из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Матей Флорентин
42'
Матей Флорентин из команды Стяуа идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
42'
Мейра Жоау наказан за толчок Тэнасе Флорин
Угловой
42'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой слева.
41'
Горобцов Николас мяч отрикошетил от ворот
41'
Тэнасе Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
41'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Andrei Radu из команды Конкордия Кьяжна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Thaer Bawab из команды Конкордия Кьяжна делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
Фол, нарушение
40'
Матей Флорентин задерживает мяч рукой
40'
Мейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Бентаиба Кадамуро из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Матей Флорентин
39'
Матч возобновлен
39'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
38'
Ропотан Адриан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Безумный фол. Ропотан Адриан грубо играет против соперника. Пострадал Жуниор Мораис
38'
Удар от ворот произведет Стяуа
37'
ШАНС! Ропотан Адриан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна делает пас партнеру.
37'
Thaer Bawab из команды Конкордия Кьяжна делает пас партнеру.
37'
Планич Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
37'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
36'
Жуниор Мораис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
36'
Алексе Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бензар Ромарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
35'
Andrei Radu получил желтую карточку от судьи
35'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Andrei Radu из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Ман Деннис
34'
Стяуа имеет хороший шанс забить.
34'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Жуниор Мораис из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
33'
Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна играет слишком грубо. Коман Флоринел оказался на газоне.
33'
Стяуа контролирует мяч.
33'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Матч возобновлен
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
31'
Ман Деннис из команды Стяуа разыграл угловой с правого угла.
31'
Капарко Алессандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Плохо сыграл Горобцов Николас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
31'
Ман Деннис из команды Стяуа подал угловой справа.
31'
Плохо сыграл Мейра Жоау - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
30'
Матей Флорентин из команды Стяуа подал угловой слева.
30'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
30'
Коман Флоринел из команды Стяуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Пинтилий Михай из команды Стяуа делает пас партнеру.
30'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
29'
Стяуа контролирует мяч.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
28'
Ропотан Адриан нанес удар головой, но Бэлгрэдян Кристиан спокойно отбил мяч.
28'
Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Матей Флорентин из команды Стяуа играет слишком грубо. Горобцов Николас оказался на газоне.
28'
Стяуа контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Стяуа
27'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Удар от ворот произведет Стяуа
26'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
Удар от ворот произведет Стяуа
25'
Ропотан Адриан делает длинную передачу вперед
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
25'
Стяуа контролирует мяч.
Фол, нарушение
24'
Razvan Gradinaru наказан за толчок Коман Флоринел
24'
Стяуа начинает контратаку
24'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Жуниор Мораис из команды Стяуа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Стяуа контролирует мяч.
22'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Стяуа контролирует мяч.
Офсайд
21'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа в офсайде
21'
Коман Флоринел из команды Стяуа делает пас партнеру.
20'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Стяуа начинает контратаку
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
20'
Удар от ворот произведет Стяуа
19'
ШАНС! Алексе Мариус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Филип Лучан из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Nivaldo пострадал.
18'
Стяуа контролирует мяч.
18'
Стяуа контролирует мяч.
Офсайд
18'
Thaer Bawab из команды Конкордия Кьяжна в офсайде
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Пинтилий Михай
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Тэнасе Флорин из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Горобцов Николас
Травма, повреждение
16'
Мейра Жоау возвращается на поле.
16'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Мейра Жоау получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
15'
Мейра Жоау на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
15'
Мейра Жоау получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
15'
Мейра Жоау из команды Конкордия Кьяжна толкнул локтем оппонента. Это Матей Флорентин заработал фол
14'
Жуниор Мораис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
14'
Филип Лучан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Матч возобновлен
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
13'
Жуниор Мораис задерживает мяч рукой
12'
Жуниор Мораис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Andrei Radu из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
12'
Алексе Мариус нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Удар от ворот произведет Стяуа
11'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Thaer Bawab из команды Конкордия Кьяжна делает пас партнеру.
11'
Пинтилий Михай ошибается в защите.
10'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
Фол, нарушение
10'
Судья свистит. Razvan Gradinaru атаковал сзади соперника. Это Коман Флоринел заработал своей команде штрафной
10'
Жуниор Мораис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Филип Лучан наказан за толчок Nivaldo
9'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
8'
Как он промахнулся? Ман Деннис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
8'
Ман Деннис из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Ман Деннис из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
После штрафного удара,который нанес Ман Деннис мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
7'
Матч возобновлен
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Бентаиба Кадамуро из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
6'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
5'
Капарко Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Матей Флорентин из команды Стяуа подал угловой слева.
Угловой
5'
Матей Флорентин из команды Стяуа разыграл угловой с левого угла.
4'
Andrei Marc предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Жуниор Мораис из команды Стяуа забрасывает мяч в штрафную.
4'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Стяуа контролирует мяч.
3'
Конкордия Кьяжна контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Andrei Marc из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
1'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Конкордия Кьяжна начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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