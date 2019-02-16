Стадион: Полман
1:0
Первый тайм: 22'
1:0
1' ГолДалмау Адриан
Первый тайм
22'
Сметс Йоррит наказан за толчок Петерсон Кристофер
22'
Удар от ворот произведет Хераклес
21'
21'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
20'
Судья сигнализирует, что Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
20'
Осман Мо нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
20'
Сметс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Пинту Мика предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Кювас Брандлей имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
18'
Далмау Адриан из команды Хераклес делает передачу одноклубнику.
18'
Циборра Леннарт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
17'
Сиранни Алессандро наказан за толчок Меркель Александр
17'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
После дальнего удара, который нанес Хуттен Ларс мяч отбит вратарем
16'
Дрост Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
16'
Циборра Леннарт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Отличные скиллы показывает Новакович Андрия, обводя своих соперников
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
15'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Судья сигнализирует, что Кювас Брандлей из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Лампру Лазарос
14'
Брейкерс Тим наказан за толчок Димерс Марк
14'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
14'
Осман Мо нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
13'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
12'
Лампру Лазарос бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
12'
Судья сигнализирует, что Брейкерс Тим из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
11'
Хераклес контролирует мяч.
11'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
10'
10'
Пинту Мика выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Циборра Леннарт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
9'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
8'
Отличный пас сделал Кювас Брандлей из команды Хераклес. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
8'
Судья сигнализирует, что Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Далмау Адриан
7'
Судья сигнализирует, что Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Осман Мо
7'
Судья сигнализирует, что Далмау Адриан из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
6'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Балич Андрия из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
6'
Фортуна Ситтард имеет хороший шанс забить.
6'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
6'
5'
Судья сигнализирует, что Осман Мо из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
5'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
3'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Осман Мо сделал результативную передачу.
1'
ГОООООЛ - Далмау Адриан Хераклес забивает ударом головой
1'
Дрост Йеспер из команды Хераклес делает пас партнеру.
1'
Плохо сыграл Эль-Мессауди Ахмед - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
1'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
1'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Фортуна Ситтард начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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