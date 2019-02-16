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Стадион:
Херенвен
1:0
Первый тайм: 21'
ПСВ
0'
1:0
3' Гол
Ван Берген Митчелл
21'
Первый тайм
21'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Удар от ворот произведет Херенвен
20'
Лосано Ирвин из команды ПСВ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
19'
Удар от ворот произведет Херенвен
19'
Лосано Ирвин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
19'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает пас партнеру.
18'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
18'
Михайлович Неманья из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
18'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
17'
ПСВ контролирует мяч.
16'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
16'
Михайлович Неманья из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
15'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
15'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Перейро Гастон из команды ПСВ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Де Йонг Люк мяча так и не получил
15'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
14'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Удар от ворот произведет ПСВ
13'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
13'
Схарс Стейн из команды Херенвен забрасывает мяч в штрафную.
12'
Херенвен контролирует мяч.
11'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
11'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Пири Кик из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
10'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
9'
Фиргевер Ник из команды ПСВ играет слишком грубо. Ламмерс Сэм оказался на газоне.
9'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Михайлович Неманья из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
8'
Херенвен контролирует мяч.
7'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
7'
Игрок из команды ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
Удар от ворот произведет Херенвен
6'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Вауденберг Лукас из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Перейро Гастон
5'
Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Плохо сыграл Пири Кик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
5'
Перейро Гастон из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
5'
Удар от ворот произведет ПСВ
4'
Шанс! Ринстра Бен из команды Херенвен пробил головой, но мимо
Угловой
4'
Михайлович Неманья из команды Херенвен подал угловой слева.
4'
Михайлович Неманья из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Ринстра Бен сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
ГОЛ! - Ван Берген Митчелл из команды Херенвен наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
2'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
1'
Де Йонг Люк наказан за толчок Хег Даниэль
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
ПСВ начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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