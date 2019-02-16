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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Кортрейк
1:2
Конец матча
Шарлеруа
0'
14' Желтая карточка
Уали Идир
1:0
48' Гол
Эзекиль Имох
51' Желтая карточка
Авенатти Фелипе
1:1
66' Пенальти
Мориока Риота
68' Желтая карточка
Aboubakary Koita
71' Желтая карточка
Нуриу Фортуна
86' Желтая карточка
Азуни Ларри
87' Желтая карточка
Илаймааритра Марко
88' Желтая карточка
Д'Эне Кристоф
90' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
1:2
90' Гол
Пербе Жереми
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Пербе Жереми бьет в цель!
Желтая карточка
90'
Ван дер Брюгген Ханнес получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Д'Эне Кристоф получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
87'
Илаймааритра Марко получил желтую карточку от судьи
86'
Шарлеруа делает замену. Мориока Риота уходит с поля, а Пербе Жереми выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Азуни Ларри получил желтую карточку от судьи
78'
Кортрейк делает замену. Бацула Андрей уходит с поля, а Jovan Stojanovic выходит на его замену.
75'
Шарлеруа делает замену. Бруно Массимо уходит с поля, а Ньян Адама выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Нуриу Фортуна получил желтую карточку от судьи
70'
Кортрейк делает замену. Эзекиль Имох уходит с поля, а Шевалье Тедди выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Aboubakary Koita получил желтую карточку от судьи
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Мориока Риота из команды Шарлеруа забивает с точки!
64'
Кортрейк делает замену. Уали Идир уходит с поля, а Aboubakary Koita выходит на его замену.
52'
Шарлеруа делает замену. Younes Delfi уходит с поля, а Ali Gholizadeh выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Авенатти Фелипе получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Эзекиль Имох бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
14'
Уали Идир получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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