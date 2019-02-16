  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А
Стадион:
Зульте-Варегем
0:0
Первый тайм: 7'
Сент-Трюйден
0' 7'
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Кубок (1/8 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А
Боливия: Примера: Апертура
Бразилия: Минейро
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Израиль: Лигат ха'Ал
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Италия: Серия C (Группа B)
Перу: Примера: Апертура
Румыния: Первая лига
Финляндия: Кубок (Группа D)
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация