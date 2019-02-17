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  5. Лига 1
Стадион:
Кан
0:0
Первый тайм: 43'
Страсбург
0'
38' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
43'
Первый тайм
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Кан поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
42'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
42'
Судья свистит. Сиссоко Ибраима атаковал сзади соперника. Это Байсс Пол заработал своей команде штрафной
41'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
40'
Корнье Бенжамин наказан за толчок Джику Александр
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
39'
Страсбург контролирует мяч.
39'
Кан имеет хороший шанс забить.
39'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Нинга Родрике нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
38'
Сиссоко Ибраима совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
38'
Безумный фол. Сиссоко Ибраима грубо играет против соперника. Пострадал Кривелли Энцо
38'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Кан контролирует мяч.
Травма, повреждение
37'
Кривелли Энцо возвращается на поле.
36'
Нинга Родрике нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Ажорк Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Кривелли Энцо получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
35'
Митрович Стефан из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Кривелли Энцо заработал фол
35'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
34'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
34'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Матч возобновлен
33'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
33'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Армугом Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
32'
Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
31'
Страсбург контролирует мяч.
31'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
30'
Страсбург контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
29'
Кан контролирует мяч.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Армугом Йоэль
29'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
29'
Митрович Стефан возвращается на поле.
28'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Митрович Стефан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
27'
Митрович Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
26'
Опасность предотвращена - Мартинеc Пабло из команды Страсбург вступил в отбор удачно
26'
Кривелли Энцо из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
25'
Хауи Саиф-Эдин нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
24'
Удар от ворот произведет Кан
24'
ШАНС! Прчич Саньин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Онианге Принс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
24'
Хороший удар издали нанес Томассон Адриен, но отличный сейв сделал Самба Брис. Угловой.
23'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Льенар Димитри нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
21'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Кан контролирует мяч.
21'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
Угловой
21'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
20'
Ажорк Людовик из команды Страсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
19'
Страсбург контролирует мяч.
19'
Кан контролирует мяч.
18'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
18'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
18'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
Селс Матц не дал случится голу! Хауи Саиф-Эдин должен был забивать, но Селс Матц сделал отличный сейв
17'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
17'
Нинга Родрике из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
17'
Гильберт Фредерик задерживает мяч рукой
16'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
16'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
16'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Гильберт Фредерик из команды Кан навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Кан имеет хороший шанс забить.
15'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Удар от ворот произведет Кан
14'
Шанс! Митрович Стефан из команды Страсбург пробил головой, но мимо
Угловой
14'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
13'
Опасность предотвращена - Гради Жонатан из команды Кан вступил в отбор удачно
13'
Ажорк Людовик из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
13'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
12'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
12'
Страсбург контролирует мяч.
11'
Ажорк Людовик из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Кан
10'
Прчич Саньин не смог попасть в створ ударом издали
10'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
9'
Удар от ворот произведет Страсбург
9'
ШАНС! Нинга Родрике нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Кан имеет хороший шанс забить.
9'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Кан
8'
Шанс! Ажорк Людовик из команды Страсбург пробил головой, но мимо
8'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
8'
Томассон Адриен из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
8'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
7'
Нинга Родрике из команды Кан в офсайде
7'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
6'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Кан контролирует мяч.
5'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
5'
Отличные скиллы показывает Гильберт Фредерик, обводя своих соперников
4'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
3'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан опасно и грубо сыграл. Каси Антони пострадал.
3'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
3'
Нинга Родрике возвращается на поле.
3'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
3'
Ох, нехорошо это выглядит. Нинга Родрике получил травму и медбригада забирает его с поля.
3'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
2'
Нинга Родрике на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Кривелли Энцо из команды Кан поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Кан начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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