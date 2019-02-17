Стадион: Стад Мишель д'Орнано
38' Желтая карточкаСиссоко Ибраима
Первый тайм
43'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Кан поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
42'
42'
Судья свистит. Сиссоко Ибраима атаковал сзади соперника. Это Байсс Пол заработал своей команде штрафной
41'
40'
Корнье Бенжамин наказан за толчок Джику Александр
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
39'
39'
39'
39'
Нинга Родрике нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Сиссоко Ибраима совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
38'
Безумный фол. Сиссоко Ибраима грубо играет против соперника. Пострадал Кривелли Энцо
38'
37'
37'
Кривелли Энцо возвращается на поле.
36'
Нинга Родрике нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Ажорк Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Матч возобновлен
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Кривелли Энцо получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
Митрович Стефан из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Кривелли Энцо заработал фол
35'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
34'
34'
Матч возобновлен
33'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
33'
33'
32'
Армугом Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
31'
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
29'
29'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Армугом Йоэль
29'
29'
Митрович Стефан возвращается на поле.
28'
Матч возобновится спорным мячом
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Митрович Стефан получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Митрович Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
26'
Опасность предотвращена - Мартинеc Пабло из команды Страсбург вступил в отбор удачно
26'
Кривелли Энцо из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
25'
Хауи Саиф-Эдин нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
24'
24'
ШАНС! Прчич Саньин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Онианге Принс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Хороший удар издали нанес Томассон Адриен, но отличный сейв сделал Самба Брис. Угловой.
23'
23'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Льенар Димитри нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
21'
21'
21'
21'
20'
Ажорк Людовик из команды Страсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
19'
19'
18'
18'
18'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
Селс Матц не дал случится голу! Хауи Саиф-Эдин должен был забивать, но Селс Матц сделал отличный сейв
17'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
17'
Нинга Родрике из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Гильберт Фредерик задерживает мяч рукой
16'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
16'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Гильберт Фредерик из команды Кан навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
15'
15'
14'
14'
Шанс! Митрович Стефан из команды Страсбург пробил головой, но мимо
14'
13'
Опасность предотвращена - Гради Жонатан из команды Кан вступил в отбор удачно
13'
Ажорк Людовик из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
13'
12'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
11'
Ажорк Людовик из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
10'
Прчич Саньин не смог попасть в створ ударом издали
10'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
9'
Удар от ворот произведет Страсбург
9'
ШАНС! Нинга Родрике нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
9'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
8'
Шанс! Ажорк Людовик из команды Страсбург пробил головой, но мимо
8'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
8'
Томассон Адриен из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
8'
8'
7'
7'
Нинга Родрике из команды Кан в офсайде
7'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
6'
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
5'
Отличные скиллы показывает Гильберт Фредерик, обводя своих соперников
4'
3'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан опасно и грубо сыграл. Каси Антони пострадал.
3'
3'
Нинга Родрике возвращается на поле.
3'
3'
3'
Ох, нехорошо это выглядит. Нинга Родрике получил травму и медбригада забирает его с поля.
3'
Матч возобновлен
2'
Нинга Родрике на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Судья сигнализирует, что Кривелли Энцо из команды Кан поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Кан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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