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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 50871
Марсель
2:0
Конец матча
Амьен
0'
1:0
19' Гол
Товен Флорьян
2:0
25' Гол
Балотелли Марио
49' Желтая карточка
Амави Жордан
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Марсель заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 50871 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
95'
Монкондю Томас из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
94'
Удар от ворот произведет Марсель
94'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
92'
Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
92'
Марсель имеет хороший шанс забить.
91'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
90'
Монкондю Томас наказан за толчок Окампос Лукас
89'
Тактическая замена. Лопес Максим уходит с поля и его заменяет Пайе Димитри
Офсайд
89'
Тьоте Шейк из команды Амьен в офсайде
88'
Густаво Луис пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
88'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
88'
Амьен контролирует мяч.
87'
Марсель контролирует мяч.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Амави Жордан
85'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
84'
Тактическая замена. Товен Флорьян уходит с поля и его заменяет Сарр Буна
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Сакаи Хироки из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Годдос Саман
83'
Питерс Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
82'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Марсель контролирует мяч.
80'
Тактическая замена. Мендоса Стивен уходит с поля и его заменяет Отеро Хуан
Фол, нарушение
80'
Тьоте Шейк наказан за толчок Камара Бубакар
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
79'
Марсель имеет хороший шанс забить.
78'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Удар от ворот произведет Марсель
77'
Тьоте Шейк из команды Амьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
76'
Лопес Максим пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
75'
Удар от ворот произведет Амьен
75'
Тактическая замена. Конате Мусса уходит с поля и его заменяет Тьоте Шейк
74'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Амави Жордан!
74'
Питерс Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
74'
Марсель имеет хороший шанс забить.
72'
Удар от ворот произведет Амьен
72'
Шанс! Товен Флорьян из команды Марсель пробил головой, но мимо
Угловой
72'
Лопес Максим из команды Марсель подал угловой справа.
72'
Дибасси Бакай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Сансон Морган из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
72'
Мендоса Стивен наказан за толчок Сакаи Хироки
71'
Тактическая замена. Балотелли Марио уходит с поля и его заменяет Густаво Луис
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Офсайд
70'
Балотелли Марио из команды Марсель в офсайде
68'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Описание гола
67'
Нет гола! - Балотелли Марио из команды Марсель наносит точный удар головой с близкой дистанции, но судья не засчитывает его.
67'
Окампос Лукас из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Лопес Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Назначен штрафной. Пострадал Окампос Лукас, его свалил Крафт Эмиль.
66'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
65'
Сансон Морган наказан за толчок Гирасси Серу
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Удар от ворот произведет Амьен
65'
ШАНС! Товен Флорьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Дибасси Бакай нанес удар головой, но Манданда Стив спокойно отбил мяч.
64'
Мендоса Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Камара Бубакар из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
63'
Удар от ворот произведет Амьен
63'
Отличные скиллы показывает Товен Флорьян, обводя своих соперников
62'
Питерс Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой слева.
62'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Балотелли Марио из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Марсель
61'
Тактическая замена. Лефор Жордан уходит с поля и его заменяет Годдос Саман
60'
Дибасси Бакай не смог попасть в створ ударом издали
60'
Гнаоре Эдди имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Чалета-Цар Дуе из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
59'
Окампос Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Амьен контролирует мяч.
57'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Удар от ворот произведет Амьен
55'
Окампос Лукас нанес удар чуть мимо. Близко!
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
55'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
54'
Гуано Принс-Десир наказан за толчок Сакаи Хироки
54'
Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Лопес Максим из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
53'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Питерс Эрик из команды Амьен подал угловой слева.
51'
Конате Мусса мяч отрикошетил от ворот
50'
Питерс Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Желтая карточка
49'
Амави Жордан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Амави Жордан из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
Фол, нарушение
49'
Конате Мусса задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
48'
Амави Жордан из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Крафт Эмиль пострадал.
47'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Марсель играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
46'
Удар от ворот произведет Марсель
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Удар от ворот произведет Амьен
45'
Шанс! Балотелли Марио из команды Марсель пробил головой, но мимо
45'
Амави Жордан из команды Марсель делает пас партнеру.
44'
Жермен Валер из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
43'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Гнаоре Эдди нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Питерс Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Жермен Валер из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Питерс Эрик
42'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Питерс Эрик имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
42'
Гирасси Серу из команды Амьен делает пас партнеру.
41'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Удар от ворот произведет Марсель
40'
Опасность! Дибасси Бакай из команды Амьен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Жермен Валер из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Питерс Эрик
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
39'
Судья свистит. Сакаи Хироки атаковал сзади соперника. Это Питерс Эрик заработал своей команде штрафной
39'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Мендоса Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Крафт Эмиль
37'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
36'
Питерс Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
Окампос Лукас пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
34'
Жермен Валер из команды Марсель сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лопес Максим мяча так и не получил
34'
Монкондю Томас ошибается в защите.
33'
Удар от ворот произведет Амьен
33'
Жермен Валер нанес удар чуть мимо. Близко!
33'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Лефор Жордан наказан за толчок Жермен Валер
31'
Удар от ворот произведет Марсель
31'
Лефор Жордан из команды Амьен сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
31'
Питерс Эрик из команды Амьен подал угловой слева.
31'
Питерс Эрик мяч отрикошетил от ворот
30'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Питерс Эрик из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Товен Флорьян
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Амави Жордан из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
Фол, нарушение
28'
Гирасси Серу наказан за толчок Чалета-Цар Дуе
Угловой
28'
Питерс Эрик из команды Амьен подал угловой слева.
27'
Питерс Эрик из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Окампос Лукас сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Балотелли Марио изменил счет на табло!
25'
Окампос Лукас из команды Марсель делает передачу одноклубнику.
25'
Манданда Стив навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
24'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Питерс Эрик из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Гуано Принс-Десир из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
22'
Окампос Лукас из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
21'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
19'
Лопес Максим сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Товен Флорьян изменил счет на табло!
19'
Лопес Максим из команды Марсель делает пас партнеру.
19'
Амьен контролирует мяч.
Угловой
19'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой слева.
19'
Крафт Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Товен Флорьян из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Лопес Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Гуано Принс-Десир наказан за толчок Окампос Лукас
16'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
16'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
Угловой
16'
Питерс Эрик из команды Амьен подал угловой справа.
16'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Питерс Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
12'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Товен Флорьян из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Монкондю Томас пострадал.
12'
Товен Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Крафт Эмиль из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Амьен начинает контратаку
11'
Товен Флорьян из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Удар от ворот произведет Амьен
10'
Амави Жордан не смог попасть в створ ударом издали
9'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
9'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
8'
Монкондю Томас наказан за толчок Жермен Валер
6'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
5'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
5'
Удар от ворот произведет Амьен
5'
Окампос Лукас нанес удар чуть мимо. Близко!
5'
Плохо сыграл Гуано Принс-Десир - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
5'
Сансон Морган из команды Марсель забрасывает мяч в штрафную.
4'
Марсель начинает контратаку
Угловой
4'
Питерс Эрик из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
4'
Чалета-Цар Дуе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Дибасси Бакай из команды Амьен отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
3'
Питерс Эрик из команды Амьен подал угловой слева.
3'
Сакаи Хироки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Конате Мусса из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
2'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
1'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Амьен начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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