Стадион: Велодром Зрители: 50871
1:0
19' ГолТовен Флорьян
2:0
25' ГолБалотелли Марио
49' Желтая карточкаАмави Жордан
Новости после матча
Второй тайм
95'
Марсель заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 50871 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
95'
Монкондю Томас из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
94'
94'
92'
92'
Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
92'
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
90'
Монкондю Томас наказан за толчок Окампос Лукас
89'
Тактическая замена. Лопес Максим уходит с поля и его заменяет Пайе Димитри
89'
Тьоте Шейк из команды Амьен в офсайде
88'
Густаво Луис пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
88'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
88'
87'
Марсель контролирует мяч.
87'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Амави Жордан
85'
85'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
84'
Тактическая замена. Товен Флорьян уходит с поля и его заменяет Сарр Буна
83'
Судья сигнализирует, что Сакаи Хироки из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Годдос Саман
83'
83'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
82'
82'
81'
Марсель контролирует мяч.
80'
Тактическая замена. Мендоса Стивен уходит с поля и его заменяет Отеро Хуан
80'
Тьоте Шейк наказан за толчок Камара Бубакар
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
79'
78'
78'
77'
77'
Тьоте Шейк из команды Амьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
76'
Лопес Максим пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
75'
75'
Тактическая замена. Конате Мусса уходит с поля и его заменяет Тьоте Шейк
74'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Амави Жордан!
74'
74'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
74'
72'
72'
Шанс! Товен Флорьян из команды Марсель пробил головой, но мимо
72'
Лопес Максим из команды Марсель подал угловой справа.
72'
Дибасси Бакай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Сансон Морган из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Мендоса Стивен наказан за толчок Сакаи Хироки
71'
Тактическая замена. Балотелли Марио уходит с поля и его заменяет Густаво Луис
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
Балотелли Марио из команды Марсель в офсайде
68'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
67'
Нет гола! - Балотелли Марио из команды Марсель наносит точный удар головой с близкой дистанции, но судья не засчитывает его.
67'
Окампос Лукас из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Лопес Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Назначен штрафной. Пострадал Окампос Лукас, его свалил Крафт Эмиль.
66'
66'
65'
Сансон Морган наказан за толчок Гирасси Серу
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
65'
ШАНС! Товен Флорьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Дибасси Бакай нанес удар головой, но Манданда Стив спокойно отбил мяч.
64'
Мендоса Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Судья сигнализирует, что Камара Бубакар из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
63'
63'
Отличные скиллы показывает Товен Флорьян, обводя своих соперников
62'
62'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой слева.
62'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Балотелли Марио из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
61'
61'
Тактическая замена. Лефор Жордан уходит с поля и его заменяет Годдос Саман
60'
Дибасси Бакай не смог попасть в створ ударом издали
60'
Гнаоре Эдди имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
59'
Судья сигнализирует, что Чалета-Цар Дуе из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
59'
Окампос Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
57'
56'
56'
55'
Окампос Лукас нанес удар чуть мимо. Близко!
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
55'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
54'
Гуано Принс-Десир наказан за толчок Сакаи Хироки
54'
Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Судья сигнализирует, что Лопес Максим из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
53'
53'
52'
51'
Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Конате Мусса мяч отрикошетил от ворот
50'
Питерс Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
Амави Жордан получил желтую карточку от судьи
49'
Судья сигнализирует, что Амави Жордан из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
49'
Конате Мусса задерживает мяч рукой
48'
Амави Жордан из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Крафт Эмиль пострадал.
47'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Марсель играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
45'
Шанс! Балотелли Марио из команды Марсель пробил головой, но мимо
45'
Амави Жордан из команды Марсель делает пас партнеру.
44'
Жермен Валер из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Гнаоре Эдди нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Питерс Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Судья сигнализирует, что Жермен Валер из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Питерс Эрик
42'
42'
Питерс Эрик имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
42'
Гирасси Серу из команды Амьен делает пас партнеру.
41'
40'
40'
Опасность! Дибасси Бакай из команды Амьен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
40'
Судья сигнализирует, что Жермен Валер из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Питерс Эрик
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
39'
Судья свистит. Сакаи Хироки атаковал сзади соперника. Это Питерс Эрик заработал своей команде штрафной
39'
39'
Мендоса Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Крафт Эмиль
37'
37'
Матч возобновится спорным мячом
36'
Питерс Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
Окампос Лукас пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
34'
Жермен Валер из команды Марсель сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лопес Максим мяча так и не получил
34'
Монкондю Томас ошибается в защите.
33'
33'
Жермен Валер нанес удар чуть мимо. Близко!
33'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
32'
Лефор Жордан наказан за толчок Жермен Валер
31'
31'
Лефор Жордан из команды Амьен сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
31'
31'
Питерс Эрик мяч отрикошетил от ворот
30'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
29'
Судья сигнализирует, что Питерс Эрик из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Товен Флорьян
29'
Судья сигнализирует, что Амави Жордан из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
28'
Гирасси Серу наказан за толчок Чалета-Цар Дуе
28'
27'
Питерс Эрик из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
25'
Окампос Лукас сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Балотелли Марио изменил счет на табло!
25'
Окампос Лукас из команды Марсель делает передачу одноклубнику.
25'
Манданда Стив навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
24'
23'
23'
23'
Питерс Эрик из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
22'
Судья сигнализирует, что Гуано Принс-Десир из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
22'
Окампос Лукас из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
19'
Лопес Максим сделал результативную передачу.
19'
Г О О О О Л - Товен Флорьян изменил счет на табло!
19'
Лопес Максим из команды Марсель делает пас партнеру.
19'
19'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой слева.
19'
Крафт Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Товен Флорьян из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Лопес Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Гуано Принс-Десир наказан за толчок Окампос Лукас
16'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Питерс Эрик из команды Амьен подал угловой справа.
16'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
14'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Товен Флорьян из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Монкондю Томас пострадал.
12'
Товен Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Крафт Эмиль из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Амьен начинает контратаку
11'
Товен Флорьян из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
10'
10'
Амави Жордан не смог попасть в створ ударом издали
9'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
9'
9'
8'
Монкондю Томас наказан за толчок Жермен Валер
7'
Балотелли Марио наказан за толчок Гуано Принс-Десир
6'
6'
6'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
5'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
5'
5'
Окампос Лукас нанес удар чуть мимо. Близко!
5'
Плохо сыграл Гуано Принс-Десир - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
5'
Сансон Морган из команды Марсель забрасывает мяч в штрафную.
4'
Марсель начинает контратаку
4'
Питерс Эрик из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
4'
Чалета-Цар Дуе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Дибасси Бакай из команды Амьен отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
3'
Сакаи Хироки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Конате Мусса из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Амьен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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