Стадион: Стад Огюст Делон
1:0
3' ГолBoulaye Dia
Второй тайм
48'
47'
47'
46'
Да Сильва Дамьен из команды Ренн играет слишком грубо. Булайе Диа оказался на газоне.
46'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
47'
Баба Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Буриго Бенжамен из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает пас партнеру.
46'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн делает пас партнеру.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Фокет Томас из команды Реймс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
44'
Ромао Алаиксис наказан за толчок Андре Бенжамин
44'
43'
43'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
43'
42'
Зеффан Мехди из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
42'
42'
41'
41'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
41'
Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Баба Абдул из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
40'
Андре Бенжамин возвращается на поле.
39'
39'
Бен Арфа Хатем решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
39'
Матч возобновлен
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Андре Бенжамин получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Андре Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
37'
36'
36'
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
35'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Зеффан Мехди нарушает правила. Дингом Тристан пострадал
33'
33'
Бен Арфа Хатем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Бен Арфа Хатем
32'
32'
31'
Желен Жереми не смог попасть в створ ударом издали
31'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает пас партнеру.
31'
30'
Судья свистит. Абдельамид Юнис атаковал сзади соперника. Это Эну Адриен заработал своей команде штрафной
30'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
29'
Матч возобновлен
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Дель Кастильо Ромен нарушает правила. Дингом Тристан пострадал
28'
28'
28'
28'
27'
Отличный пас сделал Бенсебаини Рами из команды Ренн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
27'
27'
26'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн в офсайде
26'
Андре Бенжамин наказан за толчок Баба Абдул
25'
25'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
24'
Кафаро Матьё наказан за толчок Да Сильва Дамьен
24'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
23'
23'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Буриго Бенжамен из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
22'
22'
Эну Адриен из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
22'
21'
21'
Шанс! Буриго Бенжамен из команды Ренн пробил головой, но мимо
20'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
19'
19'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
18'
17'
17'
17'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
16'
16'
15'
15'
Опасность предотвращена - Траоре Амари из команды Ренн вступил в отбор удачно
15'
Баба Абдул из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Баба Абдул
13'
12'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
12'
Дель Кастильо Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Ренн начинает контратаку
12'
11'
Ромао Алаиксис из команды Реймс подал угловой справа.
11'
Коубек Томаш отбил мяч на угловой после удара Дингом Тристан из штрафной площади.
11'
Булайе Диа из команды Реймс делает пас партнеру.
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
ШАНС! Андре Бенжамин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
10'
9'
Фокет Томас наказан за толчок Дель Кастильо Ромен
9'
8'
8'
8'
Абдельамид Юнис из команды Реймс отдал передачу, которая была заблокирована.
8'
8'
Баба Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн подал угловой справа.
7'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
7'
7'
7'
Дингом Тристан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
6'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
5'
5'
4'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Дингом Тристан из команды Реймс делает пас партнеру.
3'
Дингом Тристан из команды Реймс делает пас партнеру.
3'
Фокет Томас из команды Реймс делает пас партнеру.
3'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Дингом Тристан сделал результативную передачу.
3'
Г О О О О Л - Булайе Диа изменил счет на табло!
2'
2'
2'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
1'
1'
Андре Бенжамин из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Ренн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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