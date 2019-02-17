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  5. Лига 1
Стадион:
Реймс
1:0
Второй тайм: 48'
Ренн
0'
1:0
3' Гол
Boulaye Dia
48'
Второй тайм
48'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Реймс контролирует мяч.
47'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
46'
Да Сильва Дамьен из команды Ренн играет слишком грубо. Булайе Диа оказался на газоне.
46'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
47'
Баба Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Буриго Бенжамен из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает пас партнеру.
46'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн делает пас партнеру.
46'
Ренн контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Фокет Томас из команды Реймс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
45'
Реймс контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
44'
Ромао Алаиксис наказан за толчок Андре Бенжамин
44'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Зеффан Мехди из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
43'
Ренн контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Реймс
42'
Зеффан Мехди из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
42'
Ренн контролирует мяч.
42'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Ренн
41'
Шанс! Удин Реми из команды Реймс пробил головой, но мимо
Угловой
41'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
41'
Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Баба Абдул из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Травма, повреждение
40'
Андре Бенжамин возвращается на поле.
39'
Удар от ворот произведет Реймс
39'
Бен Арфа Хатем решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
39'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Андре Бенжамин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
38'
Андре Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
37'
Ренн контролирует мяч.
36'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Ренн контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
35'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
34'
Зеффан Мехди нарушает правила. Дингом Тристан пострадал
33'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бен Арфа Хатем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Бен Арфа Хатем
32'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Удар от ворот произведет Реймс
31'
Желен Жереми не смог попасть в створ ударом издали
31'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает пас партнеру.
31'
Ренн контролирует мяч.
Фол, нарушение
30'
Судья свистит. Абдельамид Юнис атаковал сзади соперника. Это Эну Адриен заработал своей команде штрафной
30'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
29'
Матч возобновлен
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
29'
Дель Кастильо Ромен нарушает правила. Дингом Тристан пострадал
28'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
28'
Ренн контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Реймс
27'
Отличный пас сделал Бенсебаини Рами из команды Ренн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
27'
Ренн контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Ренн
Офсайд
26'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн в офсайде
Фол, нарушение
26'
Андре Бенжамин наказан за толчок Баба Абдул
25'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Фол, нарушение
24'
Кафаро Матьё наказан за толчок Да Сильва Дамьен
24'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
23'
Зеффан Мехди из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
23'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Буриго Бенжамен из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
22'
Ренн контролирует мяч.
22'
Эну Адриен из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
22'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
21'
Ренн контролирует мяч.
21'
Шанс! Буриго Бенжамен из команды Ренн пробил головой, но мимо
20'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
19'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Ренн контролирует мяч.
18'
Ренн контролирует мяч.
17'
Реймс контролирует мяч.
17'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
16'
Реймс контролирует мяч.
16'
Ренн контролирует мяч.
15'
Удар от ворот произведет Ренн
15'
Опасность предотвращена - Траоре Амари из команды Ренн вступил в отбор удачно
15'
Баба Абдул из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
15'
Реймс контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Баба Абдул
13'
Ренн контролирует мяч.
Угловой
12'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
12'
Дель Кастильо Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Ренн начинает контратаку
12'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Ромао Алаиксис из команды Реймс подал угловой справа.
11'
Коубек Томаш отбил мяч на угловой после удара Дингом Тристан из штрафной площади.
11'
Булайе Диа из команды Реймс делает пас партнеру.
11'
Реймс контролирует мяч.
10'
Удар от ворот произведет Реймс
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
ШАНС! Андре Бенжамин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
10'
Ренн контролирует мяч.
Фол, нарушение
9'
Фокет Томас наказан за толчок Дель Кастильо Ромен
9'
Удар от ворот произведет Реймс
8'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Зеффан Мехди из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
8'
Абдельамид Юнис из команды Реймс отдал передачу, которая была заблокирована.
8'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Баба Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн подал угловой справа.
7'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
7'
Ренн контролирует мяч.
7'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Дингом Тристан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
6'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
5'
Ренн контролирует мяч.
5'
Ренн контролирует мяч.
4'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Дингом Тристан из команды Реймс делает пас партнеру.
3'
Удин Реми из команды Реймс делает пас партнеру.
3'
Дингом Тристан из команды Реймс делает пас партнеру.
3'
Фокет Томас из команды Реймс делает пас партнеру.
3'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Дингом Тристан сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Булайе Диа изменил счет на табло!
2'
Реймс контролирует мяч.
2'
Реймс контролирует мяч.
2'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Удин Реми из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
1'
Реймс контролирует мяч.
1'
Андре Бенжамин из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Ренн начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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