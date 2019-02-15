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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Стандард
3:1
Конец матча
Локерен
0'
1:0
16' Гол
Марин Рэзван
2:0
31' Гол
Лестьенн Максим
3:0
69' Гол
Эмон Рено
3:1
75' Гол
Дешахт Оливье
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Стандард делает замену. Эмон Рено уходит с поля, а Баликвиша Вильям выходит на его замену.
85'
Стандард делает замену. Лестьенн Максим уходит с поля, а Горё Режиналь выходит на его замену.
84'
Локерен делает замену. Мехди Терки уходит с поля, а Ржезничек Якуб выходит на его замену.
76'
Стандард делает замену. Карсела-Гонсалес Мехди уходит с поля, а Халилович Ален выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Дешахт Оливье бьет в цель!
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Эмон Рено бьет в цель!
63'
Локерен делает замену. Хуппертс Гуус уходит с поля, а Де Риддер Стив выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Лестьенн Максим бьет в цель!
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Марин Рэзван бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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