  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Бордо
1:0
Первый тайм: 43'
Тулуза
0'
1:0
2' Гол
Башич Тома
29' Желтая карточка
Каюзак Янник
38' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
43'
Первый тайм
43'
Амьен-Аду Кельвен пробует нанести удар издали, но Костил Бенуа держит все под контролем
42'
Тулуза контролирует мяч.
Фол, нарушение
41'
Жан Корентин задерживает мяч рукой
41'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
40'
Майя Джош из команды Бордо играет слишком грубо. Морейра Стивен оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
39'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
38'
Сангаре Ибрахим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза играет слишком грубо. Бриан Джимми оказался на газоне.
38'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
38'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
38'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Тулуза контролирует мяч.
36'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Удар от ворот произведет Бордо
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Какой промах! Морейра Стивен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
35'
Жан Корентин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
35'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Жан Корентин из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Удар от ворот произведет Тулуза
34'
Майя Джош не смог попасть в створ ударом издали
34'
Бриан Джимми из команды Бордо делает пас партнеру.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Чуамени Орельен
Фол, нарушение
32'
Саного Яя задерживает мяч рукой
32'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Тулуза
31'
Чуамени Орельен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
31'
Бриан Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Башич Тома из команды Бордо делает пас партнеру.
30'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Саного Яя из команды Тулуза отдал передачу, которая была заблокирована.
30'
Саного Яя из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
29'
Рефери не любит споров - именно за это Каюзак Янник сейчас получил желтую
Фол, нарушение
29'
Каюзак Янник из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Камано Франсуа пострадал.
28'
Матч возобновлен
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
28'
Йованович Вукашин наказан за толчок Рейне Батист
28'
Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза играет слишком грубо. Камано Франсуа оказался на газоне.
27'
Удар от ворот произведет Бордо
26'
Как он промахнулся? Саного Яя имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
26'
ШАНС! Саного Яя вышел один-на-один с голкипером...
26'
Сангаре Ибрахим делает длинную передачу вперед
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
25'
Хорошую попытку сделал Жан Корентин. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Саного Яя из команды Тулуза делает пас партнеру.
24'
Саного Яя бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
24'
Жан Корентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Йованович Вукашин наказан за толчок Саного Яя
23'
Башич Тома пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
22'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Чуамени Орельен из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
21'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
20'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Угловой
20'
Башич Тома из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
19'
Бафоде Диаките предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
19'
Камано Франсуа из команды Бордо подал угловой слева.
19'
Бафоде Диаките предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Тришар Дрисс из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
18'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет Бордо
17'
Шанс! Градель Макс-Ален из команды Тулуза пробил головой, но мимо
17'
Жан Корентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Тришар Дрисс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Жан Корентин
16'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Морейра Стивен наказан за толчок Башич Тома
15'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
15'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
Угловой
13'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
13'
Паленсия Серги предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Тулуза контролирует мяч.
11'
Паленсия Серги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
11'
Камано Франсуа возвращается на поле.
10'
Матч возобновлен
10'
Матч остановлен
10'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Камано Франсуа получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
8'
Камано Франсуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
8'
Отавио Пассос из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Сангаре Ибрахим пострадал.
7'
Удар от ворот произведет Бордо
7'
Морейра Стивен из команды Тулуза навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
7'
Сангаре Ибрахим нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Сёдзи Гэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бриан Джимми из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет Бордо
6'
ШАНС! Жан Корентин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Офсайд
5'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
Фол, нарушение
4'
Саного Яя из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Йованович Вукашин заработал фол
4'
Удар от ворот произведет Бордо
3'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
2'
Камано Франсуа сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
ГОООООЛ - Башич Тома Бордо забивает ударом головой
2'
Камано Франсуа из команды Бордо делает отличный кросс...
2'
Сёдзи Гэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Камано Франсуа из команды Бордо подал угловой слева.
1'
Амьен-Аду Кельвен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Тулуза начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Кубок (1/8 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Кубок (1/4 финала)
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Бельгия: Первый дивизион А
Болгария: Первая профессиональная лига
Бразилия: Минейро
Германия: Бундеслига: Женщины
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Дания: Суперлига Дании
Индия: Суперлига Индии
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Кубок ФНЛ (Плей-офф)
Македония: Первая лига
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Польша: Экстракласса
Румыния: Первая лига
Сербия: Суперлига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 2)
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 7)
Швеция: Кубок (Группа 8)

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация