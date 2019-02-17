Стадион: Матмю Атлантик
1:0
2' ГолБашич Тома
29' Желтая карточкаКаюзак Янник
38' Желтая карточкаСангаре Ибрахим
Первый тайм
43'
Амьен-Аду Кельвен пробует нанести удар издали, но Костил Бенуа держит все под контролем
42'
41'
Жан Корентин задерживает мяч рукой
41'
40'
Майя Джош из команды Бордо играет слишком грубо. Морейра Стивен оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
39'
38'
Сангаре Ибрахим получил желтую карточку от судьи
38'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза играет слишком грубо. Бриан Джимми оказался на газоне.
38'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
38'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
38'
37'
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Какой промах! Морейра Стивен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
35'
Жан Корентин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Жан Корентин из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Удар от ворот произведет Тулуза
34'
Майя Джош не смог попасть в створ ударом издали
34'
Бриан Джимми из команды Бордо делает пас партнеру.
33'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Чуамени Орельен
32'
Саного Яя задерживает мяч рукой
32'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Тулуза
31'
Чуамени Орельен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
31'
Бриан Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Башич Тома из команды Бордо делает пас партнеру.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
29'
Рефери не любит споров - именно за это Каюзак Янник сейчас получил желтую
29'
Каюзак Янник из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Камано Франсуа пострадал.
28'
Матч возобновлен
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Йованович Вукашин наказан за толчок Рейне Батист
28'
Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза играет слишком грубо. Камано Франсуа оказался на газоне.
27'
26'
Как он промахнулся? Саного Яя имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
26'
ШАНС! Саного Яя вышел один-на-один с голкипером...
26'
Сангаре Ибрахим делает длинную передачу вперед
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
25'
Хорошую попытку сделал Жан Корентин. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
Саного Яя бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
24'
Жан Корентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Йованович Вукашин наказан за толчок Саного Яя
23'
Башич Тома пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
22'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Судья сигнализирует, что Чуамени Орельен из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
20'
20'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
20'
Башич Тома из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
19'
Бафоде Диаките предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Камано Франсуа из команды Бордо подал угловой слева.
19'
Бафоде Диаките предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Тришар Дрисс из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
18'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
18'
17'
Шанс! Градель Макс-Ален из команды Тулуза пробил головой, но мимо
17'
Жан Корентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Судья сигнализирует, что Тришар Дрисс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Жан Корентин
16'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Морейра Стивен наказан за толчок Башич Тома
15'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
15'
14'
14'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
13'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
13'
Паленсия Серги предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
12'
11'
Паленсия Серги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
11'
Камано Франсуа возвращается на поле.
10'
Матч возобновлен
10'
Матч остановлен
10'
10'
Матч возобновлен
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Камано Франсуа получил травму и медбригада забирает его с поля.
8'
Камано Франсуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Отавио Пассос из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Сангаре Ибрахим пострадал.
7'
7'
Морейра Стивен из команды Тулуза навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
7'
Сангаре Ибрахим нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Сёдзи Гэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бриан Джимми из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
6'
6'
ШАНС! Жан Корентин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
5'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
4'
Саного Яя из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Йованович Вукашин заработал фол
4'
3'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
2'
Камано Франсуа сделал результативную передачу.
2'
ГОООООЛ - Башич Тома Бордо забивает ударом головой
2'
Камано Франсуа из команды Бордо делает отличный кросс...
2'
Сёдзи Гэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Камано Франсуа из команды Бордо подал угловой слева.
1'
Амьен-Аду Кельвен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Тулуза начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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