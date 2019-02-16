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  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А
Стадион:
Васланд-Беверен
2:1
Конец матча
Гент
0'
32' Желтая карточка
Francesco Forte I
1:0
37' Гол
Maximiliano Caufriez
38' Желтая карточка
Maximiliano Caufriez
41' Желтая карточка
Ванцо Флориано
49' Желтая карточка
Эсити Андерсон
67' Желтая карточка
Жан-Люк Домпе
83' Желтая карточка
Безус Роман
2:0
84' Пенальти
Francesco Forte I
85' Вторая желтая карточка
Maximiliano Caufriez
2:1
90' Гол
Квилитая Георгий
90' Желтая карточка
Верстрате Луи
90'+6
Второй тайм
90'
Васланд-Беверен делает замену. Francesco Forte уходит с поля, а Милошевич Стефан выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Верстрате Луи получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Квилитая Георгий бьет в цель!
85'
Maximiliano Caufriez получает вторую желтую карточку. Удаление.
85'
Васланд-Беверен делает замену. Ванцо Флориано уходит с поля, а Лулич Карло выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Francesco Forte из команды Васланд-Беверен забивает с точки!
Желтая карточка
83'
Безус Роман получил желтую карточку от судьи
80'
Васланд-Беверен делает замену. Болевич Александар уходит с поля, а Paul Keita выходит на его замену.
76'
Гент делает замену. Яремчук Роман уходит с поля, а Квилитая Георгий выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Жан-Люк Домпе получил желтую карточку от судьи
52'
Гент делает замену. Эсити Андерсон уходит с поля, а Безус Роман выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Эсити Андерсон получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Гент делает замену. Деягере Брехт уходит с поля, а Жан-Люк Домпе выходит на его замену.
Желтая карточка
41'
Ванцо Флориано получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Maximiliano Caufriez получил желтую карточку от судьи
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Maximiliano Caufriez бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Francesco Forte получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Freethiel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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