Стадион: Фреетиель
2:1
Конец матча
32' Желтая карточкаFrancesco Forte I
1:0
37' ГолMaximiliano Caufriez
38' Желтая карточкаMaximiliano Caufriez
41' Желтая карточкаВанцо Флориано
49' Желтая карточкаЭсити Андерсон
67' Желтая карточкаЖан-Люк Домпе
83' Желтая карточкаБезус Роман
2:0
84' ПенальтиFrancesco Forte I
85' Вторая желтая карточкаMaximiliano Caufriez
2:1
90' ГолКвилитая Георгий
90' Желтая карточкаВерстрате Луи
Второй тайм
90'
Васланд-Беверен делает замену. Francesco Forte уходит с поля, а Милошевич Стефан выходит на его замену.
90'
Верстрате Луи получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Квилитая Георгий бьет в цель!
85'
Maximiliano Caufriez получает вторую желтую карточку. Удаление.
85'
Васланд-Беверен делает замену. Ванцо Флориано уходит с поля, а Лулич Карло выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Francesco Forte из команды Васланд-Беверен забивает с точки!
83'
Безус Роман получил желтую карточку от судьи
80'
Васланд-Беверен делает замену. Болевич Александар уходит с поля, а Paul Keita выходит на его замену.
76'
Гент делает замену. Яремчук Роман уходит с поля, а Квилитая Георгий выходит на его замену.
67'
Жан-Люк Домпе получил желтую карточку от судьи
52'
Гент делает замену. Эсити Андерсон уходит с поля, а Безус Роман выходит на его замену.
49'
Эсити Андерсон получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Гент делает замену. Деягере Брехт уходит с поля, а Жан-Люк Домпе выходит на его замену.
41'
Ванцо Флориано получил желтую карточку от судьи
38'
Maximiliano Caufriez получил желтую карточку от судьи
37'
Г О О О О Л - Maximiliano Caufriez бьет в цель!
32'
Francesco Forte получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Freethiel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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