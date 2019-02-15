Стадион: Гроупама Арена
1:0
15' ГолТерье Мартен
1:1
21' ГолЭбоа Феликс
28' Желтая карточкаМарсал Фернандо
2:1
35' ГолФекир Набиль
67' Желтая карточкаТраоре Бертран
84' Желтая карточкаЭбоа Феликс
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
94'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
93'
Марсал Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Ру Нолан и попал в каркас ворот!
93'
92'
92'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
92'
Бенезе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
92'
Марсело Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Фири Лебоганг не смог попасть в створ ударом издали
91'
91'
Тюрам Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
До Лука из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Тусар Люка пострадал.
90'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
90'
90'
До Лука не смог попасть в створ ударом издали
89'
89'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
89'
Тактическая замена. Ндонг Ибраим уходит с поля и его заменяет До Лука
88'
87'
87'
Ру Нолан не смог попасть в створ ударом издали
87'
Корне Максвелл бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
87'
86'
86'
Депай Мемфис не смог попасть в створ ударом издали
85'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
84'
Эбоа Феликс получил желтую карточку от судьи
84'
Эбоа Феликс из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Депай Мемфис пострадал.
83'
83'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
82'
82'
Фекир Набиль из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
82'
82'
Ауа Уссем не смог попасть в створ ударом издали
81'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
79'
Судья сигнализирует, что Корне Максвелл из команды Лион поставил подножку. Пострадал Фири Лебоганг
79'
79'
Тактическая замена. Дембеле Мусса I уходит с поля и его заменяет Депай Мемфис
77'
Судья сигнализирует, что Тюрам Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Корне Максвелл
76'
Шанс! Марсело Антонио из команды Лион пробил головой, но мимо
76'
76'
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
74'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
74'
Вратарь парирует удар, который нанес Ру Нолан, и мяч снова в игре
74'
Бенезе Николя из команды Генгам делает пас партнеру.
73'
Тактическая замена. Траоре Бертран уходит с поля и его заменяет Корне Максвелл
73'
Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Траоре Шейк
72'
70'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
70'
Ру Нолан наказан за толчок Марсал Фернандо
69'
Дембеле Мусса I из команды Лион в офсайде
69'
69'
Дембеле Мусса I из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
69'
Дембеле Мусса I из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
68'
Ребошу Педру нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Траоре Бертран получил желтую карточку от судьи
67'
Траоре Бертран из команды Лион опасно и грубо сыграл. Тюрам Маркус пострадал.
66'
Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Бенезе Николя
66'
Тактическая замена. Менди Александр уходит с поля и его заменяет Ру Нолан
65'
Марсело Антонио наказан за толчок Тюрам Маркус
65'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
65'
После удара головой, который сделал Дембеле Мусса I мяч выносится вратарем на угловой
65'
Терье Мартен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
64'
Траоре Шейк из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Фекир Набиль пострадал.
64'
Фекир Набиль из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
63'
63'
62'
62'
62'
Фири Лебоганг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Дембеле Мусса I из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
61'
Денайе Джейсон получил травму и заменен. Менди Ферлан выходит на поле.
60'
59'
Хорошую попытку сделал Менди Александр. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
57'
57'
Менди Александр из команды Генгам играет слишком грубо. Денайе Джейсон оказался на газоне.
56'
56'
55'
55'
Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
55'
Фири Лебоганг задерживает мяч рукой
54'
53'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
53'
Блас Людовик из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
53'
Отличные скиллы показывает Блас Людовик, обводя своих соперников
52'
52'
Дембеле Мусса I из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
52'
51'
51'
Фекир Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
49'
48'
48'
48'
48'
Дембеле Мусса I из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Дембеле Мусса I из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
47'
Ребошу Педру из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Генгам начинает контратаку
47'
47'
47'
46'
46'
Денайе Джейсон из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
45'
44'
Фекир Набиль из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
44'
Траоре Бертран из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
43'
43'
42'
Ребошу Педру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
41'
41'
41'
Траоре Бертран из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
39'
39'
38'
38'
36'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
35'
Ауа Уссем сделал результативную передачу.
35'
Г О О О О Л - Фекир Набиль из команды Лион переиграл вратаря дальним ударом!
35'
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
35'
Фекир Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
34'
Вратарь парирует удар, который нанес Дюбуа Лео, и мяч снова в игре
34'
Отличные скиллы показывает Дюбуа Лео, обводя своих соперников
33'
33'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
32'
32'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
30'
30'
Ндонг Ибраим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Менди Александр из команды Генгам делает пас партнеру.
30'
Блас Людовик из команды Генгам делает пас партнеру.
30'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
29'
29'
29'
28'
28'
Марсал Фернандо получил желтую карточку от судьи
28'
Марсал Фернандо из команды Лион опасно и грубо сыграл. Коко Маркус пострадал.
27'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Вратарь парирует удар, который нанес Фекир Набиль, и мяч снова в игре
27'
Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Тусар Люка
26'
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
26'
Тюрам Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
25'
Дембеле Мусса I из команды Лион нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
24'
23'
23'
21'
Ребошу Педру сделал результативную передачу.
21'
ГОООООЛ - Эбоа Феликс Генгам забивает ударом головой
21'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
21'
Лопеш Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
21'
20'
20'
20'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
19'
18'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Блас Людовик из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
17'
Ребошу Педру из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Траоре Бертран пострадал.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
15'
Г О О О О Л - Терье Мартен забивает!
15'
Ауа Уссем нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
15'
Менди Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Траоре Бертран мяч отрикошетил от ворот
14'
Отличные скиллы показывает Траоре Бертран, обводя своих соперников
13'
Траоре Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Терье Мартен из команды Лион подал угловой справа.
13'
Дембеле Мусса I мяч отрикошетил от ворот
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Терье Мартен, и мяч снова в игре
13'
Тусар Люка нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
12'
12'
Траоре Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Марсело Антонио из команды Лион делает передачу одноклубнику.
12'
12'
12'
11'
Марсал Фернандо из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
10'
Блас Людовик из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
9'
9'
Дембеле Мусса I из команды Лион в офсайде
9'
Фекир Набиль из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
8'
Ребошу Педру из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
7'
7'
Блас Людовик из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
6'
Тусар Люка нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
6'
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
4'
4'
3'
Менди Александр из команды Генгам играет слишком грубо. Ауа Уссем оказался на газоне.
2'
2'
2'
Траоре Бертран нанес удар, но промахнулся очень сильно.
2'
Тусар Люка из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Генгам начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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