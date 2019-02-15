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  5. Лига 1
Стадион:
Лион
2:1
Конец матча
Генгам
0'
1:0
15' Гол
Терье Мартен
1:1
21' Гол
Эбоа Феликс
28' Желтая карточка
Марсал Фернандо
2:1
35' Гол
Фекир Набиль
67' Желтая карточка
Траоре Бертран
84' Желтая карточка
Эбоа Феликс
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
94'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
93'
Марсал Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Ру Нолан и попал в каркас ворот!
93'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
92'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
92'
Бенезе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Удар от ворот произведет Лион
Травма, повреждение
92'
Марсело Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Фири Лебоганг не смог попасть в створ ударом издали
91'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Тюрам Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
90'
До Лука из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Тусар Люка пострадал.
90'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
90'
Удар от ворот произведет Лион
90'
До Лука не смог попасть в створ ударом издали
89'
Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
89'
Тактическая замена. Ндонг Ибраим уходит с поля и его заменяет До Лука
88'
Генгам контролирует мяч.
87'
Удар от ворот произведет Лион
87'
Ру Нолан не смог попасть в створ ударом издали
87'
Корне Максвелл бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
87'
Фекир Набиль из команды Лион отправил кросс в штрафную...
87'
Ауа Уссем из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Удар от ворот произведет Генгам
86'
Депай Мемфис не смог попасть в створ ударом издали
85'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Желтая карточка
84'
Эбоа Феликс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
84'
Эбоа Феликс из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Депай Мемфис пострадал.
83'
Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
82'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Фекир Набиль из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
82'
Удар от ворот произведет Генгам
82'
Ауа Уссем не смог попасть в створ ударом издали
81'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Удар от ворот произведет Лион
80'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Корне Максвелл из команды Лион поставил подножку. Пострадал Фири Лебоганг
79'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Тактическая замена. Дембеле Мусса I уходит с поля и его заменяет Депай Мемфис
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Тюрам Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Корне Максвелл
76'
Шанс! Марсело Антонио из команды Лион пробил головой, но мимо
Угловой
76'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
76'
Траоре Шейк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Лион контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
74'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
74'
Вратарь парирует удар, который нанес Ру Нолан, и мяч снова в игре
74'
Бенезе Николя из команды Генгам делает пас партнеру.
73'
Тактическая замена. Траоре Бертран уходит с поля и его заменяет Корне Максвелл
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Траоре Шейк
72'
Лион контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
70'
Ру Нолан наказан за толчок Марсал Фернандо
Офсайд
69'
Дембеле Мусса I из команды Лион в офсайде
69'
Удар от ворот произведет Генгам
69'
Дембеле Мусса I из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
69'
Дембеле Мусса I из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
68'
Ребошу Педру нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
67'
Траоре Бертран получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
Траоре Бертран из команды Лион опасно и грубо сыграл. Тюрам Маркус пострадал.
66'
Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Бенезе Николя
66'
Тактическая замена. Менди Александр уходит с поля и его заменяет Ру Нолан
Фол, нарушение
65'
Марсело Антонио наказан за толчок Тюрам Маркус
Угловой
65'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
65'
После удара головой, который сделал Дембеле Мусса I мяч выносится вратарем на угловой
65'
Терье Мартен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Фол, нарушение
64'
Траоре Шейк из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Фекир Набиль пострадал.
64'
Фекир Набиль из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
63'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
62'
Фири Лебоганг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Дембеле Мусса I из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Денайе Джейсон получил травму и заменен. Менди Ферлан выходит на поле.
60'
Лион контролирует мяч.
59'
Хорошую попытку сделал Менди Александр. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Генгам контролирует мяч.
57'
Лион контролирует мяч.
Фол, нарушение
57'
Менди Александр из команды Генгам играет слишком грубо. Денайе Джейсон оказался на газоне.
56'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Лион контролирует мяч.
55'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
55'
Фири Лебоганг задерживает мяч рукой
54'
Удар от ворот произведет Лион
53'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
53'
Блас Людовик из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
53'
Отличные скиллы показывает Блас Людовик, обводя своих соперников
52'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Дембеле Мусса I из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
52'
Марсал Фернандо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
51'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Фекир Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Отличные скиллы показывает Фекир Набиль, обводя своих соперников
50'
Лион контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
49'
Генгам контролирует мяч.
48'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Генгам
48'
Дембеле Мусса I из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Дембеле Мусса I из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
47'
Ребошу Педру из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Генгам начинает контратаку
47'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Фекир Набиль из команды Лион отправил кросс в штрафную...
Угловой
47'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
46'
Траоре Шейк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Денайе Джейсон из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
45'
Лион контролирует мяч.
44'
Фекир Набиль из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
44'
Траоре Бертран из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
43'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Ребошу Педру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Марсал Фернандо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
42'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Лион контролирует мяч.
41'
Удар от ворот произведет Генгам
41'
Траоре Бертран из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
39'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Лион контролирует мяч.
38'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Удар от ворот произведет Генгам
36'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
35'
Ауа Уссем сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Фекир Набиль из команды Лион переиграл вратаря дальним ударом!
35'
Отличные скиллы показывает Фекир Набиль, обводя своих соперников
35'
Ауа Уссем из команды Лион отправил кросс в штрафную...
35'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Травма, повреждение
35'
Фекир Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Вратарь парирует удар, который нанес Дюбуа Лео, и мяч снова в игре
34'
Отличные скиллы показывает Дюбуа Лео, обводя своих соперников
34'
Ауа Уссем из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
32'
Генгам контролирует мяч.
31'
Удар от ворот произведет Генгам
30'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
30'
Удар от ворот произведет Лион
30'
Ндонг Ибраим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Менди Александр из команды Генгам делает пас партнеру.
30'
Блас Людовик из команды Генгам делает пас партнеру.
30'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
29'
Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
29'
Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
28'
Марсал Фернандо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Марсал Фернандо из команды Лион опасно и грубо сыграл. Коко Маркус пострадал.
27'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Вратарь парирует удар, который нанес Фекир Набиль, и мяч снова в игре
27'
Ауа Уссем из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Тусар Люка
26'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Травма, повреждение
26'
Тюрам Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
25'
Дембеле Мусса I из команды Лион нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
24'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
23'
Генгам контролирует мяч.
23'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Ребошу Педру сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
ГОООООЛ - Эбоа Феликс Генгам забивает ударом головой
Угловой
21'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
21'
Лопеш Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
21'
Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
20'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
19'
Лион контролирует мяч.
18'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Блас Людовик из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Лион контролирует мяч.
Фол, нарушение
17'
Ребошу Педру из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Траоре Бертран пострадал.
16'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Терье Мартен забивает!
15'
Ауа Уссем нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
15'
Менди Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
15'
Траоре Бертран мяч отрикошетил от ворот
14'
Отличные скиллы показывает Траоре Бертран, обводя своих соперников
13'
Траоре Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Терье Мартен из команды Лион подал угловой справа.
13'
Дембеле Мусса I мяч отрикошетил от ворот
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Терье Мартен, и мяч снова в игре
13'
Дюбуа Лео из команды Лион делает пас партнеру.
13'
Тусар Люка нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Фекир Набиль из команды Лион отправил кросс в штрафную...
12'
Траоре Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Марсело Антонио из команды Лион делает передачу одноклубнику.
Угловой
12'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
12'
Траоре Шейк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Отличные скиллы показывает Фекир Набиль, обводя своих соперников
11'
Марсал Фернандо из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Лион контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
10'
Блас Людовик из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
9'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
9'
Дембеле Мусса I из команды Лион в офсайде
9'
Фекир Набиль из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ребошу Педру из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
7'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Блас Людовик из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
6'
Тусар Люка нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Марсал Фернандо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
5'
Лион контролирует мяч.
5'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
4'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Лион контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Менди Александр из команды Генгам играет слишком грубо. Ауа Уссем оказался на газоне.
2'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Генгам
2'
Траоре Бертран нанес удар, но промахнулся очень сильно.
2'
Тусар Люка из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Генгам начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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