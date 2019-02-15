Стадион: Дес Костьерес
13' Желтая карточкаШафик Фуад
1:0
28' ГолСаванье Тежи
35' Желтая карточкаФерри Жордан
35' Желтая карточкаАбейд Мехди
54' Желтая карточкаЛаутоа Веслей
58' Желтая карточкаЛандре Лоик
66' Желтая карточкаХаддади Уссама
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Второй тайм
71'
Ним начинает контратаку
71'
Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
71'
70'
70'
Шафик Фуад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Ним имеет хороший шанс забить.
70'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Мари Жордан наказан за толчок Тиуб Сада
69'
Слити Наим из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
68'
68'
67'
Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Хаддади Уссама совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
66'
Безумный фол. Хаддади Уссама грубо играет против соперника. Пострадал Алакуш Софьян
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
65'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
64'
64'
Матч возобновлен
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
64'
Тактическая замена. Бальмон Флорен уходит с поля и его заменяет Квон Чхан Хун
63'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Матч возобновлен
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Судья сигнализирует, что Алиуи Рашид из команды Ним поставил подножку. Пострадал Слити Наим
61'
61'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
60'
Штрафной исполнил Саванье Тежи, после его удара Аллен Бобби сделал классный сейв. Угловой
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Хаддади Уссама из команды Дижон играет слишком грубо. Тиуб Сада оказался на газоне.
59'
Алакуш Софьян из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
59'
Слити Наим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
58'
Ландре Лоик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
58'
Безумный фол. Ландре Лоик грубо играет против соперника. Пострадал Каба Сори
57'
57'
Тактическая замена. Гийом Батист уходит с поля и его заменяет Алиуи Рашид
57'
Алакуш Софьян не смог попасть в створ ударом издали
57'
Алакуш Софьян из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
54'
Лаутоа Веслей получает желтую карточку за игру рукой
54'
Лаутоа Веслей задерживает мяч рукой
53'
Судья сигнализирует, что Мари Жордан из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ферри Жордан
52'
52'
ШАНС! Гийом Батист нанес удар с лета, но не попал по воротам!
52'
Бобишон Антонен нанес удар издали, а Аллен Бобби отбил его обратно в игру!
51'
Бобишон Антонен из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
51'
Тавареш Жулио из команды Дижон сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
51'
Головой пробил Тавареш Жулио, но голкипер отбил его в поле!
50'
Слити Наим из команды Дижон делает передачу одноклубнику.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
49'
49'
Слити Наим из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Дижон начинает контратаку
49'
49'
Слити Наим наказан за толчок Саванье Тежи
47'
Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Бобишон Антонен наказан за толчок Каба Сори
46'
Судья сигнализирует, что Бобишон Антонен из команды Ним поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Ним играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
46'
Буанга Денис из команды Ним в офсайде
46'
Ландре Лоик из команды Ним делает передачу одноклубнику.
46'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Агер Наиф из команды Дижон толкнул локтем оппонента. Это Бобишон Антонен заработал фол
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
44'
44'
44'
Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой слева.
43'
42'
Хорошую попытку сделал Абейд Мехди. Удар в створ, но вратарь начеку
42'
Алакуш Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Мари Жордан из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
41'
41'
41'
Мауасса Фет из команды Ним навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
Каба Сори наказан за толчок Саванье Тежи
40'
39'
39'
39'
39'
ШАНС! Абейд Мехди нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Слити Наим из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
37'
Буанга Денис из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Буанга Денис из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
37'
Ним начинает контратаку
37'
36'
36'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
Абейд Мехди получает желтую карточку за неспортивное поведение
35'
Ферри Жордан получает желтую карточку за неспортивное поведение
34'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
34'
Саванье Тежи из команды Ним толкнул локтем оппонента. Это Абейд Мехди заработал фол
34'
34'
Гийом Батист из команды Ним нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
33'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
32'
Тавареш Жулио наказан за толчок Ландре Лоик
32'
Алакуш Софьян из команды Ним направляет мяч в штрафную площадку, но Аллен Бобби выбегает и ловит мяч
32'
31'
31'
31'
Бальмон Флорен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
31'
Судья сигнализирует, что Алакуш Софьян из команды Ним поставил подножку. Пострадал Слити Наим
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
30'
Ферри Жордан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
ГОООООЛ - Саванье Тежи из команды Ним забивает из-за штрафной площади
28'
Аллен Бобби ошибается в защите.
28'
Саванье Тежи из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
27'
27'
Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
27'
Должен был быть гол! Тиуб Сада имел отличный шанс, но Аллен Бобби не дал голу состоятся!
27'
Буанга Денис из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
26'
Мари Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
25'
Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой справа.
24'
Слити Наим мяч отрикошетил от ворот
24'
24'
23'
Судья сигнализирует, что Ферри Жордан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Агер Наиф
22'
22'
21'
Каба Сори из команды Дижон играет слишком грубо. Саванье Тежи оказался на газоне.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
20'
Гийом Батист возвращается на поле.
19'
Безумный фол. Бальмон Флорен грубо играет против соперника. Пострадал Саванье Тежи
19'
19'
Матч возобновлен
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Гийом Батист получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
17'
17'
Судья сигнализирует, что Тиуб Сада из команды Ним поставил подножку. Пострадал Бальмон Флорен
16'
16'
16'
Шанс! Буанга Денис из команды Ним пробил головой, но мимо
16'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
15'
Алакуш Софьян из команды Ним отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Отличные скиллы показывает Алакуш Софьян, обводя своих соперников
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
13'
Шафик Фуад совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
13'
Безумный фол. Шафик Фуад грубо играет против соперника. Пострадал Мауасса Фет
13'
12'
Тавареш Жулио наказан за толчок Ландре Лоик
12'
11'
11'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ферри Жордан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Шафик Фуад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
9'
Лаутоа Веслей из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
Ним имеет хороший шанс забить.
9'
Абейд Мехди из команды Дижон играет слишком грубо. Бобишон Антонен оказался на газоне.
8'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
8'
7'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
6'
Слити Наим из команды Дижон играет слишком грубо. Алакуш Софьян оказался на газоне.
5'
5'
5'
Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
4'
4'
ШАНС! Бобишон Антонен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
3'
3'
3'
Мауасса Фет из команды Ним делает неудачный навес.
3'
2'
2'
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Слити Наим из команды Дижон играет слишком грубо. Саванье Тежи оказался на газоне.
1'
Каба Сори нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Дижон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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