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  5. Лига 1
Стадион:
Ним
1:0
Второй тайм: 71'
Дижон
0'
13' Желтая карточка
Шафик Фуад
1:0
28' Гол
Саванье Тежи
35' Желтая карточка
Ферри Жордан
35' Желтая карточка
Абейд Мехди
54' Желтая карточка
Лаутоа Веслей
58' Желтая карточка
Ландре Лоик
66' Желтая карточка
Хаддади Уссама
71'
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Второй тайм
71'
Ним начинает контратаку
71'
Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
71'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
70'
Дижон имеет хороший шанс забить.
70'
Шафик Фуад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Алакуш Софьян из команды Ним отправил кросс в штрафную...
70'
Ним имеет хороший шанс забить.
70'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
69'
Мари Жордан наказан за толчок Тиуб Сада
69'
Слити Наим из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
68'
Дижон контролирует мяч.
68'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
66'
Хаддади Уссама совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
66'
Безумный фол. Хаддади Уссама грубо играет против соперника. Пострадал Алакуш Софьян
65'
Ним контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
65'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
64'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Матч возобновлен
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Тактическая замена. Бальмон Флорен уходит с поля и его заменяет Квон Чхан Хун
63'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Матч возобновлен
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Алиуи Рашид из команды Ним поставил подножку. Пострадал Слити Наим
61'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
60'
Штрафной исполнил Саванье Тежи, после его удара Аллен Бобби сделал классный сейв. Угловой
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
60'
Хаддади Уссама из команды Дижон играет слишком грубо. Тиуб Сада оказался на газоне.
59'
Алакуш Софьян из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Удар от ворот произведет Ним
59'
Слити Наим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
58'
Ландре Лоик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
58'
Безумный фол. Ландре Лоик грубо играет против соперника. Пострадал Каба Сори
57'
Удар от ворот произведет Дижон
57'
Тактическая замена. Гийом Батист уходит с поля и его заменяет Алиуи Рашид
57'
Алакуш Софьян не смог попасть в створ ударом издали
57'
Алакуш Софьян из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
56'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Дижон контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Желтая карточка
54'
Лаутоа Веслей получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
54'
Лаутоа Веслей задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Мари Жордан из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ферри Жордан
52'
Удар от ворот произведет Дижон
52'
ШАНС! Гийом Батист нанес удар с лета, но не попал по воротам!
52'
Бобишон Антонен нанес удар издали, а Аллен Бобби отбил его обратно в игру!
51'
Бобишон Антонен из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
51'
Тавареш Жулио из команды Дижон сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
51'
Каба Сори из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Головой пробил Тавареш Жулио, но голкипер отбил его в поле!
50'
Слити Наим из команды Дижон делает передачу одноклубнику.
50'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
Дижон контролирует мяч.
49'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Слити Наим из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Дижон начинает контратаку
49'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
49'
Слити Наим наказан за толчок Саванье Тежи
47'
Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Бобишон Антонен наказан за толчок Каба Сори
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Бобишон Антонен из команды Ним поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Ним играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Офсайд
46'
Буанга Денис из команды Ним в офсайде
46'
Ландре Лоик из команды Ним делает передачу одноклубнику.
46'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Агер Наиф из команды Дижон толкнул локтем оппонента. Это Бобишон Антонен заработал фол
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
44'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Удар от ворот произведет Ним
Угловой
44'
Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой слева.
43'
Каба Сори из команды Дижон отдал передачу, которая была заблокирована.
43'
Дижон имеет хороший шанс забить.
42'
Хорошую попытку сделал Абейд Мехди. Удар в створ, но вратарь начеку
42'
Алакуш Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Мари Жордан из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
41'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Дижон
41'
Мауасса Фет из команды Ним навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
40'
Каба Сори наказан за толчок Саванье Тежи
40'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
39'
Дижон имеет хороший шанс забить.
39'
Удар от ворот произведет Ним
39'
ШАНС! Абейд Мехди нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Слити Наим из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Буанга Денис из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Буанга Денис из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
37'
Ним начинает контратаку
37'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Желтая карточка
35'
Абейд Мехди получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
35'
Ферри Жордан получает желтую карточку за неспортивное поведение
34'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
34'
Саванье Тежи из команды Ним толкнул локтем оппонента. Это Абейд Мехди заработал фол
34'
Удар от ворот произведет Дижон
34'
Гийом Батист из команды Ним нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
33'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Тавареш Жулио наказан за толчок Ландре Лоик
32'
Алакуш Софьян из команды Ним направляет мяч в штрафную площадку, но Аллен Бобби выбегает и ловит мяч
32'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Ним
31'
Бальмон Флорен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Алакуш Софьян из команды Ним поставил подножку. Пострадал Слити Наим
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
Удар от ворот произведет Дижон
30'
Ферри Жордан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Тиуб Сада из команды Ним отправил кросс в штрафную...
Описание гола
28'
ГОООООЛ - Саванье Тежи из команды Ним забивает из-за штрафной площади
28'
Аллен Бобби ошибается в защите.
28'
Саванье Тежи из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
27'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
27'
Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
27'
Должен был быть гол! Тиуб Сада имел отличный шанс, но Аллен Бобби не дал голу состоятся!
27'
Буанга Денис из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
26'
Каба Сори из команды Дижон в офсайде
26'
Дижон имеет хороший шанс забить.
26'
Мари Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Алакуш Софьян из команды Ним отправил кросс в штрафную...
25'
Удар от ворот произведет Ним
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой справа.
24'
Слити Наим мяч отрикошетил от ворот
24'
Дижон контролирует мяч.
24'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Ферри Жордан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Агер Наиф
22'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Тиуб Сада из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
21'
Каба Сори из команды Дижон играет слишком грубо. Саванье Тежи оказался на газоне.
20'
Удар от ворот произведет Дижон
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
Ним контролирует мяч.
Травма, повреждение
20'
Гийом Батист возвращается на поле.
Фол, нарушение
19'
Безумный фол. Бальмон Флорен грубо играет против соперника. Пострадал Саванье Тежи
19'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Гийом Батист получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Тиуб Сада из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Тиуб Сада из команды Ним поставил подножку. Пострадал Бальмон Флорен
16'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет Дижон
16'
Шанс! Буанга Денис из команды Ним пробил головой, но мимо
Угловой
16'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
15'
Алакуш Софьян из команды Ним отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Отличные скиллы показывает Алакуш Софьян, обводя своих соперников
15'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Желтая карточка
13'
Шафик Фуад совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
13'
Безумный фол. Шафик Фуад грубо играет против соперника. Пострадал Мауасса Фет
13'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Тавареш Жулио наказан за толчок Ландре Лоик
12'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ферри Жордан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
11'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Шафик Фуад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Алакуш Софьян из команды Ним отправил кросс в штрафную...
10'
Ним контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
9'
Лаутоа Веслей из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
Ним имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
9'
Абейд Мехди из команды Дижон играет слишком грубо. Бобишон Антонен оказался на газоне.
8'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Дижон контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Ним
7'
Каба Сори из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
7'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Слити Наим из команды Дижон играет слишком грубо. Алакуш Софьян оказался на газоне.
5'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Удар от ворот произведет Дижон
5'
Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Тиуб Сада из команды Ним навешивает в штрафную с рикошетом.
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
4'
Удар от ворот произведет Дижон
4'
ШАНС! Бобишон Антонен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Ним контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Дижон
3'
Мауасса Фет из команды Ним делает неудачный навес.
3'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
Фол, нарушение
1'
Слити Наим из команды Дижон играет слишком грубо. Саванье Тежи оказался на газоне.
1'
Каба Сори нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Дижон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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