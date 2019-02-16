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Стадион:
Анже
0:0
Первый тайм: 6'
Ницца
0' 6'
Первый тайм
6'
Фюльжини Анжело из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Траоре Исмаэль из команды Анже отправил кросс в штрафную...
Угловой
6'
Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой справа.
5'
Баокен Стефан из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
4'
Удар от ворот произведет Ницца
4'
Баокен Стефан из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
4'
Ницца контролирует мяч.
3'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Анже контролирует мяч.
Угловой
2'
Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой справа.
2'
Баокен Стефан мяч отрикошетил от ворот
1'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ницца начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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