Стадион: Пьер Моруа
29' Желтая карточкаИлтон Виторино
38' Желтая карточкаШека
Первый тайм
43'
Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Конгре Даниэль
43'
42'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
41'
41'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
41'
Лекомт Бенджамин отбил мяч на угловой после удара Фонте Жозе из штрафной площади.
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
ШАНС! Фонте Жозе вышел один-на-один с голкипером...
40'
39'
38'
38'
Шека получил желтую карточку от судьи
38'
Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Илтон Виторино
37'
Иконе Джонатан возвращается на поле.
37'
36'
Пепе Николя решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Иконе Джонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Иконе Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
35'
Судья сигнализирует, что Скири Эйе из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Иконе Джонатан
34'
33'
Пепе Николя из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
33'
32'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Судья сигнализирует, что Ристич Михайло из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
29'
Илтон Виторино получил желтую карточку от судьи
29'
Судья сигнализирует, что Илтон Виторино из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
29'
Удар от ворот произведет Лилль
29'
ШАНС! Скири Эйе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье подал угловой справа.
28'
Габриэль дос Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Ристич Михайло из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
27'
Мендес Тьяго из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Ле Таллек Дамьен пострадал.
26'
26'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Мендес Тьяго пострадал.
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Удар от ворот произведет Лилль
25'
Шанс! Шкулетич Петар из команды Монпелье пробил головой, но мимо
24'
Ристич Михайло из команды Монпелье подал угловой справа.
23'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Иконе Джонатан заработал фол
21'
21'
20'
Леау Рафаэл нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
19'
Ристич Михайло нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
18'
Шкулетич Петар из команды Монпелье в офсайде
18'
18'
Леау Рафаэл нанес удар головой, но Лекомт Бенджамин спокойно отбил мяч.
17'
Пье Жереми из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
17'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
15'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
15'
Иконе Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
13'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
12'
Коне Юссуф из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
12'
12'
12'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Пепе Николя заработал фол
11'
10'
10'
Коне Юссуф из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
10'
8'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Шкулетич Петар из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
6'
Пье Жереми наказан за толчок Ойонго Амбруаз
6'
5'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
5'
4'
4'
3'
3'
ШАНС! Пепе Николя нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
3'
Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье подал угловой слева.
2'
Габриэль дос Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Монпелье начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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