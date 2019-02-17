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Стадион:
Лилль
0:0
Первый тайм: 43'
Монпелье
0'
29' Желтая карточка
Илтон Виторино
38' Желтая карточка
Шека
43'
Первый тайм
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Конгре Даниэль
43'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
41'
Лекомт Бенджамин отбил мяч на угловой после удара Фонте Жозе из штрафной площади.
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
ШАНС! Фонте Жозе вышел один-на-один с голкипером...
40'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Лилль контролирует мяч.
38'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
38'
Шека получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Илтон Виторино
Травма, повреждение
37'
Иконе Джонатан возвращается на поле.
37'
Удар от ворот произведет Монпелье
36'
Пепе Николя решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Травма, повреждение
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Иконе Джонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
35'
Иконе Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Скири Эйе из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Иконе Джонатан
34'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Пепе Николя из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
33'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Ристич Михайло из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
30'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Желтая карточка
29'
Илтон Виторино получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Илтон Виторино из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
29'
Удар от ворот произведет Лилль
29'
ШАНС! Скири Эйе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье подал угловой справа.
28'
Габриэль дос Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Ристич Михайло из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Мендес Тьяго из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Ле Таллек Дамьен пострадал.
26'
Монпелье контролирует мяч.
Фол, нарушение
26'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Мендес Тьяго пострадал.
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Удар от ворот произведет Лилль
25'
Шанс! Шкулетич Петар из команды Монпелье пробил головой, но мимо
Угловой
24'
Ристич Михайло из команды Монпелье подал угловой справа.
23'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Иконе Джонатан заработал фол
21'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Леау Рафаэл нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
19'
Ристич Михайло нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Монпелье контролирует мяч.
Офсайд
18'
Шкулетич Петар из команды Монпелье в офсайде
18'
Лилль контролирует мяч.
18'
Леау Рафаэл нанес удар головой, но Лекомт Бенджамин спокойно отбил мяч.
17'
Пье Жереми из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
17'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Лилль контролирует мяч.
15'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
15'
Иконе Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Монпелье
13'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
12'
Коне Юссуф из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
12'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Шека из команды Лилль делает пас партнеру.
12'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Пепе Николя заработал фол
11'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Коне Юссуф из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
10'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Шкулетич Петар из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Пье Жереми наказан за толчок Ойонго Амбруаз
6'
Лилль контролирует мяч.
5'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
5'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Монпелье контролирует мяч.
4'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Монпелье
3'
ШАНС! Пепе Николя нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
3'
Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье подал угловой слева.
2'
Габриэль дос Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Монпелье начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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