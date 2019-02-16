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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 14186
Витесс
3:2
Конец матча
Виллем II
0'
1:0
5' Гол
Линссен Брайан
11' Желтая карточка
Дарфалу Усама
28' Желтая карточка
Фор Наварон
48' Желтая карточка
Майсснер Томас
54' Желтая карточка
Беро Матуш
2:0
59' Гол
Эдегор Мартин
2:1
61' Гол
Исак Александр
64' Желтая карточка
Кроули Дэниэл
3:1
79' Гол
Кларк Макс
3:2
83' Гол
Павлидис Вангелис
90' Желтая карточка
Кристинссон Кристофер Инги
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
96'
Исак Александр нанес удар чуть мимо. Близко!
95'
Тактическая замена. Бюттнер Александер уходит с поля и его заменяет Мухтар Али
95'
Матч возобновлен
95'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Желтая карточка
93'
Кристинссон Кристофер Инги получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Данкерлёй Дамил из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Бюттнер Александер
Фол, нарушение
92'
Линссен Брайан наказан за толчок Тапия Ренато
92'
Удар от ворот произведет Витесс
92'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Матч возобновлен
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Велленройтер Тимон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Шанс! Тапия Ренато из команды Виллем II пробил головой, но мимо
Угловой
91'
Озбилиз Араз из команды Виллем II подал угловой слева.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
Удар от ворот произведет Витесс
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
90'
Шанс! Павлидис Вангелис из команды Виллем II пробил головой, но мимо
90'
Кристинссон Кристофер Инги из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
89'
Тактическая замена. Дауда Мохаммед уходит с поля и его заменяет Richonell Margaret
Офсайд
88'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II в офсайде
88'
Кристинссон Кристофер Инги из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
88'
Анита Вурнон нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
88'
Озбилиз Араз из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
88'
Тактическая замена. Кроули Дэниэл уходит с поля и его заменяет Кристинссон Кристофер Инги
86'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
Угловой
86'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.
86'
Велленройтер Тимон отбил мяч на угловой после удара Линссен Брайан из штрафной площади.
86'
Витесс имеет хороший шанс забить.
85'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
85'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
85'
Хорошую попытку сделал Кларк Макс. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает пас партнеру.
84'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Павлидис Вангелис забивает!
83'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Павлидис Вангелис нанес удар в каркас ворот!
83'
Тапия Ренато из команды Виллем II делает передачу одноклубнику.
83'
Озбилиз Араз из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Фор Наварон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Тапия Ренато
82'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Бюттнер Александер из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
81'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Кларк Макс забивает!
79'
Плохо сыграл Велленройтер Тимон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
79'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.
78'
Дауда Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
78'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Кларк Макс и попал в каркас ворот!
78'
Духи Данило нанес удар, мяч был парирован, но Велленройтер Тимон не удержал его в руках.
78'
Исак Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой слева.
78'
Велленройтер Тимон отбил мяч на угловой после удара Дауда Мохаммед из штрафной площади.
77'
Эдегор Мартин из команды Витесс делает пас партнеру.
77'
Тактическая замена. Врусай Мариос уходит с поля и его заменяет Анита Вурнон
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Тапия Ренато из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Дауда Мохаммед
76'
Виллем II контролирует мяч.
75'
Витесс контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
75'
Удар от ворот произведет Витесс
74'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
74'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Эдуарду Карвалью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Озбилиз Араз из команды Виллем II подал угловой справа.
73'
Кларк Макс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Беро Матуш из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Тапия Ренато пострадал.
72'
Витесс контролирует мяч.
72'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Врусай Мариос из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Бюттнер Александер
71'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Кларк-Солтер Джейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой справа.
70'
Штрафной исполнил Озбилиз Араз, после его удара Эдуарду Карвалью сделал классный сейв. Угловой
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Бюттнер Александер из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Озбилиз Араз
69'
Удар от ворот произведет Виллем II
69'
Эдегор Мартин не смог попасть в створ ударом издали
68'
Удар от ворот произведет Виллем II
68'
Бюттнер Александер не смог попасть в створ ударом издали
67'
Виллем II контролирует мяч.
67'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
67'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Тапия Ренато из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эдегор Мартин
66'
Витесс контролирует мяч.
65'
Исак Александр из команды Виллем II направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
65'
Виллем II контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
65'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
65'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Кларк Макс из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
64'
Кроули Дэниэл получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Безумный фол. Кроули Дэниэл грубо играет против соперника. Пострадал Эдегор Мартин
63'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Игрок команды Виллем II делает подачу своему товарищу по команде.
61'
Павлидис Вангелис сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
ГОЛ! - Исак Александр из команды Виллем II наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
61'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II делает пас партнеру.
61'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
61'
Кларк-Солтер Джейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой справа.
61'
Эдуарду Карвалью отбил мяч на угловой после удара Озбилиз Араз из штрафной площади.
60'
Тапия Ренато из команды Виллем II делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
59'
Фор Наварон сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
ГОЛ! - Эдегор Мартин из команды Витесс наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
59'
Эдегор Мартин из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
58'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
58'
Кларк Макс делает длинную передачу вперед
58'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Данкерлёй Дамил из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Бюттнер Александер
57'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
57'
Караваев Вячеслав из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
57'
Озбилиз Араз выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Бюттнер Александер из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
56'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Питерс Йорденс из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Дауда Мохаммед
55'
Виллем II контролирует мяч.
55'
Удар от ворот произведет Витесс
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Отличный пас сделал Озбилиз Араз из команды Виллем II. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
54'
Виллем II контролирует мяч.
Желтая карточка
54'
Беро Матуш получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Озбилиз Араз
53'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
53'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Виллем II
52'
ШАНС! Бюттнер Александер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Эдегор Мартин из команды Витесс делает пас партнеру.
52'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Виллем II контролирует мяч.
51'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
Витесс контролирует мяч.
50'
Озбилиз Араз из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
48'
Майсснер Томас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Майсснер Томас наказан за толчок Дауда Мохаммед
48'
Врусай Мариос нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Хорошую попытку сделал Линссен Брайан. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Духи Данило из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
48'
Удар от ворот произведет Виллем II
48'
Шанс! Дауда Мохаммед из команды Витесс пробил головой, но мимо
Угловой
47'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.
46'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
46'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Льонч Поль уходит с поля и его заменяет Павлидис Вангелис
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Угловой
49'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
49'
Кларк Макс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Врусай Мариос из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
48'
Линссен Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Озбилиз Араз из команды Виллем II подал угловой справа.
48'
Льонч Поль из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
48'
Беро Матуш из команды Витесс играет слишком грубо. Озбилиз Араз оказался на газоне.
47'
Отличные скиллы показывает Кларк Макс, обводя своих соперников
47'
Виллем II контролирует мяч.
47'
Виллем II контролирует мяч.
46'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Витесс контролирует мяч.
43'
Виллем II контролирует мяч.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Дауда Мохаммед из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Льонч Поль
43'
Удар от ворот произведет Виллем II
43'
Шанс! Кларк-Солтер Джейк из команды Витесс пробил головой, но мимо
Угловой
43'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.
42'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Эдуарду Карвалью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Угловой
41'
Озбилиз Араз из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
41'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Витесс контролирует мяч.
40'
Виллем II контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Хееркенс Фреек
39'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
38'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Матч возобновлен
38'
Дарфалу Усама получил травму и заменен. Дауда Мохаммед выходит на поле.
Травма, повреждение
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Дарфалу Усама получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
36'
Дарфалу Усама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
36'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Дарфалу Усама пострадал.
35'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
35'
Кларк-Солтер Джейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
34'
Льонч Поль нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Эдегор Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
33'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Майсснер Томас из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Дарфалу Усама
31'
Виллем II контролирует мяч.
31'
Опасность предотвращена - Караваев Вячеслав из команды Витесс вступил в отбор удачно
31'
Отличные скиллы показывает Озбилиз Араз, обводя своих соперников
31'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Эдегор Мартин бьет со штрафного в створ, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
Фол, нарушение
30'
Назначен штрафной. Пострадал Эдегор Мартин, его свалил Льонч Поль.
Желтая карточка
28'
Фор Наварон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Безумный фол. Фор Наварон грубо играет против соперника. Пострадал Врусай Мариос
28'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Эдегор Мартин нанес удар издали, а Велленройтер Тимон отбил его обратно в игру!
28'
Беро Матуш из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Витесс контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Виллем II
27'
Линссен Брайан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
26'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
26'
Беро Матуш из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Витесс контролирует мяч.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Бюттнер Александер из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Озбилиз Араз
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
25'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
24'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Виллем II контролирует мяч.
23'
Матч возобновлен
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Удар от ворот произведет Виллем II
21'
Шанс! Линссен Брайан из команды Витесс пробил головой, но мимо
21'
Эдегор Мартин из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
21'
Витесс контролирует мяч.
20'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Тапия Ренато нанес удар, мяч был парирован, но Эдуарду Карвалью не удержал его в руках.
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
20'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Эдуарду Карвалью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Фор Наварон ошибается в защите.
19'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
19'
Эдегор Мартин из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
18'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Витесс контролирует мяч.
17'
Витесс контролирует мяч.
16'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Удар от ворот произведет Витесс
15'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
15'
Исак Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает пас партнеру.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Озбилиз Араз
14'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Витесс контролирует мяч.
13'
Виллем II контролирует мяч.
12'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
12'
Питерс Йорденс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
11'
Дарфалу Усама получил желтую карточку от судьи
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
11'
Безумный фол. Дарфалу Усама грубо играет против соперника. Пострадал Питерс Йорденс
11'
Врусай Мариос из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Озбилиз Араз из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Отличные скиллы показывает Озбилиз Араз, обводя своих соперников
10'
Виллем II контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
10'
Удар от ворот произведет Виллем II
9'
Бюттнер Александер из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
9'
Витесс контролирует мяч.
9'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Льонч Поль из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
7'
Беро Матуш из команды Витесс играет слишком грубо. Кроули Дэниэл оказался на газоне.
5'
Кларк Макс сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
ГОООООЛ - Линссен Брайан Витесс забивает ударом головой
5'
Кларк Макс из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
5'
Удар от ворот произведет Виллем II
5'
Эдегор Мартин из команды Витесс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
4'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Кларк Макс из команды Витесс делает пас партнеру.
3'
Озбилиз Араз пробует нанести удар издали, но Эдуарду Карвалью держит все под контролем
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Бюттнер Александер из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Тапия Ренато
1'
Витесс контролирует мяч.
1'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Виллем II начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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