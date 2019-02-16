Стадион: Гелредом Зрители: 14186
1:0
5' ГолЛинссен Брайан
11' Желтая карточкаДарфалу Усама
28' Желтая карточкаФор Наварон
48' Желтая карточкаМайсснер Томас
54' Желтая карточкаБеро Матуш
2:0
59' ГолЭдегор Мартин
2:1
61' ГолИсак Александр
64' Желтая карточкаКроули Дэниэл
3:1
79' ГолКларк Макс
3:2
83' ГолПавлидис Вангелис
90' Желтая карточкаКристинссон Кристофер Инги
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
96'
Исак Александр нанес удар чуть мимо. Близко!
95'
Тактическая замена. Бюттнер Александер уходит с поля и его заменяет Мухтар Али
95'
Матч возобновлен
95'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
93'
Кристинссон Кристофер Инги получил желтую карточку от судьи
93'
Судья сигнализирует, что Данкерлёй Дамил из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Бюттнер Александер
92'
Линссен Брайан наказан за толчок Тапия Ренато
92'
92'
92'
Матч возобновлен
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Велленройтер Тимон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Шанс! Тапия Ренато из команды Виллем II пробил головой, но мимо
91'
Озбилиз Араз из команды Виллем II подал угловой слева.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
90'
Шанс! Павлидис Вангелис из команды Виллем II пробил головой, но мимо
90'
Кристинссон Кристофер Инги из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
89'
Тактическая замена. Дауда Мохаммед уходит с поля и его заменяет Richonell Margaret
88'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II в офсайде
88'
Кристинссон Кристофер Инги из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
88'
Анита Вурнон нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Озбилиз Араз из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
88'
Тактическая замена. Кроули Дэниэл уходит с поля и его заменяет Кристинссон Кристофер Инги
86'
86'
86'
Велленройтер Тимон отбил мяч на угловой после удара Линссен Брайан из штрафной площади.
86'
Витесс имеет хороший шанс забить.
85'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
85'
Хорошую попытку сделал Кларк Макс. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает пас партнеру.
84'
83'
Г О О О О Л - Павлидис Вангелис забивает!
83'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Павлидис Вангелис нанес удар в каркас ворот!
83'
Тапия Ренато из команды Виллем II делает передачу одноклубнику.
83'
Озбилиз Араз из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
83'
Судья сигнализирует, что Фор Наварон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Тапия Ренато
82'
82'
82'
82'
81'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Г О О О О Л - Кларк Макс забивает!
79'
Плохо сыграл Велленройтер Тимон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
79'
78'
Дауда Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
78'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Кларк Макс и попал в каркас ворот!
78'
Духи Данило нанес удар, мяч был парирован, но Велленройтер Тимон не удержал его в руках.
78'
Исак Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой слева.
78'
Велленройтер Тимон отбил мяч на угловой после удара Дауда Мохаммед из штрафной площади.
77'
Эдегор Мартин из команды Витесс делает пас партнеру.
77'
Тактическая замена. Врусай Мариос уходит с поля и его заменяет Анита Вурнон
76'
Судья сигнализирует, что Тапия Ренато из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Дауда Мохаммед
76'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
75'
74'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
74'
74'
73'
73'
Озбилиз Араз из команды Виллем II подал угловой справа.
73'
Кларк Макс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Беро Матуш из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Тапия Ренато пострадал.
72'
72'
72'
71'
Судья сигнализирует, что Врусай Мариос из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Бюттнер Александер
71'
71'
70'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой справа.
70'
Штрафной исполнил Озбилиз Араз, после его удара Эдуарду Карвалью сделал классный сейв. Угловой
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
70'
Судья сигнализирует, что Бюттнер Александер из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Озбилиз Араз
69'
69'
Эдегор Мартин не смог попасть в створ ударом издали
68'
68'
Бюттнер Александер не смог попасть в створ ударом издали
67'
67'
67'
67'
Судья сигнализирует, что Тапия Ренато из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эдегор Мартин
66'
65'
Исак Александр из команды Виллем II направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
65'
65'
65'
Кларк Макс из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
64'
Кроули Дэниэл получил желтую карточку от судьи
64'
Безумный фол. Кроули Дэниэл грубо играет против соперника. Пострадал Эдегор Мартин
63'
62'
Игрок команды Виллем II делает подачу своему товарищу по команде.
61'
Павлидис Вангелис сделал результативную передачу.
61'
ГОЛ! - Исак Александр из команды Виллем II наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
61'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II делает пас партнеру.
61'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
61'
61'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой справа.
61'
Эдуарду Карвалью отбил мяч на угловой после удара Озбилиз Араз из штрафной площади.
60'
Тапия Ренато из команды Виллем II делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
59'
Фор Наварон сделал результативную передачу.
59'
ГОЛ! - Эдегор Мартин из команды Витесс наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
59'
Эдегор Мартин из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
58'
58'
Кларк Макс делает длинную передачу вперед
58'
58'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Судья сигнализирует, что Данкерлёй Дамил из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Бюттнер Александер
57'
57'
Караваев Вячеслав из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
57'
Озбилиз Араз выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
56'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Судья сигнализирует, что Питерс Йорденс из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Дауда Мохаммед
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Отличный пас сделал Озбилиз Араз из команды Виллем II. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
54'
54'
Беро Матуш получил желтую карточку от судьи
54'
Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Озбилиз Араз
53'
Данкерлёй Дамил наказан за толчок Бюттнер Александер
53'
53'
53'
52'
ШАНС! Бюттнер Александер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Эдегор Мартин из команды Витесс делает пас партнеру.
52'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
51'
50'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
50'
Озбилиз Араз из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
48'
Майсснер Томас получил желтую карточку от судьи
48'
Майсснер Томас наказан за толчок Дауда Мохаммед
48'
Врусай Мариос нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Хорошую попытку сделал Линссен Брайан. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Духи Данило из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
48'
48'
Шанс! Дауда Мохаммед из команды Витесс пробил головой, но мимо
47'
46'
46'
46'
46'
Тактическая замена. Льонч Поль уходит с поля и его заменяет Павлидис Вангелис
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
49'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
49'
Кларк Макс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Врусай Мариос из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
48'
Линссен Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Озбилиз Араз из команды Виллем II подал угловой справа.
48'
Льонч Поль из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Беро Матуш из команды Витесс играет слишком грубо. Озбилиз Араз оказался на газоне.
47'
Отличные скиллы показывает Кларк Макс, обводя своих соперников
47'
47'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
43'
43'
Судья сигнализирует, что Дауда Мохаммед из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Льонч Поль
43'
43'
Шанс! Кларк-Солтер Джейк из команды Витесс пробил головой, но мимо
43'
42'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
41'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
41'
Озбилиз Араз из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
41'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Хееркенс Фреек
39'
39'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
38'
Матч возобновлен
38'
Дарфалу Усама получил травму и заменен. Дауда Мохаммед выходит на поле.
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Дарфалу Усама получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Дарфалу Усама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Дарфалу Усама пострадал.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
35'
35'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
34'
Льонч Поль нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Эдегор Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
33'
33'
32'
Судья сигнализирует, что Майсснер Томас из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Дарфалу Усама
31'
31'
Опасность предотвращена - Караваев Вячеслав из команды Витесс вступил в отбор удачно
31'
Отличные скиллы показывает Озбилиз Араз, обводя своих соперников
31'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Эдегор Мартин бьет со штрафного в створ, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
30'
Назначен штрафной. Пострадал Эдегор Мартин, его свалил Льонч Поль.
28'
Фор Наварон получил желтую карточку от судьи
28'
Безумный фол. Фор Наварон грубо играет против соперника. Пострадал Врусай Мариос
28'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Эдегор Мартин нанес удар издали, а Велленройтер Тимон отбил его обратно в игру!
28'
Беро Матуш из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
27'
27'
Линссен Брайан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
26'
26'
Беро Матуш из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
25'
Судья сигнализирует, что Бюттнер Александер из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Озбилиз Араз
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
25'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
24'
23'
23'
Матч возобновлен
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
21'
21'
Шанс! Линссен Брайан из команды Витесс пробил головой, но мимо
21'
Эдегор Мартин из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
21'
20'
20'
Тапия Ренато нанес удар, мяч был парирован, но Эдуарду Карвалью не удержал его в руках.
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
20'
20'
20'
Фор Наварон ошибается в защите.
19'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
19'
Эдегор Мартин из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
18'
18'
17'
16'
16'
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
15'
Исак Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает пас партнеру.
15'
Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Озбилиз Араз
14'
13'
13'
12'
12'
Матч возобновлен
12'
Питерс Йорденс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Дарфалу Усама получил желтую карточку от судьи
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Безумный фол. Дарфалу Усама грубо играет против соперника. Пострадал Питерс Йорденс
11'
Врусай Мариос из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
10'
Озбилиз Араз из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Отличные скиллы показывает Озбилиз Араз, обводя своих соперников
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
10'
9'
9'
9'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Льонч Поль из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Беро Матуш из команды Витесс играет слишком грубо. Кроули Дэниэл оказался на газоне.
5'
Кларк Макс сделал результативную передачу.
5'
ГОООООЛ - Линссен Брайан Витесс забивает ударом головой
5'
Кларк Макс из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
5'
5'
Эдегор Мартин из команды Витесс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
4'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Кларк Макс из команды Витесс делает пас партнеру.
3'
Озбилиз Араз пробует нанести удар издали, но Эдуарду Карвалью держит все под контролем
2'
Судья сигнализирует, что Бюттнер Александер из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Тапия Ренато
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Виллем II начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Сальвадор: Примера: Клаусура
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа B)
Финляндия: Кубок (Группа D)
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 1)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 8)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Кубок Вызова (1/2 финала)
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Япония: Суперкубок (Финал)
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