Стадион: Йохан Кройф Арена
36' Желтая карточкаНийхолт Джанлука
38' Желтая карточкаДервит Дориан
1:0
38' ПенальтиТадич Душан
Первый тайм
45'
Судья сигнализирует, что Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
44'
44'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
НАК Бреда начинает контратаку
42'
42'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
42'
41'
Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
41'
Герсбах Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
40'
Кох Менно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
39'
Росхёвел Микхал наказан за толчок Де Йонг Френки
39'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Г О О О О Л - Тадич Душан из команды Аякс забивает с точки!
38'
Дервит Дориан получает желтую карточку за игру рукой
38'
ПЕНАЛЬТИ! - Дервит Дориан играет рукой в штрафной! Дервит Дориан вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
37'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
37'
Зиеш Хаким пробил со штрафного прямо в стенку
36'
Нийхолт Джанлука получил желтую карточку от судьи
36'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
35'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
35'
Де Лихт Маттайс нанес удар головой, но Ван Лир Бенжамин спокойно отбил мяч.
35'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
34'
Кастанер Жервейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Блинд Дэйли из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Удар от ворот произведет Аякс
33'
ШАНС! Ван Анхолт Пеле нанес удар с лета, но не попал по воротам!
32'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
32'
31'
Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Ван Анхолт Пеле
30'
Шоне Лассе из команды Аякс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
30'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
30'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
29'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Тадич Душан оказался на газоне.
29'
Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
28'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
28'
28'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
28'
Нийхолт Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
26'
26'
Тадич Душан из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
26'
Удар от ворот произведет Аякс
25'
Онана Андре не дал случится голу! Кастанер Жервейн должен был забивать, но Онана Андре сделал отличный сейв
25'
Плохо сыграл Блинд Дэйли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
25'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
25'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
24'
23'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
22'
Де Лихт Маттайс нанес удар головой, но Ван Лир Бенжамин спокойно отбил мяч.
22'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
22'
Ван Анхолт Пеле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Тадич Душан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Тадич Душан из команды Аякс играет слишком грубо. Эль-Алуши Мунир оказался на газоне.
20'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Тадич Душан из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
20'
Де Йонг Френки из команды Аякс находит одноклубника четким пасом пяткой.
20'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
19'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
19'
Аякс контролирует мяч.
18'
18'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ван де Бек Донни мяча так и не получил
16'
16'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
16'
Штрафной исполнил Шоне Лассе, после его удара Ван Лир Бенжамин сделал классный сейв. Угловой
15'
Ван Анхолт Пеле наказан за толчок Нерес Давид
15'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
15'
Мазрауи Нуссер нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
15'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
15'
Нерес Давид из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
13'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Ван де Бек Донни нанес удар в каркас ворот!
13'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
13'
12'
11'
Нерес Давид наказан за толчок Ван Анхолт Пеле
11'
11'
11'
Де Йонг Френки из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
10'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Де Йонг Френки разрезает оборону соперника отличным пасом
9'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
8'
Отличный пас сделал Блинд Дэйли из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
7'
Нерес Давид из команды Аякс в офсайде
7'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
6'
Тадич Душан из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Нерес Давид из команды Аякс делает пас партнеру.
5'
Судья сигнализирует, что Зиеш Хаким из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Лундквист Рамон-Паскаль
5'
Де Йонг Френки имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
5'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
4'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Отличные скиллы показывает Нерес Давид, обводя своих соперников
3'
3'
Тальяфико Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Аякс контролирует мяч.
2'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
НАК Бреда начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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