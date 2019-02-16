  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига 2
Зрители: 12316
Дуйсбург
2:3
Конец матча
Унион Берлин
0'
0:1
11' Гол
Цуль Роберт
17' Желтая карточка
Шмидебах Мануэль
20' Желтая карточка
Andreas Wiegel
1:1
45' Гол
Нильсен Ховард
2:1
56' Гол
Лукас Фрёде
59' Желтая карточка
Ферхук Йон
62' Желтая карточка
Ильюченко Станислав
2:2
64' Гол
Хартель Марсель
71' Желтая карточка
Гогия Акакий
77' Желтая карточка
Лукас Фрёде
2:3
89' Гол
Андерссон Себастьян
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Унион Берлин делает замену. Цуль Роберт уходит с поля, а Паренсен Михаэль выходит на его замену.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Андерссон Себастьян бьет в цель!
83'
Дуйсбург делает замену. Гайаю Джозеф-Клод уходит с поля, а Энгин Ахмет выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Лукас Фрёде получил желтую карточку от судьи
76'
Унион Берлин делает замену. Хартель Марсель уходит с поля, а Меес Джошуа выходит на его замену.
73'
Дуйсбург делает замену. Ильюченко Станислав уходит с поля, а Штоппелькамп Мориц выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Гогия Акакий получил желтую карточку от судьи
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Хартель Марсель бьет в цель!
63'
Дуйсбург делает замену. Cauly Oliveira Souza уходит с поля, а Шнелльхардт Фабиан выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Ильюченко Станислав получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
59'
Ферхук Йон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Лукас Фрёде бьет в цель!
46'
Унион Берлин делает замену. Мане Карлуш уходит с поля, а Гогия Акакий выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Нильсен Ховард бьет в цель!
Желтая карточка
20'
Andreas Wiegel получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Шмидебах Мануэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Цуль Роберт бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Кубок (1/8 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Англия: Национальная лига
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Англия: Первая лига
Болгария: Первая профессиональная лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: Суперлига Индии
Иордания: Премьер-лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Кипр: Первый дивизион
Марокко: Ботола
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Уэльс: Премьер-лига
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 8)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация