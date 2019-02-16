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1:2
Конец матча
6' Желтая карточкаКусич Филип
1:0
11' ГолБухтманн Кристофер
20' Желтая карточкаКакуталуа Малкольм
1:1
29' ГолХохшайдт Ян
38' Желтая карточкаВыдра Доминик
1:2
49' ГолХохшайдт Ян
76' Желтая карточкаАвевор Кристофер
89' Желтая карточкаЦулехнер Филипп
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Цулехнер Филипп получил желтую карточку от судьи
88'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Теструт Паскаль уходит с поля, а Цулехнер Филипп выходит на его замену.
80'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Хохшайдт Ян уходит с поля, а Louis Samson выходит на его замену.
80'
Санкт-Паули делает замену. Мияичи Рио уходит с поля, а Richard Neudecker выходит на его замену.
76'
Авевор Кристофер получил желтую карточку от судьи
75'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Robert Herrmann уходит с поля, а Tom Baumgart выходит на его замену.
72'
Санкт-Паули делает замену. Цандер Лука-Милан уходит с поля, а Jan-Marc Schneider выходит на его замену.
49'
Г О О О О Л - Хохшайдт Ян бьет в цель!
46'
Санкт-Паули делает замену. Аллаги Сами уходит с поля, а Собота Вальдемар выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Выдра Доминик получил желтую карточку от судьи
29'
Г О О О О Л - Хохшайдт Ян бьет в цель!
20'
Какуталуа Малкольм получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Бухтманн Кристофер бьет в цель!
6'
Кусич Филип получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Итог 1 Ноттс Каунти 0 Мэнсфилд 41' 0 Кембридж Юнайтед 0 Транмер 40' 2 Форест Грин 0 Йовил Таун 39' 0 Маклсфилд 0 Колчестер 41' 0 Эксетер Сити 0 Бёри 39' 0 Линкольн Сити 0 Стивенэйдж 39' 0 Нортгемптон 0 Кроули Таун 40' 0 Порт Вейл 0 Моркам 40' 1 Карлайл 1 Милтон Кинс Донс 40' 0 Гримсби 0 Челтенем Отл 0 Ньюпорт 0 Суиндон Таун 41' 1 Олдхэм Атлетик 0 Крю Александра
Англия: Национальная лига
38' 0 Галифакс 0 Олдершот 39' 0 Лейтон Ориент 0 Мэйденхэд Юнайтед 40' 0 Саттон 0 Барроу 42' 0 Борэм Вуд 1 Хартлпул 42' 2 Истли 1 Брейнтри 41' 1 Хавант энд Уотерлувилл 0 Рексем 41' 0 Солихалл 1 Барнет 40' 0 Филд 1 Честерфилд 40' 0 Дагенем энд Редбридж 0 Гейтсхед 41' 0 Харрогейт 1 Эббсфлит 41' 1 Сэлфорд Сити 1 Довер 40' 1 Бромли 0 Мэйдстоун
Англия: Национальная лига. Север
41' 0 Нанитон 0 Спеннимур Таун 41' 0 Эштон Юнайтед 0 Херефорд 40' 0 Дарлингтон 0 Саутпорт 42' 0 Лемингтон 2 Блит Спартанс 42' 1 Олтринэм 0 Брэдфорд Парк 42' 1 Честер 0 Бостон Юнайтед 42' 0 Киддерминстер 1 Йорк Сити 39' 1 Стокпорт 1 Телфорд 41' 0 Альфретон 1 Чорли 40' 1 Брэкли 0 Керзон 40' 1 Юнайтед оф Манчестер 2 Гайзли
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39' 0 Хэмптон энд Ричмонд 0 Глостер 41' 0 Уэлдстон 1 Сент-Олбанс 41' 2 Конкорд Рейнджерс 0 Бат 40' 0 Челмсфорд 0 Ист Таррок Юнайтед 41' 2 Далвич Гамлет 3 Хемел Хемпстэд 40' 1 Труро 0 Оксфорд Сити 41' 1 Уокинг 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 42' 1 Биллерикей 0 Истборн 41' 1 Слауг 1 Дартфорд 39' 0 Уэллинг 0 Торкуэй 42' 0 Чиппенхэм Таун 1 Ханегрфорд Таун
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