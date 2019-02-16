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Санкт-Паули
1:2
Конец матча
Эрцгебирге Ауэ
0'
6' Желтая карточка
Кусич Филип
1:0
11' Гол
Бухтманн Кристофер
20' Желтая карточка
Какуталуа Малкольм
1:1
29' Гол
Хохшайдт Ян
38' Желтая карточка
Выдра Доминик
1:2
49' Гол
Хохшайдт Ян
76' Желтая карточка
Авевор Кристофер
89' Желтая карточка
Цулехнер Филипп
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Цулехнер Филипп получил желтую карточку от судьи
88'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Теструт Паскаль уходит с поля, а Цулехнер Филипп выходит на его замену.
80'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Хохшайдт Ян уходит с поля, а Louis Samson выходит на его замену.
80'
Санкт-Паули делает замену. Мияичи Рио уходит с поля, а Richard Neudecker выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Авевор Кристофер получил желтую карточку от судьи
75'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Robert Herrmann уходит с поля, а Tom Baumgart выходит на его замену.
72'
Санкт-Паули делает замену. Цандер Лука-Милан уходит с поля, а Jan-Marc Schneider выходит на его замену.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Хохшайдт Ян бьет в цель!
46'
Санкт-Паули делает замену. Аллаги Сами уходит с поля, а Собота Вальдемар выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Выдра Доминик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Хохшайдт Ян бьет в цель!
Желтая карточка
20'
Какуталуа Малкольм получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Бухтманн Кристофер бьет в цель!
Желтая карточка
6'
Кусич Филип получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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