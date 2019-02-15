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25' Желтая карточкаШмиц Бенно
0:1
38' ГолКордоба Джон
39' Желтая карточкаКцихос Рафаэль
46' Желтая карточкаТеродде Симон
47' Желтая карточкаКайнц Флориан
56' Желтая карточкаШтродьек Кристиан
0:2
73' ГолМодест Антони
76' Желтая карточкаМихель Свен
79' Желтая карточкаСоренсен Фредерик
1:2
80' ГолТекпетей Бернард
2:2
86' ГолKai Proeger
89' Вторая желтая карточкаКайнц Флориан
3:2
90' ГолРиттер Марлон
90' Желтая карточкаРиттер Марлон
Второй тайм
90'
Риттер Марлон получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Риттер Марлон бьет в цель!
89'
Кайнц Флориан получает вторую желтую карточку. Удаление.
86'
Г О О О О Л - Kai Proeger бьет в цель!
85'
Падерборн делает замену. Драгер Мохамед уходит с поля, а Хюнемайер Уве выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Текпетей Бернард бьет в цель!
79'
Соренсен Фредерик получил желтую карточку от судьи
78'
Кёльн делает замену. Кцихос Рафаэль уходит с поля, а Соренсен Фредерик выходит на его замену.
76'
Михель Свен получил желтую карточку от судьи
73'
Г О О О О Л - Модест Антони бьет в цель!
69'
Кёльн делает замену. Теродде Симон уходит с поля, а Модест Антони выходит на его замену.
65'
Падерборн делает замену. Цолински Бен уходит с поля, а Гуйе Бабакар выходит на его замену.
56'
Штродьек Кристиан получил желтую карточку от судьи
47'
Кайнц Флориан получил желтую карточку от судьи
46'
Теродде Симон получил желтую карточку от судьи
46'
Падерборн делает замену. Клеман Филипп уходит с поля, а Риттер Марлон выходит на его замену.
46'
Кёльн делает замену. Шмиц Бенно уходит с поля, а Зобих Лассе выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Кцихос Рафаэль получил желтую карточку от судьи
38'
Г О О О О Л - Кордоба Джон бьет в цель!
25'
Шмиц Бенно получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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