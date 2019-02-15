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Зрители: 15000
Падерборн
3:2
Конец матча
Кёльн
0'
25' Желтая карточка
Шмиц Бенно
0:1
38' Гол
Кордоба Джон
39' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль
46' Желтая карточка
Теродде Симон
47' Желтая карточка
Кайнц Флориан
56' Желтая карточка
Штродьек Кристиан
0:2
73' Гол
Модест Антони
76' Желтая карточка
Михель Свен
79' Желтая карточка
Соренсен Фредерик
1:2
80' Гол
Текпетей Бернард
2:2
86' Гол
Kai Proeger
89' Вторая желтая карточка
Кайнц Флориан
3:2
90' Гол
Риттер Марлон
90' Желтая карточка
Риттер Марлон
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Риттер Марлон получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Риттер Марлон бьет в цель!
89'
Кайнц Флориан получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Kai Proeger бьет в цель!
85'
Падерборн делает замену. Драгер Мохамед уходит с поля, а Хюнемайер Уве выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Текпетей Бернард бьет в цель!
Желтая карточка
79'
Соренсен Фредерик получил желтую карточку от судьи
78'
Кёльн делает замену. Кцихос Рафаэль уходит с поля, а Соренсен Фредерик выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Михель Свен получил желтую карточку от судьи
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Модест Антони бьет в цель!
69'
Кёльн делает замену. Теродде Симон уходит с поля, а Модест Антони выходит на его замену.
65'
Падерборн делает замену. Цолински Бен уходит с поля, а Гуйе Бабакар выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Штродьек Кристиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
47'
Кайнц Флориан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
46'
Теродде Симон получил желтую карточку от судьи
46'
Падерборн делает замену. Клеман Филипп уходит с поля, а Риттер Марлон выходит на его замену.
46'
Кёльн делает замену. Шмиц Бенно уходит с поля, а Зобих Лассе выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Кцихос Рафаэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Кордоба Джон бьет в цель!
Желтая карточка
25'
Шмиц Бенно получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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