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Ингольштадт
2:1
Конец матча
Бохум
0'
1:0
31' Гол
Киттель Сонни
2:0
38' Гол
Киттель Сонни
51' Желтая карточка
Лосилья Антони
57' Желтая карточка
Кершбаумер Константин
2:1
72' Гол
Янельт Витали
84' Желтая карточка
Bjoern Paulsen
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Ингольштадт делает замену. Пледль Томас уходит с поля, а Нойман Фил выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Бьёрн Паульсен получил желтую карточку от судьи
82'
Бохум делает замену. Ли Чхон-Ён уходит с поля, а Теше Роберт выходит на его замену.
82'
Ингольштадт делает замену. Трэш Кристиан уходит с поля, а Гауз Марсель выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Янельт Витали бьет в цель!
69'
Ингольштадт делает замену. Лескано Дарио уходит с поля, а Кутшке Штефан выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Кершбаумер Константин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Лосилья Антони получил желтую карточку от судьи
46'
Бохум делает замену. Майер Себастьян уходит с поля, а Янельт Витали выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Бохум делает замену. Сэм Сидней уходит с поля, а Вайландт Том выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Киттель Сонни бьет в цель!
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Киттель Сонни бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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