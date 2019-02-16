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2:1
Конец матча
1:0
31' ГолКиттель Сонни
2:0
38' ГолКиттель Сонни
51' Желтая карточкаЛосилья Антони
57' Желтая карточкаКершбаумер Константин
2:1
72' ГолЯнельт Витали
84' Желтая карточкаBjoern Paulsen
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Ингольштадт делает замену. Пледль Томас уходит с поля, а Нойман Фил выходит на его замену.
84'
Бьёрн Паульсен получил желтую карточку от судьи
82'
Бохум делает замену. Ли Чхон-Ён уходит с поля, а Теше Роберт выходит на его замену.
82'
Ингольштадт делает замену. Трэш Кристиан уходит с поля, а Гауз Марсель выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Янельт Витали бьет в цель!
69'
Ингольштадт делает замену. Лескано Дарио уходит с поля, а Кутшке Штефан выходит на его замену.
57'
Кершбаумер Константин получил желтую карточку от судьи
51'
Лосилья Антони получил желтую карточку от судьи
46'
Бохум делает замену. Майер Себастьян уходит с поля, а Янельт Витали выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Бохум делает замену. Сэм Сидней уходит с поля, а Вайландт Том выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Киттель Сонни бьет в цель!
31'
Г О О О О Л - Киттель Сонни бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Итог 1 Ноттс Каунти 0 Мэнсфилд 41' 0 Кембридж Юнайтед 0 Транмер 40' 2 Форест Грин 0 Йовил Таун 39' 0 Маклсфилд 0 Колчестер 41' 0 Эксетер Сити 0 Бёри 39' 0 Линкольн Сити 0 Стивенэйдж 39' 0 Нортгемптон 0 Кроули Таун 40' 0 Порт Вейл 0 Моркам 40' 1 Карлайл 1 Милтон Кинс Донс 40' 0 Гримсби 0 Челтенем Отл 0 Ньюпорт 0 Суиндон Таун 41' 1 Олдхэм Атлетик 0 Крю Александра
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38' 0 Галифакс 0 Олдершот 39' 0 Лейтон Ориент 0 Мэйденхэд Юнайтед 40' 0 Саттон 0 Барроу 42' 0 Борэм Вуд 1 Хартлпул 42' 2 Истли 1 Брейнтри 41' 1 Хавант энд Уотерлувилл 0 Рексем 41' 0 Солихалл 1 Барнет 40' 0 Филд 1 Честерфилд 40' 0 Дагенем энд Редбридж 0 Гейтсхед 41' 0 Харрогейт 1 Эббсфлит 41' 1 Сэлфорд Сити 1 Довер 40' 1 Бромли 0 Мэйдстоун
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41' 0 Нанитон 0 Спеннимур Таун 41' 0 Эштон Юнайтед 0 Херефорд 40' 0 Дарлингтон 0 Саутпорт 42' 0 Лемингтон 2 Блит Спартанс 42' 1 Олтринэм 0 Брэдфорд Парк 42' 1 Честер 0 Бостон Юнайтед 42' 0 Киддерминстер 1 Йорк Сити 39' 1 Стокпорт 1 Телфорд 41' 0 Альфретон 1 Чорли 40' 1 Брэкли 0 Керзон 40' 1 Юнайтед оф Манчестер 2 Гайзли
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39' 0 Хэмптон энд Ричмонд 0 Глостер 41' 0 Уэлдстон 1 Сент-Олбанс 41' 2 Конкорд Рейнджерс 0 Бат 40' 0 Челмсфорд 0 Ист Таррок Юнайтед 41' 2 Далвич Гамлет 3 Хемел Хемпстэд 40' 1 Труро 0 Оксфорд Сити 41' 1 Уокинг 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 42' 1 Биллерикей 0 Истборн 41' 1 Слауг 1 Дартфорд 39' 0 Уэллинг 0 Торкуэй 42' 0 Чиппенхэм Таун 1 Ханегрфорд Таун
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