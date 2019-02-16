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Зрители: 15000
Хайденхайм
2:2
Конец матча
Гамбург
0'
1:0
16' Гол
Дорш Никлас
1:1
30' Гол
Озджан Беркай
38' Желтая карточка
Мангаля Орель
2:1
54' Гол
Robert Glatzel
63' Желтая карточка
Хи-Чан Хван
2:2
70' Гол
Ласогга Пьер-Мишель
84' Желтая карточка
Озджан Беркай
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Хайденхайм делает замену. Доведан Никола уходит с поля, а Тиль Максимилиан выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Озджан Беркай получил желтую карточку от судьи
75'
Хайденхайм делает замену. Дорш Никлас уходит с поля, а Мультауп Маурице выходит на его замену.
74'
Гамбург делает замену. Хи-Чан Хван уходит с поля, а Лакруа Лео выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Ласогга Пьер-Мишель бьет в цель!
67'
Гамбург делает замену. Юнг Гидеон уходит с поля, а Арп Янн-Фите выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Хи-Чан Хван получил желтую карточку от судьи
62'
Хайденхайм делает замену. Шнаттерер Марк уходит с поля, а Томалла Денис выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Robert Glatzel бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Гамбург делает замену. Джатта Бейкери уходит с поля, а Яньичич Василие выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Мангаля Орель получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Озджан Беркай бьет в цель!
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Дорш Никлас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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