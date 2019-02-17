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Стадион:
Гронинген
1:0
Второй тайм: 55'
Фейеноорд
0'
1:0
26' Гол в свои ворота
Ван Бик Свен
55'
Второй тайм
54'
Сирхейс Кай мяч отрикошетил от ворот
54'
Сирхейс Кай нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
54'
Тактическая замена. Тоорнстра Йенс уходит с поля и его заменяет Ларссон Сэм
53'
ШАНС! Махи Мимаун нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Хандверкер Тим из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
53'
Хандверкер Тим из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
53'
Сирхейс Кай из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Махи Мимаун из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
Офсайд
51'
Сирхейс Кай из команды Гронинген в офсайде
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Брюнс Томас из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Юсте Йерри
50'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
50'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
50'
Брюнс Томас не смог попасть в створ ударом издали
50'
Юсте Йерри ошибается в защите.
49'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Гронинген контролирует мяч.
48'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Махи Мимаун из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
Доан Рицу из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
46'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Фейеноорд контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Мартина Куко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
46'
Доан Рицу из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
46'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
46'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Рейс Людовит из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Йоргенсен Николай
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Ван Перси Робин наказан за толчок Мемишевич Самир
Угловой
45'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
45'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Вердонк Калвин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
44'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
44'
Мемишевич Самир нанес удар чуть мимо. Близко!
44'
Брюнс Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Опасность предотвращена - Ван Бик Свен из команды Фейеноорд вступил в отбор удачно
44'
Доан Рицу из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
43'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Отличные скиллы показывает Сирхейс Кай, обводя своих соперников
42'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Брюнс Томас из команды Гронинген подал угловой слева.
42'
Мартина Куко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Доан Рицу из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
41'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Фейеноорд контролирует мяч.
40'
Зеефейк Дейовайзио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Мартина Куко из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
40'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
40'
Доан Рицу не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
39'
Вердонк Калвин из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Доан Рицу оказался на газоне.
39'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Фейеноорд контролирует мяч.
37'
Гронинген контролирует мяч.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Рейс Людовит из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Ван Перси Робин
36'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
Те Вирик Мик нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
35'
Брюнс Томас из команды Гронинген подал угловой слева.
35'
Брюнс Томас из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Рейс Людовит из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Йоргенсен Николай
34'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Фейеноорд контролирует мяч.
32'
Удар от ворот произведет Гронинген
32'
Шанс! Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
Угловой
32'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
31'
Зеефейк Дейовайзио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Класи Йорди из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
31'
Фейеноорд контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
29'
Удар от ворот произведет Гронинген
29'
Де Вильена Тонни не смог попасть в створ ударом издали
29'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
28'
ШАНС! Доан Рицу нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Сирхейс Кай из команды Гронинген делает пас партнеру.
28'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
28'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
28'
Гронинген контролирует мяч.
27'
Класи Йорди делает длинную передачу вперед
27'
Фейеноорд контролирует мяч.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Ван Бик Свен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
26'
Брюнс Томас из команды Гронинген делает пас партнеру.
26'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
26'
Доан Рицу из команды Гронинген делает пас партнеру.
25'
Гронинген контролирует мяч.
25'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Офсайд
25'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд в офсайде
24'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
24'
Хандверкер Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
23'
Фейеноорд контролирует мяч.
23'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
23'
Шанс! Сирхейс Кай из команды Гронинген пробил головой, но мимо
22'
Рейс Людовит мяч отрикошетил от ворот
22'
Плохо сыграл Ван Бик Свен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Мартина Куко из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Сирхейс Кай оказался на газоне.
21'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Мемишевич Самир из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
21'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Хорошую попытку сделал Доан Рицу. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Доан Рицу из команды Гронинген играет в стеночку с партнером по команде. Сирхейс Кай это был.
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
20'
Фермеер Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Мартина Куко ошибается в защите.
19'
Гронинген контролирует мяч.
18'
Фейеноорд контролирует мяч.
18'
Доан Рицу нанес удар, мяч был парирован, но Фермеер Кеннет не удержал его в руках.
18'
Сирхейс Кай из команды Гронинген находит одноклубника четким пасом пяткой.
18'
Доан Рицу из команды Гронинген делает пас партнеру.
17'
Гронинген контролирует мяч.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Зеефейк Дейовайзио
17'
Зеефейк Дейовайзио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
16'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
15'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд в офсайде
Фол, нарушение
15'
Игрок команды Фейеноорд совершает фол
15'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
15'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
14'
Фейеноорд контролирует мяч.
13'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Фейеноорд контролирует мяч.
13'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
13'
Зеефейк Дейовайзио делает длинную передачу вперед
12'
Гронинген контролирует мяч.
12'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
11'
Сирхейс Кай из команды Гронинген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
11'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
10'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
10'
Фейеноорд контролирует мяч.
9'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Доан Рицу из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
8'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Де Вильена Тонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Доан Рицу из команды Гронинген делает пас партнеру.
8'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Фейеноорд контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Гронинген
6'
Гронинген контролирует мяч.
5'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Опасность предотвращена - Юсте Йерри из команды Фейеноорд вступил в отбор удачно
5'
Махи Мимаун из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
4'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Ван Перси Робин пробует нанести удар издали, но Падт Серджио держит все под контролем
4'
Отличные скиллы показывает Ван Перси Робин, обводя своих соперников
4'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
2'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Фермеер Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ван Бик Свен ошибается в защите.
2'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Мартина Куко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Доан Рицу из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
1'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Гронинген начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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