Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
1:0
26' Гол в свои воротаВан Бик Свен
Второй тайм
54'
Сирхейс Кай мяч отрикошетил от ворот
54'
Сирхейс Кай нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
54'
Тактическая замена. Тоорнстра Йенс уходит с поля и его заменяет Ларссон Сэм
53'
ШАНС! Махи Мимаун нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Хандверкер Тим из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
53'
Хандверкер Тим из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
53'
Сирхейс Кай из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Махи Мимаун из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
51'
Сирхейс Кай из команды Гронинген в офсайде
50'
Судья сигнализирует, что Брюнс Томас из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Юсте Йерри
50'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
50'
50'
Брюнс Томас не смог попасть в створ ударом издали
50'
Юсте Йерри ошибается в защите.
49'
49'
49'
48'
47'
47'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Махи Мимаун из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
46'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
46'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
46'
Судья сигнализирует, что Рейс Людовит из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Йоргенсен Николай
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Ван Перси Робин наказан за толчок Мемишевич Самир
45'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
45'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Вердонк Калвин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
44'
44'
Мемишевич Самир нанес удар чуть мимо. Близко!
44'
Брюнс Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Опасность предотвращена - Ван Бик Свен из команды Фейеноорд вступил в отбор удачно
43'
43'
Отличные скиллы показывает Сирхейс Кай, обводя своих соперников
42'
42'
42'
Брюнс Томас из команды Гронинген подал угловой слева.
42'
41'
41'
40'
Зеефейк Дейовайзио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Мартина Куко из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
40'
Доан Рицу не смог попасть в створ ударом издали
39'
Вердонк Калвин из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Доан Рицу оказался на газоне.
39'
39'
37'
36'
Судья сигнализирует, что Рейс Людовит из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Ван Перси Робин
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
Те Вирик Мик нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Брюнс Томас из команды Гронинген подал угловой слева.
35'
Брюнс Томас из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Судья сигнализирует, что Рейс Людовит из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Йоргенсен Николай
34'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
33'
32'
32'
Шанс! Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
32'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
31'
Зеефейк Дейовайзио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Класи Йорди из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
30'
Зеефейк Дейовайзио наказан за толчок Де Вильена Тонни
29'
29'
Де Вильена Тонни не смог попасть в створ ударом издали
29'
28'
ШАНС! Доан Рицу нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Сирхейс Кай из команды Гронинген делает пас партнеру.
28'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
28'
28'
27'
Класи Йорди делает длинную передачу вперед
27'
26'
Г О О О О Л - Ван Бик Свен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
26'
Брюнс Томас из команды Гронинген делает пас партнеру.
26'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд в офсайде
24'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
24'
Хандверкер Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
23'
23'
23'
23'
Шанс! Сирхейс Кай из команды Гронинген пробил головой, но мимо
22'
Рейс Людовит мяч отрикошетил от ворот
22'
Плохо сыграл Ван Бик Свен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Мартина Куко из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Сирхейс Кай оказался на газоне.
21'
21'
Мемишевич Самир из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
21'
20'
Хорошую попытку сделал Доан Рицу. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Доан Рицу из команды Гронинген играет в стеночку с партнером по команде. Сирхейс Кай это был.
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
20'
Фермеер Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Мартина Куко ошибается в защите.
19'
18'
18'
Доан Рицу нанес удар, мяч был парирован, но Фермеер Кеннет не удержал его в руках.
18'
Сирхейс Кай из команды Гронинген находит одноклубника четким пасом пяткой.
17'
17'
Судья сигнализирует, что Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Зеефейк Дейовайзио
17'
Зеефейк Дейовайзио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
16'
15'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд в офсайде
15'
Игрок команды Фейеноорд совершает фол
15'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
15'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
14'
13'
13'
13'
13'
Зеефейк Дейовайзио делает длинную передачу вперед
12'
12'
11'
11'
11'
Сирхейс Кай из команды Гронинген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
11'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
10'
9'
9'
8'
8'
Де Вильена Тонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
7'
6'
5'
5'
Опасность предотвращена - Юсте Йерри из команды Фейеноорд вступил в отбор удачно
5'
Махи Мимаун из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
4'
4'
Ван Перси Робин пробует нанести удар издали, но Падт Серджио держит все под контролем
4'
Отличные скиллы показывает Ван Перси Робин, обводя своих соперников
4'
3'
3'
2'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Фермеер Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ван Бик Свен ошибается в защите.
2'
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
1'
1'
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Гронинген начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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