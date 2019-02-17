Стадион: Van Donge and De Roo Stadion
0:0
Второй тайм: 55'
Второй тайм
55'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор в офсайде
55'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Свен Баркен пробует нанести удар издали, но Дамен Алессандро держит все под контролем
54'
53'
53'
Янсен Анко из команды Эммен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
52'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен подал угловой слева.
52'
Брюинс Луиджи получил травму и заменен. Эккерт Деннис выходит на поле.
52'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Янсен Анко из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
51'
51'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
50'
Матч возобновлен
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Брюинс Луиджи получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
48'
47'
46'
46'
Мессауд Али из команды Эксельсиор отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
46'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Мессауд Али возвращается на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Матч возобновлен
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Мессауд Али получил травму и медбригада забирает его с поля.
45'
Мессауд Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
44'
Шанс! Свен Баркен из команды Эммен пробил головой, но мимо
44'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой справа.
43'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Янсен Анко из команды Эммен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
43'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
42'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Янсен Анко из команды Эммен отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
41'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
39'
38'
38'
37'
37'
Бюрнет Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Бейл Гленн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Схаутен Йерди из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Баннинк Александер оказался на газоне.
36'
36'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Судья сигнализирует, что Баннинк Александер из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Брюинс Луиджи
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
35'
Судья сигнализирует, что Янсен Анко из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
34'
34'
34'
Лукич Андрей нанес удар головой, но Дамен Алессандро спокойно отбил мяч.
34'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой справа.
33'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен отдал передачу, которая была заблокирована.
33'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Гронсвельд Стеф
32'
32'
32'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
31'
Хореман Сибе из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
30'
30'
ШАНС! Бюрнет Лоренцо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
29'
Эль-Хамдауи Мунир нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Хореман Сибе из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
29'
28'
Схаутен Йерди из команды Эксельсиор навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
28'
Чакон Майкл из команды Эммен играет слишком грубо. Эдвардс Маркус оказался на газоне.
28'
27'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
27'
27'
26'
Бейл Гленн не смог попасть в створ ударом издали
26'
26'
Хореман Сибе из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
25'
25'
Колвейк Райан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
23'
23'
23'
22'
22'
21'
21'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой справа.
21'
Де Леув Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Баннинк Александер из команды Эммен делает передачу одноклубнику.
20'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
19'
Мессауд Али из команды Эксельсиор подал угловой слева.
19'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Судья сигнализирует, что Лукич Андрей из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
18'
18'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
17'
17'
16'
16'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор пасует в штрафную, но Схерпен Кьелл выходит и ловит мяч.
16'
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
Судья сигнализирует, что Кавлан Канер из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
14'
14'
14'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
13'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
12'
12'
Судья сигнализирует, что Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Чакон Майкл
11'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
11'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
11'
Лукич Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
Хореман Сибе из команды Эксельсиор навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
9'
9'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен играет слишком грубо. Эль-Хамдауи Мунир оказался на газоне.
8'
7'
6'
6'
6'
Кавлан Канер из команды Эммен отдал передачу, которая была заблокирована.
6'
Янсен Анко из команды Эммен делает пас партнеру.
5'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
5'
4'
4'
Свен Баркен из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
3'
Чакон Майкл наказан за толчок Колвейк Райан
2'
2'
Схаутен Йерди наказан за толчок Чакон Майкл
1'
1'
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Эксельсиор начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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