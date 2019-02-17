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Стадион:
Эксельсиор
0:0
Второй тайм: 55'
Эммен
0' 55'
Второй тайм
Офсайд
55'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор в офсайде
55'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Свен Баркен пробует нанести удар издали, но Дамен Алессандро держит все под контролем
54'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
53'
Янсен Анко из команды Эммен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
52'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен подал угловой слева.
52'
Брюинс Луиджи получил травму и заменен. Эккерт Деннис выходит на поле.
52'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Янсен Анко из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
51'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
50'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Брюинс Луиджи получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Эммен контролирует мяч.
47'
Эммен контролирует мяч.
46'
Удар от ворот произведет Эммен
46'
Мессауд Али из команды Эксельсиор отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Эксельсиор контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
46'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
46'
Мессауд Али возвращается на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Мессауд Али получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
45'
Мессауд Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
44'
Шанс! Свен Баркен из команды Эммен пробил головой, но мимо
Угловой
44'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой справа.
43'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Янсен Анко из команды Эммен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
43'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
42'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Янсен Анко из команды Эммен отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
Эксельсиор контролирует мяч.
41'
Эммен контролирует мяч.
41'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Эксельсиор контролирует мяч.
37'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Бюрнет Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Бейл Гленн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Схаутен Йерди из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Баннинк Александер оказался на газоне.
36'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
36'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Баннинк Александер из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Брюинс Луиджи
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Янсен Анко из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
34'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Лукич Андрей нанес удар головой, но Дамен Алессандро спокойно отбил мяч.
Угловой
34'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой справа.
33'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Гронсвельд Стеф
32'
Эммен контролирует мяч.
32'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
Угловой
32'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
31'
Хореман Сибе из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Эммен контролирует мяч.
30'
Удар от ворот произведет Эммен
30'
ШАНС! Бюрнет Лоренцо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
Удар от ворот произведет Эммен
29'
Эль-Хамдауи Мунир нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Хореман Сибе из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
29'
Удар от ворот произведет Эммен
28'
Схаутен Йерди из команды Эксельсиор навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
28'
Чакон Майкл из команды Эммен играет слишком грубо. Эдвардс Маркус оказался на газоне.
28'
Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
27'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
27'
Эксельсиор контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
26'
Бейл Гленн не смог попасть в створ ударом издали
26'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
26'
Хореман Сибе из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
25'
Удар от ворот произведет Эммен
25'
Колвейк Райан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Кавлан Канер из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
23'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Эммен
21'
Эксельсиор контролирует мяч.
Угловой
21'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой справа.
21'
Де Леув Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Баннинк Александер из команды Эммен делает передачу одноклубнику.
20'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
Угловой
19'
Мессауд Али из команды Эксельсиор подал угловой слева.
19'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Лукич Андрей из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
18'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Эммен контролирует мяч.
16'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор пасует в штрафную, но Схерпен Кьелл выходит и ловит мяч.
16'
Эксельсиор контролирует мяч.
15'
Удар от ворот произведет Эммен
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Кавлан Канер из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Кавлан Канер из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
14'
Эммен контролирует мяч.
14'
Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
14'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
13'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Эксельсиор контролирует мяч.
12'
Эксельсиор контролирует мяч.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Чакон Майкл
11'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Угловой
11'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
11'
Лукич Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
10'
Эксельсиор контролирует мяч.
10'
Удар от ворот произведет Эммен
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
Хореман Сибе из команды Эксельсиор навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
9'
Эксельсиор контролирует мяч.
Фол, нарушение
9'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен играет слишком грубо. Эль-Хамдауи Мунир оказался на газоне.
8'
Эксельсиор контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
6'
Эксельсиор контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
6'
Кавлан Канер из команды Эммен отдал передачу, которая была заблокирована.
6'
Янсен Анко из команды Эммен делает пас партнеру.
5'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
5'
Эммен контролирует мяч.
4'
Эммен контролирует мяч.
4'
Свен Баркен из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Кавлан Канер из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
Фол, нарушение
3'
Чакон Майкл наказан за толчок Колвейк Райан
2'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Фол, нарушение
2'
Схаутен Йерди наказан за толчок Чакон Майкл
1'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Эксельсиор начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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